"2500억짜리 억제기였나" 이삭, '선발→패패패패' 역대 최악 오명…'벌써 6패' 동네북 된 리버풀[EPL 리뷰]

기사입력 2025-11-23 10:13


"2500억짜리 억제기였나" 이삭, '선발→패패패패' 역대 최악 오명…'…
리버풀 공격수 알렉산더 이삭. 로이터연합뉴스

"2500억짜리 억제기였나" 이삭, '선발→패패패패' 역대 최악 오명…'…
로이터연합뉴스

"2500억짜리 억제기였나" 이삭, '선발→패패패패' 역대 최악 오명…'…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]리버풀 스트라이커 알렉산더 이삭이 불명예 기록을 썼다.

통계업체 '옵타'는 23일(한국시각), '이삭이 잉글랜드프리미어리그(EPL)에서 처음으로 선발 출전한 4경기에서 전패한 최초의 리버풀 선수'라고 '불운한' 기록을 소개했다.

스웨덴 출신 이삭은 지난 9월 뉴캐슬 유나이티드에서 역대 이적료 순위 3위에 해당하는 1억3000만파운드(약 2450억원)에 리버풀로 이적했다.

뉴캐슬팬은 이적 과정에서 태업을 불사한 이삭을 '배신자'로 칭했다. 반면 디펜딩 챔피언인 리버풀의 팬들은 검증된 골잡이의 합류를 두 팔 벌려 반겼다. 이삭과 독일의 플레이메이커 플로리안 비르츠가 리버풀을 한 단계 높은 곳으로 올려줄 거로 기대했다.

하지만 이삭은 최악의 출발을 보였다. 컨디션 문제로 2025~2026시즌 EPL 5라운드인 에버턴전(2대1 승)에서 후반 교체로 데뷔전을 치른 이삭은 현재까지 EPL 5경기에 출전해 단 1골도 넣지 못하고 있다.

더욱이 최전방 공격수로 선발 출전한 크리스탈 팰리스(1대2 패), 첼시(1대2 패), 맨유(1대2 패), 노팅엄포레스트(0대3 패)전에서 모두 패하는 '선발 징크스'를 남겼다. 이삭은 23일 홈구장 안필드에서 열린 노팅엄전에서 선발 출전해 후반 23분 빈손으로 교체됐다.


"2500억짜리 억제기였나" 이삭, '선발→패패패패' 역대 최악 오명…'…
AFP연합뉴스
리버풀은 전반 33분 코너킥 상황에서 노팅엄 수비수 무리요에게 선제골을 헌납했다. 헤딩 경합 과정에서 뒤로 흐른 공을 잡은 무리요는 강력한 왼발슛으로 알리송이 지키는 리버풀 골문을 열었다.

전반을 0-1로 마친 리버풀은 후반 1분만에 추가골을 내주며 와르르 무너졌다. 노팅엄 풀백 니코 윌리엄스가 상대 페널티 지역 좌측에서 리버풀 수비진을 뚫고 박스 가운데 지점으로 컷백을 시도했고, 이를 니콜로 사보나가 침착한 오른발슛으로 골로 연결했다.


아르네 슬롯 리버풀 감독은 후반 이삭을 빼고 위고 에키티케, 페데리코 키에사, 리오 은구모하 등을 투입하며 반전을 꾀했지만, 후반 33분 도리어 쐐기골을 내주며 참패를 당했다. 오마리 허친슨이 쏜 슛을 알리송이 막았다. 하지만 흘러나온 공이 리버풀 입장에선 하필 모건 깁스-화이트 앞으로 굴러갔고, 깁스-화이트가 골문 우측 하단을 노리고 쏜 슛은 골망에 빨려 들어갔다.

슬롯 감독은 0대3 완패한 경기를 마치고 "얼마나 심각한지 가늠하기 어렵지만, 정말 심각한 상황이다. 홈에서 어떤 팀을 상대하든 0대3으로 지는 건 매우, 매우 심각한 결과"라고 고개를 숙였다.

