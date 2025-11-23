'창단 최다골' 이랜드, 안산에 6-0 대승...2시즌 연속 PO 진출 …

이랜드는 23일 목동종합운동장에서 열린 안산 그리너스와의 '하나은행 K리그2 2025' 39라운드에서 아이데일, 김오규, 에울레르, 오스마르, 김하준 변경준의 연속골을 묶어 6대0 대승을 거뒀다. 10경기 무패를 달린 이랜드는 승점 65가 되며 4위를 확정지었다. 지난 시즌 플레이오프 무대를 밟은 이랜드는 창단 후 처음으로 두 시즌 연속 플레이오프 진출에 성공했다. 안산은 최문식 감독의 데뷔전이자 시즌 최종전 패배로 꼴찌에 머물렀다.
이랜드는 3-4-3 카드를 꺼냈다. 에울레르-아이데일-이주혁이 스리톱을 이뤘다. 허리에는 김주환-박창환-서재민-오인표가 포진했다. 스리백은 김하준-오스마르-김오규가 구성했다. 구성윤이 골문이 지켰다. 정재민 변경준 백지웅 등이 벤치에서 출발했다.
경기 전 만난 김도균 이랜드감독은 "홈 마지막 경기다. 정규리그 마지막 경기고 이겨야 PO길이 열리는만큼, 이기는 경기를 하겠다. 앞선 두 경기에서 비겼기에 선수들도 동기부여가 됐을 것"이라고 했다. 그는 "전남과 성남이 같은 시각 경기를 하지만 우리가 신경 쓸 부분은 아니다. 일단 3점을 따는데 집중하고, 그러지 못했을때 다른 팀 경기를 보겠다"고 했다.
초반부터 이랜드가 밀어붙였다. 전반 3분 에울레르가 오른쪽에서 날카로운 땅볼 크로스를 시도했다. 이주혁이 잡기 전에 상대 수비가 태클로 걷어냈다. 안산도 기회가 있었다. 11분 페널티박스 밖 좋은 위치서 프리킥을 얻었다. 하지만 조지훈의 슈팅은 벽맞고 나왔다.
전반 14분 이랜드가 선제골을 넣었다. 김주환이 오른쪽을 파고들며 엔드라인까지 갔다. 상대 수비와 경합에서 승리하며 뒤에 있던 아이데일에게 내줬다. 아이데일이 그대로 왼발 슈팅으로 안산 골망을 흔들었다. 부상 복귀 후 첫 골이자, 20라운드 안산전 이후 무려 130일만의 골이었다. 아이데일은 이날 득점으로 10호골 고지를 밟았다.
사진제공=서울 이랜드
17분 빠른 압박으로 볼을 뺏어낸 후 아이데일이 왼발 슈팅을 시도했다. 빗나갔다. 23분에는 역습 상황에서 이주혁이 내준 볼을 또 다시 아이데일이 슈팅으로 연결했지만, 수비 맞고 아웃됐다.
계속해서 안산을 두드리던 이랜드가 30분 추가골을 만들어냈다. 오스마르가 왼쪽에서 오른발로 크로스를 올렸다. 공격에 가담한 김오규가 멋진 헤더로 마무리했다. 김오규의 시즌 2호골.
34분 추가골 기회를 잡았다. 후방에서 침투패스를 받은 아이데일이 수비와 경합에 나섰다. 하지만 상대 수비의 손에 맞았고, 주심은 지체없이 페널티킥을 선언했다. 이날 완전 이적 발표를 한 에울레르가 키커로 나섰지만, 슈팅은 골대를 맞고 나왔다.
이랜드의 공세는 이어졌다. 45분 역습 상황에서 이주혁의 패스를 받은 박창환의 슈팅이 골대를 살짝 벗어났다. 이랜드는 기어코 쐐기골을 넣었다. 아쉽게 페널티킥을 놓친 에울레르였다. 46분 에울레르는 상대 빌드업 실수를 틈타 박스 오른쪽에서 볼을 잡았다. 수비 한명을 제친 후 중앙으로 파고들었고, 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다. 시즌 12호골.
사진제공=서울 이랜드
48분 에울레르가 오른쪽에서 올린 날카로운 왼발 코너킥이 아이데일 머리로 향했다. 헤더는 바운드 된 뒤 조성훈 골키퍼의 선방에 막혔다.
이랜드가 후반 시작과 함께 에울레르를 빼고 변경준을 넣었다. 변경준은 초반부터 활발한 움직임으로 기회를 만들었다. 후반 2분 오른쪽을 파고들며 아이데일에게 찔러줬다. 아이데일의 슈팅은 수비 맞고 나갔다. 3분에는 김오규가 머리로 돌려놓은 볼을 뛰어들며 헤더로 연결했지만 골대를 살짝 벗어났고, 4분에는 오른쪽에서 때린 슈팅이 골대를 넘어갔다.
7분 오인표가 왼쪽에서 밀어준 볼을 박창환이 슈팅으로 연결했다. 떴다. 8분에는 김하준이 왼쪽에서 올린 크로스를 골키퍼가 펀칭하자, 흐른 볼을 서재민이 발리슈팅했다. 빗맞았다.
이랜드가 또 한골의 기회를 만들었다. 12분 역습 상황에서 서재민의 스루패스가 변경준에게 연결됐다. 변경준은 1대1 상황에서 골키퍼를 제치다 걸려 넘어졌다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 오스마르가 키커로 나서 깔끔하게 성공시켰다.
사진제공=서울 이랜드
이랜드는 서재민과 아이데일을 빼고 백지웅과 정재민을 투입하며 준플레이오프 대비했다. 18분 백지웅이 박스 왼쪽에서 오른발 감아차기 슈팅을 시도했다. 조성훈 골키퍼가 가까스로 막아냈다. 이어진 코너킥에서 오인표가 올린 볼을 김오규가 헤더로 연결했지만, 골대를 살짝 넘어갔다.
22분 이랜드가 또 한걸음 달아났다. 코너킥 상황에서 흐른 볼을 김오규가 강력한 슈팅으로 연결했다. 골대를 맞고 나왔다. 이를 김하준이 잡았다. 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅으로 또 다시 안산 골망을 흔들었다.
이랜드는 25분 박창환 대신 서진석을 넣었다. 안산은 27분 좋은 위치서 조지훈이 프리킥을 찼지만, 골대를 크게 넘어갔다. 이어 에두의 중거리 슈팅은 구성윤 골키퍼의 선방에 막혔다. 30분 제페르손이 왼쪽을 돌파하며 때린 오른발 슈팅은 골대를 살짝 벗어났다.
34분 이랜드가 다시 날카로운 슈팅을 날렸다. 백지웅이 아크 정면에서 때린 중거리 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다. 이랜드는 36분 김하준 대신 강민재까지 넣었다.
사진제공=서울 이랜드
사진제공=서울 이랜드
안산은 41분 교체투입된 김우빈이 오른발 슈팅을 때렸지만, 이번에도 구성윤 정면으로 향했다. 42분 이랜드가 또 하나의 결정적인 찬스를 놓쳤다. 변경준이 골키퍼와 맞섰지만, 슈팅은 아쉽게 왼쪽 크로스바를 맞고 나왔다. 리바운드 볼을 다시 슈팅으로 연결했지만, 이번에는 골키퍼 선방에 걸렸다. 추가신 아크 정면에서 때린 백지웅의 슈팅은 골대를 벗어났다. 변경준이 추가시간 직전 한골을 더 폭발시켰고, 결국 경기는 이랜드의 대승으로 마무리됐다.