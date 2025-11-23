'뇌진탕 후유증은 없었다' 김민재, 갑작스런 출전에도 '만점활약'...바…

[스포츠조선 박찬준 기자]뇌진탕 후유증은 없었다. '괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)가 교체출전해, 팀의 역전승에 일조했다.
바이에른 뮌헨은 22일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 프라이부르크와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 11라운드 홈경기에서 6대2 역전승을 거뒀다. 지난 라운드에서 우니온 베를린과 2대2로 비기며 시즌 첫 무승부를 거뒀던 바이에른은 다시 승리행진을 이어갔다. 10승1무, 승점 31로 2위 레버쿠젠(승점 23)에 승점 8 앞선 선두를 질주했다.
김민재는 교체 투입돼 팀 승리를 지켰다. 김민재는 11월 A매치 2경기를 모두 풀타임 소화했다. 홍명보호 중 유일했다. 김민재는 스리백의 왼쪽과 중앙을 오가며 최고의 모습을 보였다. 홍명보호는 김민재의 활약 속 볼리비아(2대0 승), 가나(1대0 승)를 상대로 무실점 2연승에 성공하며, 2026년 북중미월드컵 조추첨 포트2를 확정지었다.
하지만 가나전에서 아찔한 장면이 있었다. 상대 선수와 경합 도중, 강하게 충돌하며 쓰러졌다. 다행히 경기를 잘 마쳤지만, 후유증은 남았다. 뇌진탕 증세로 인터뷰도 없이 경기장을 빠져나갔다. 큰 부상은 아니었지만, 장거리 비행의 여독 등을 감안하면 이번 주말 출전이 어려워보였다. 실제 김민재는 회복을 하느라 경기 전날에서야 팀 훈련에 합류했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 김민재가 수비라인을 이끌고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/
프라이부르크전 예상대로 김민재는 벤치에서 출발했다. 변수가 생겼다. 4-2로 앞서던 후반 32분, 주전 수비수 다요 우파메카노가 상대와 충돌한 후 불편한 기색을 보였다. 교체 사인을 보냈고, 뱅상 콤파니 감독은 김민재 카드를 꺼냈다. 요나탄 타와 호흡을 맞춘 김민재는 안정된 수비로 남은 경기를 무실점으로 마쳤다. 십여분의 짧은 출전 시간이었지만, 깔끔한 수비를 여러차례 보였다. 패스성공률 96%, 걷어내기 2회, 가로채기 1회 등을 기록했다.
우파메카노의 부상으로 김민재가 기회를 얻을 가능성이 높아졌다. 당장 바이에른은 26일 아스널과 유럽챔피언스리그에서 맞붙는다. 유이한 4전승팀간 맞대결로, 현지에서는 조 1위 결정전으로 불리고 있다. 중요한 경기에서 좋은 모습을 보일 경우, 그만큼 팀내 위상을 높일 수 있다는 점에서 아스널전 출전은 김민재에게도 올 시즌 중요 포인트가 될 전망이다.
한편, 바이에른은 전반 12분 스즈키 유이토, 17분 요한 만잠비에게 연속골을 내주며 불안하게 출발했다. 하지만 전반 22분 레나르트 카를, 추가시간 마이클 올리세의 연속골로 승부를 원점으로 돌렸다. 기세를 탄 바이에른은 후반 10분 우파메카노의 연속골로 승부를 뒤집었고, 15분 해리 케인이 쐐기골을 넣었다. 김민재가 들어간 후 33분 니콜라 잭슨, 39분 올리세가 연속골을 보태며 대승을 거뒀다. 올리세는 2골-3도움을 기록하며 승리의 일등공신이 됐다.