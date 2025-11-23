김용림, 故 남일우와 결혼 비하인드 공개 “모친 마음 돌리려 통장 돈 다 줬다”

기사입력 2025-11-23 13:55


김용림, 故 남일우와 결혼 비하인드 공개 “모친 마음 돌리려 통장 돈 다…

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김용림이 남편인 배우 고(故) 남일우와의 결혼 비하인드를 털어놨다.

지난 23일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 말미에는 '사랑은 의리다'를 주제로 한 다음 주 예고 영상이 공개됐다.

이날 김용림은 "제목이 좋다고 생각한다. 집에서 반대하는 결혼을 하려고 마음을 먹었다. 그래가지고 통장에 있던 돈을 다 남일우에게 줬다. '당신이 집을 샀다고 해라'라고 했다"라고 털어놨다. 이는 경제력이 부족했던 남일우를 반대하던 어머니의 마음을 돌리기 위한 것이었다.가수 박선주는 "저는 전 국민의 오해 1등이다. 저희가 따로 산다는 이야기를 많이 듣고 언제 '이혼해?'라는 얘기를 정말 많이 듣는다. 권상우는 둘이 따로 살면 기러기고 우리는 왜 별거냐"고 불만을 토로했다.

방송인 정미녀는 "요즘 우정 결혼이라는 말이 있더라. 일대일로 서로 독점적인 계약이 아닌 거다"라며 신세대 부부들의 결혼 가치관에 대해 설명했고, 김용림은 "결혼했는데 다른 여자, 다른 남자 생각해? 그러면 미쳤다고 생각한다"며 극대노해 웃음을 자아냈다.

한편 1940년생 김용림은 1965년 KBS 성우 선후배로 고 남일우를 만나 결혼, 지난 2024년 남편과 사별했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈]‘빚투 논란’ 김혜성 父, 고척 김선생 만났다 “내달까지 5000만원 갚겠다”

2.

이금희, 18년 진행 '아침마당' 퇴장 후 첫 고백…"심리적 타격? 의외로 없었다"

3.

9세 배우가 이렇게까지?…손예진이 아역 다시 껴안은 이유, 모두 울린 청룡[SC이슈]

4.

이민우, ♥이아미 만삭인데 '몰래 흡연'…"지금 웃음이 나와" 첫 부부싸움 터졌다

5.

“지금 생각해도 아찔” 박중훈, 3m 악어와 사투 벌였다

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈]‘빚투 논란’ 김혜성 父, 고척 김선생 만났다 “내달까지 5000만원 갚겠다”

2.

이금희, 18년 진행 '아침마당' 퇴장 후 첫 고백…"심리적 타격? 의외로 없었다"

3.

9세 배우가 이렇게까지?…손예진이 아역 다시 껴안은 이유, 모두 울린 청룡[SC이슈]

4.

이민우, ♥이아미 만삭인데 '몰래 흡연'…"지금 웃음이 나와" 첫 부부싸움 터졌다

5.

“지금 생각해도 아찔” 박중훈, 3m 악어와 사투 벌였다

스포츠 많이본뉴스
1.

요구액을 말하지도, 올려달라 하지도 않았던 김현수. 운명의 날. 잔류냐 새 출발이냐

2.

'대반전' 턱뼈 박살 났는데 어떻게? 토트넘 행운이다..."손흥민 뒤이을 마스크맨 등장"

3.

아직 ML 계약도 안끝났는데, WBC 출전 확실? 한화 '슈퍼 에이스' 러브콜 대폭주

4.

'김도영 아래, 문동주 위' 송성문 냉혹한 평가 → 구단 30위권 중간급 유망주 수준

5.

'얘는 그냥 평범하네?' 포스팅 나선 송성문, 시작부터 암울. 냉정한 현지 평가. 1000만불은 넘길까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.