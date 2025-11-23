'4위로 PO 진출' 김도균 감독의 미소 "원하는 결과, 100% 얻었다…

|
[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"100% 원하는 결과 얻었다."
이랜드는 곧바로 준PO에 나선다. 김 감독은 "성남과 똑같은 입장이다. 오히려 그 다음 경기가 더 걱정이다. 4위로 확정지어서 홈에서 경기를 하게 됐다. 체력적인 부분은 비슷할거다. 그런 면에서 에울레르를 전반 끝나고 교체했다. 대승을 했기 때문에 선수들의 심리적인 부분은 조금은 덜 피로하지 않을가 싶다. 최대한 잘 분석하고 준비하도록 하겠다"고 했다.
당초 유력했던 전남이 아닌 성남을 상대해야 하는 이랜드다. 김 감독은 "비슷한 입장으로 보기는 하지만, 성남도 막판 상승세가 좋다. 우리와 비슷한 느낌이다. 수비적으로 탄탄한 점들은 우리 입장에서 부담스러운 상대기도 하다. 우리가 가지고 있는 공격수, 충분히 득점했고, 할 수 있다. 단순히 비겨도 올라간다는 생각은 하지 말아야 한다. 무조건 이기고 상승세 가도록 하겠다"고 했다.
이날 이랜드는 창단 후 최다골, 최다골차 승리를 거머쥐었다. 김 감독은 "공격수 득점도 중요하고, 오스마르, 김오규 김하준이 다 넣었다. 팀에 있어 큰 역할을 하고 도움이 되고 있다. 전남을 생각 안할 수 없었기에 득점을 많이 노렸는데, 좋은 모습 보였다. 오스마르, 김오규 세트피스에서 득점을 해주고 있기에 앞으로 경기도 기대해볼 생각"이라고 했다.
김 감독은 가을축구 경험이 풍부하다. 김 감독은 "지금 시기에서는 경고누적과 부상이 조심 스럽다. 승강 플레이오프 경험한 선수들이 많다. 선수들이 자신감을 갖고 하지 않을까 싶다. 경고누적으로 뛰지 못한다는 생각을 안할 수 없다. 그런면이 가장 조심스럽다. 주축이 빠졌을때 경기력이 떨어져서 그런 부분을 조심해야 한다. 3일 쉬고 경기를 하는만큼, 체력적인 부분이 중요하다. 경고누적, 부상 없이 경기장 나가는 것이 중요하다"고 했다.