리버풀은 최근 EPL 7경기에서 6패를 당했다. 이는 직전 58경기에서 당한 패배수와 동일하다. 특히, 홈 최근 3경기에서 2패를 했는데, 이전 홈 53경기에서 같은 수의 패배를 허용했다. 전 아스널 수비수 마틴 키언은 'BBC'를 통해 "선수 영입에 4억5000만파운드를 투자하고도 그들은 오히려 후퇴하고 있다"라고 말했다.

'BBC'는 이삭이 이날 아무런 존재감없이 주변을 겉돌았으며, 후반 23분 교체한 것이 슬롯 감독의 '자비로운 처사'였다고 표현했다.


"2500억짜리 억제기였나" 이삭, '선발→패패패패' 역대 최악 오명…'…
로이터연합뉴스
리버풀은 개막 후 초반 12경기에서 6패를 당했다. 이는 2014~2015시즌 이후 11년만의 부진이다. EPL 디펜딩 챔피언이 새 시즌 초반 12경기에서 최소 6번 이상 패한 역대 4번째 팀이란 오명을 썼다. 1995~1996시즌 블랙번 로버스(6패), 2015~2016시즌 첼시(7패), 2016~2017시즌 레스터 시티(6패)가 리버풀에 앞서 '우승 후유증'을 겪었다.

게다가 리버풀이 리그에서 2경기 연속 3골차 이상으로 패한 건 1965년 4월 빌 섕클리 감독 시절 이후 60년만이다. 리버풀은 지난 10일 맨시티 원정에서 노팅엄전과 같은 스코어로 졌다. 이달 들어 애스턴 빌라(2대0 승)와 레알 마드리드(1대0 승)를 꺾고 반등하나 싶었지만, 슬롯 감독이 여전히 답을 찾지 못한 것만은 분명해 보인다. 리버풀(승점 18)은 11위로 추락했다.

한편, 시즌 초 엔제 포스테코글루 전 토트넘 감독을 소방수로 선임해 철저한 실패를 맛본 노팅엄은 션 다이치 전 에버턴 감독을 '시즌 3번째 사령탑'으로 선임한 뒤 반응에 성공했다. 직전 리즈 유나이티드전(3대1 승)에 이어 2경기 연속 3골을 넣고 승리한 노팅엄은 3승3무6패 승점 13으로 강등권에서 탈출해 16위로 올라섰다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 父와 절연 고백 "왜 그렇게 날 미워했나…아빠라고도 못 불러"

2.

김동건, 재벌가 사위설에 "내가 뭐가 아쉬워서 그 집에 장가를 가냐" 당당 ('데이앤나잇')

3.

'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 1억 5천 손해봤다"

4.

이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못해"

5.

편승엽, 네 번째 결혼 숨기고 있었다...안타까운 사연 고백 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민도, 토트넘도 기회를 줬는데..."대폭망"→"미국 안 가!" 고집도 실패, "특별한 일 없으면 MLS행"

2.

"여자배구 힘드네요" 충격 사퇴 김호철 감독, 최대한 좋은 말만 하고 떠났다

3.

허술한 제도 비웃는 리코의 거침없는 질주, '골든타임'이 얼마 남지 않았다 [에이전트 독과점 시대, 긴급 진단③]

4.

[리그앙 리뷰]"LEE! LEE!" 이강인 드디어 터졌다, 르아브르전서 리그 1호골 폭발! PSG는 3-0 쾌승

5.

英 단독! 제발 리버풀 가지마...토트넘이 내린 결론은? "손흥민급 연봉 재계약 준비"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민도, 토트넘도 기회를 줬는데..."대폭망"→"미국 안 가!" 고집도 실패, "특별한 일 없으면 MLS행"

2.

"여자배구 힘드네요" 충격 사퇴 김호철 감독, 최대한 좋은 말만 하고 떠났다

3.

허술한 제도 비웃는 리코의 거침없는 질주, '골든타임'이 얼마 남지 않았다 [에이전트 독과점 시대, 긴급 진단③]

4.

[리그앙 리뷰]"LEE! LEE!" 이강인 드디어 터졌다, 르아브르전서 리그 1호골 폭발! PSG는 3-0 쾌승

5.

英 단독! 제발 리버풀 가지마...토트넘이 내린 결론은? "손흥민급 연봉 재계약 준비"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.