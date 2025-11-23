[MLS PO 후반리뷰]"손흥민 미쳤다" 만회골→동점골, 멀티골 작렬…L…

[MLS PO 후반리뷰]"손흥민 미쳤다" 만회골→동점골, 멀티골 작렬…LA FC, 밴쿠버와 2-2 후반 마쳐→연장 돌입

최종수정 2025-11-23 13:48

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민이 LA FC의 구세주였다.

손흥민이 후반 추가시간 환상적인 프리킥으로 동점골을 터트렸다. LA FC는 23일(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC플레이스에서 열리고 있는 밴쿠버 화이트캡스와의 2025년 MLS컵 플레이오프(PO) 서부 컨퍼런스 4강전에서 후반 추가시간 동점에 성공했다. 2-2, 연장전에 돌입했다.

전반을 0-2로 뒤진 채 마쳤지만 손흥민이 후반 15분 골네트를 갈랐다. 패색이 짙은 후반 추가시간인 49분 손흥민이 또 한번 그림같은 프리킥으로 골망을 흔들었다. '손흥민 존'이었다. 그의 발을 떠난 볼은 수비벽을 넘어 골망을 출렁였다.

스티브 체룬돌로 LA FC 감독은 3-4-3 시스템을 꺼내들었다. 손흥민은 최전방에서 '영혼의 파트너' 드니 부앙가, 나탄 오르다스와 짝을 이뤘다. 미드피드에는 라이언 홀링스헤드, 마크 델가도, 티모시 틸만, 세르지 팔렌시아가 늘어섰다. 에디 세구라, 은코시 타파리, 라이안 포티어스가 스리백을 형성했다. 골문은 '주장' 위고 요리스가 지켰다.

예스페르 쇠렌센 밴쿠버 감독은 4-2-3-1 카드로 맞불을 놓았다. 브라이언 화이트가 원톱에 포진한 가운데 2선에는 알리 아메드, 뮐러, 엠마누엘 사비가 포진했다. 수비형 미드필더에는 세바스찬 버홀터, 안드레스 쿠바스가 호흡했다. 포백에는 마티아스 라보르다, 랄프 프리소, 트리스탄 블랙먼, 에디에르 오캄포가 위치했다. 골키퍼 장갑은 다카오카 요헤이가 꼈다.


밴쿠버가 홈이점을 앞세워 전반을 주도했다. LA FC는 철저하게 역습 위주의 전술을 펼쳤지만 손흥민에게 좀처럼 볼이 가지 않았다.

밴쿠버는 전반 8분 프리킥 상항에서 라보르다 첫 슈팅을 기록했다. 그는 6분 뒤에 또 한번 슈팅을 터트렸지만 요리스 정면이었다. 밴쿠버는 전반 17분 아메드가 강력한 땅볼 슈팅을 날렸지만 볼은 요리스의 품에 안겼다.

뮐러는 밴쿠버 공격의 중심이었다. 쉴새없이 동료들에게 볼을 뿌려줬다. 밴쿠버는 2골을 터트리며 기선제압에 성공했다.


밴쿠버는 전반 초반 손흥민은 볼을 잡자 상대 선수 2명이 그물망 수비를 펼쳤다. 전반 중반 이후에는 미드필드까지 내려와 볼을 받아 공격을 전개했지만 슈팅 수는 '제로'였다.

0-0의 균형은 전반 39분 허망하게 깨졌다. 밴쿠버 골키퍼인 일본 출신의 다카오카가 도움을 기록하는 기염을 토했다. 그의 롱킥이 사비에게 연결됐다. 사비는 위고 요리스가 나오자 오른발로 키를 넘겨 골망을 흔들었다. 다카오카는 MLS 통산 111경기만에 첫 도움을 기록했다.

뮐러는 전반 43분 LA FC의 역습을 제지하는 과정에서 경고를 받았다. 전반 추가시가인 46분에는 코너킥 상황에서 밴쿠버의 추가골이 터졌다. 뮐러의 헤더를 요리스가 쳐냈다. 이를 라보르다가 추가골로 연결했다.

체룰돌로 감독은 후반 시작과 함께 4-2-3-1 포메이션으로 전환했다. 오르다스와 타파리를 빼고 앤드류 모란과 다비드 마르티네스를 투입했다. LA FC는 후반 시작과 함께 파상공세를 펼쳤다.


손흥민은 후반 2분 상대 수비에게 걸렸지만 첫 슈팅을 기록했다. 후반 7분에는 부앙가가 결정적인 기회를 맞았지만 왼발 슈팅이 약했다. 3분 뒤에는 모란이 슈팅을 기록했지만 상대 골키퍼에 막혔다.

꼬인 매듭은 결국 손흥민 풀었다. 후반 15분 만회골을 작렬시켰다. 델가도의 패스가 모란의 헤더를 거쳐 손흥민에게 연결됐다. 손흥민은 문전 혼전 상황에서 3차례의 슈팅 끝에 골망을 흔들었다. 첫 번째 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 두 번째 슈팅은 골라인을 통과하기 전 라보르다가 머리로 걷어냈다 이를 왼발 슈팅으로 재차 터트려 골망을 흔들었다. 손흥민은 후반 18분에는 돌파하는 과정에서 블랙먼의 경고를 이끌어냈다.

밴쿠버는 후반 32분 세트피스에서 블랙먼이 결정적인 기회를 잡았지만 요리스의 선방에 막혔다. LA FC는 후반 38분 홀링스헤드가 세트피스에서 헤더로 동점골을 노렸지만, 볼은 골문을 살짝 빗겨갔다.

후반 추가시간은 9분이었다. 블랙먼이 경고 2회로 퇴장을 당했다. 결국 손흥민이 해결했다. 단판 대결이다. LA FC가 수적 우세 상황에서 연장전에 돌입했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

