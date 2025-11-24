강원FC, 올해 ACLE 마지막 홈 무대…'일왕배 우승팀' 마치다 젤비아…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]강원FC가 올해 마지막 아시아챔피언스리그 엘리트 홈경기를 치른다.
마치다 젤비아는 2023시즌 J2리그 우승으로 창단 최초의 J1리그 승격을 이뤄냈다. 2024시즌에는 J1리그에서 3위를 기록해 구단 첫 ACLE 진출권을 확보했다. 22일 열린 2025년 일왕배 결승에서 비셀 고베를 3대1로 꺾고 우승을 차지했다. 이번 시즌은 리그에서 16승 9무 11패(승점 57)로 7위에, ACLE 리그스테이지에서는 1승 2무 1패(승점 5)로 8위에 위치해 있다.
강원FC는 경기장을 찾는 팬들을 위해 다양한 먹거리를 준비했다. 떡볶이와 어묵, 닭강정, 닭꼬치, 흑돼지 덮밥, 피자, 팟타이 등 다양한 메뉴를 판매하는 푸드트럭 8대가 팬을 맞을 준비를 끝냈다. 현장에서는 QR코드와 키오스크 주문 시스템을 통해 대기 없이 이용할 수 있다.
선수가 경기 중 착용했던 리그 원정 유니폼을 받을 수 있는 득점·도움 선수 맞히기 이벤트가 팬들을 기다린다. 강원FC가 1골 이상 기록할 경우, 득점과 도움을 기록한 선수별로 각각 추첨이 이뤄진다. 각 추첨에서는 득점·도움 선수를 맞힌 팬 1명에게 실착 유니폼을 선물한다.
강원FC는 수능을 마친 팬들을 위한 특별 이벤트도 마련했다. 수험표를 지참한 팬이 3만 원 이상 구매하면 전 상품 10% 추가 할인과 함께 다이어리, 메모지, 볼펜 등으로 구성된 문구 세트를 받을 수 있다. 올해 마지막 ACLE 홈경기를 기념해 금액별 선물 이벤트도 진행한다. 1만 원 이상 구매 시 야광 팔찌, 5만 원 이상 구매 시 플레이어 타올, 10만 원 이상 구매 시 머그컵을 받을 수 있다. 선착순 구매자 100명에게는 ACL 기념 티켓을 증정한다.
강원FC의 ACLE 리그스테이지 5차전 FC 마치다 젤비아와 홈경기 예매는 NOL티켓에서 가능하다.
