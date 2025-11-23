'4위로 PO 진출' 김도균 감독의 미소 "원하는 결과, 100% 얻었다"

기사입력 2025-11-23 16:19


'4위로 PO 진출' 김도균 감독의 미소 "원하는 결과, 100% 얻었다…

[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"100% 원하는 결과 얻었다."

김도균 서울 이랜드 감독의 미소였다. 이랜드가 플레이오프(PO) 진출에 성공했다. 이랜드는 23일 목동종합운동장에서 열린 안산 그리너스와의 '하나은행 K리그2 2025' 39라운드에서 아이데일, 김오규, 에울레르, 오스마르, 김하준 변경준의 연속골을 묶어 6대0 대승을 거뒀다. 10경기 무패를 달린 이랜드는 승점 65가 되며 4위를 확정지었다. 지난 시즌 PO 무대를 밟은 이랜드는 창단 후 처음으로 두 시즌 연속 PO 진출에 성공했다.

경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "원하는 결과를 100% 얻었다. 굉장히 만족한다. 올 시즌 중간에 어려운 순간들도 있었지만, 잘 극복하고 4위로 준플레이오프에 오게 됐다. 다행이다. 시즌 막바지에 선수들의 응집력이나 힘이 살아나고 있다. 다음 성남FC와의 경기, 부천FC와의 경기를 더 잘 준비하겠다. 지난 시즌에 이어 다시 승강 플레이오프까지 갈 수 있도록 잘 준비하겠다"고 했다.

이랜드는 곧바로 준PO에 나선다. 김 감독은 "성남과 똑같은 입장이다. 오히려 그 다음 경기가 더 걱정이다. 4위로 확정지어서 홈에서 경기를 하게 됐다. 체력적인 부분은 비슷할거다. 그런 면에서 에울레르를 전반 끝나고 교체했다. 대승을 했기 때문에 선수들의 심리적인 부분은 조금은 덜 피로하지 않을가 싶다. 최대한 잘 분석하고 준비하도록 하겠다"고 했다.

당초 유력했던 전남이 아닌 성남을 상대해야 하는 이랜드다. 김 감독은 "비슷한 입장으로 보기는 하지만, 성남도 막판 상승세가 좋다. 우리와 비슷한 느낌이다. 수비적으로 탄탄한 점들은 우리 입장에서 부담스러운 상대기도 하다. 우리가 가지고 있는 공격수, 충분히 득점했고, 할 수 있다. 단순히 비겨도 올라간다는 생각은 하지 말아야 한다. 무조건 이기고 상승세 가도록 하겠다"고 했다.

이날 아이데일이 모처럼 골맛을 본 것도 호재였다. 김 감독은 "오랜 부상 끝에 돌아와서 경기력이 좋지는 않았다. 오늘 득점으로 인해서 선수가 자신감을 갖고 다음 경기로 이어졌어야 한다. 그 전 경기들 보다는 나았다. 기대해도 될 것 같다"고 했다.

이날 이랜드는 창단 후 최다골, 최다골차 승리를 거머쥐었다. 김 감독은 "공격수 득점도 중요하고, 오스마르, 김오규 김하준이 다 넣었다. 팀에 있어 큰 역할을 하고 도움이 되고 있다. 전남을 생각 안할 수 없었기에 득점을 많이 노렸는데, 좋은 모습 보였다. 오스마르, 김오규 세트피스에서 득점을 해주고 있기에 앞으로 경기도 기대해볼 생각"이라고 했다.

김 감독은 가을축구 경험이 풍부하다. 김 감독은 "지금 시기에서는 경고누적과 부상이 조심 스럽다. 승강 플레이오프 경험한 선수들이 많다. 선수들이 자신감을 갖고 하지 않을까 싶다. 경고누적으로 뛰지 못한다는 생각을 안할 수 없다. 그런면이 가장 조심스럽다. 주축이 빠졌을때 경기력이 떨어져서 그런 부분을 조심해야 한다. 3일 쉬고 경기를 하는만큼, 체력적인 부분이 중요하다. 경고누적, 부상 없이 경기장 나가는 것이 중요하다"고 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

9세 배우가 이렇게까지?…손예진이 아역 다시 껴안은 이유, 모두 울린 청룡[SC이슈]

2.

이민우, ♥이아미 만삭인데 '몰래 흡연'…"지금 웃음이 나와" 첫 부부싸움 터졌다

3.

“지금 생각해도 아찔” 박중훈, 3m 악어와 사투 벌였다

4.

백지영 딸, 걸그룹 결성하더니 첫 무대 올랐다…팬들 앞 떨리는 인사

5.

"살면서 멀미해본적無"…쯔양 "3시간 흔들리는 배도 OK"→라면 국물까지 원샷 했다(어튈라)

스포츠 많이본뉴스
1.

'김도영 아래, 문동주 위' 송성문 냉혹한 평가 → 구단 30위권 중간급 유망주 수준

2.

'얘는 그냥 평범하네?' 포스팅 나선 송성문, 시작부터 암울. 냉정한 현지 평가. 1000만불은 넘길까

3.

'폰세 닮은꼴' 투수가 부산에? '선물' 같은 외인 오나…'조건부' 17억 대신 한국행 비행기 탈까 [SC포커스]

4.

"뭉클하고 가슴아파" 김호철 감독 자진사퇴 → 애제자에게 남긴 '진심'어린 한마디 [대전포커스]

5.

'이제 두산 선수' 박찬호, 마지막 양해 구했다 → "광주 첫 타석 내가 울어도.."

스포츠 많이본뉴스
1.

'김도영 아래, 문동주 위' 송성문 냉혹한 평가 → 구단 30위권 중간급 유망주 수준

2.

'얘는 그냥 평범하네?' 포스팅 나선 송성문, 시작부터 암울. 냉정한 현지 평가. 1000만불은 넘길까

3.

'폰세 닮은꼴' 투수가 부산에? '선물' 같은 외인 오나…'조건부' 17억 대신 한국행 비행기 탈까 [SC포커스]

4.

"뭉클하고 가슴아파" 김호철 감독 자진사퇴 → 애제자에게 남긴 '진심'어린 한마디 [대전포커스]

5.

'이제 두산 선수' 박찬호, 마지막 양해 구했다 → "광주 첫 타석 내가 울어도.."

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.