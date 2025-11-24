강원FC, 올해 ACLE 마지막 홈 무대…'일왕배 우승팀' 마치다 젤비아와 맞대결

기사입력 2025-11-24 16:21


강원FC, 올해 ACLE 마지막 홈 무대…'일왕배 우승팀' 마치다 젤비아…

[스포츠조선 박찬준 기자]강원FC가 올해 마지막 아시아챔피언스리그 엘리트 홈경기를 치른다.

강원FC는 25일 오후 7시 춘천 송암스포츠타운 주경기장에서 마치다 젤비아와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그스테이지 5차전을 갖는다. 현재 2승2패(승점 6)로 리그스테이지 5위에 올라있는 강원FC에게 이번 경기는 16강 티켓을 가시권에 두기 위한 중요한 무대다.

강원FC는 올 시즌 홈에서 치른 ACLE 리그스테이지 무대에서 전승을 기록 중이다. 첫 홈경기였던 상하이 선화전에서는 전반 막판 실점 이후 구본철의 동점골과 홍철의 결승골로 짜릿한 역전 승리를 거뒀다. 3차전 비셀 고베전에서는 경기 막판 김건희의 결승골로 극적인 승리를 따냈다. 강원FC는 ACLE 홈 연승 흐름을 이번 FC 마치다 젤비아전에서도 이어가겠다는 각오다.

마치다 젤비아는 2023시즌 J2리그 우승으로 창단 최초의 J1리그 승격을 이뤄냈다. 2024시즌에는 J1리그에서 3위를 기록해 구단 첫 ACLE 진출권을 확보했다. 22일 열린 2025년 일왕배 결승에서 비셀 고베를 3대1로 꺾고 우승을 차지했다. 이번 시즌은 리그에서 16승 9무 11패(승점 57)로 7위에, ACLE 리그스테이지에서는 1승 2무 1패(승점 5)로 8위에 위치해 있다.

강원FC는 경기장을 찾는 팬들을 위해 다양한 먹거리를 준비했다. 떡볶이와 어묵, 닭강정, 닭꼬치, 흑돼지 덮밥, 피자, 팟타이 등 다양한 메뉴를 판매하는 푸드트럭 8대가 팬을 맞을 준비를 끝냈다. 현장에서는 QR코드와 키오스크 주문 시스템을 통해 대기 없이 이용할 수 있다.

강원FC는 경기 당일 MD스토어와 마킹부스를 오후 5시부터 오후 9시 30분까지 운영한다. 이번 경기에서는 ACL 유니폼 3종(홈 필드, 홈 GK, 원정 GK)을 구매할 수 있다. 풀마킹 유니폼을 구매한 팬에게는 유니폼 키링을 추가로 증정한다. 담요, 핫팩, 장갑 등 저녁 경기 관람에 필요한 방한용품도 판매한다. 유니폼을 포함한 전 상품은 10~50% 할인 혜택이 적용된다.

선수가 경기 중 착용했던 리그 원정 유니폼을 받을 수 있는 득점·도움 선수 맞히기 이벤트가 팬들을 기다린다. 강원FC가 1골 이상 기록할 경우, 득점과 도움을 기록한 선수별로 각각 추첨이 이뤄진다. 각 추첨에서는 득점·도움 선수를 맞힌 팬 1명에게 실착 유니폼을 선물한다.

강원FC는 수능을 마친 팬들을 위한 특별 이벤트도 마련했다. 수험표를 지참한 팬이 3만 원 이상 구매하면 전 상품 10% 추가 할인과 함께 다이어리, 메모지, 볼펜 등으로 구성된 문구 세트를 받을 수 있다. 올해 마지막 ACLE 홈경기를 기념해 금액별 선물 이벤트도 진행한다. 1만 원 이상 구매 시 야광 팔찌, 5만 원 이상 구매 시 플레이어 타올, 10만 원 이상 구매 시 머그컵을 받을 수 있다. 선착순 구매자 100명에게는 ACL 기념 티켓을 증정한다.


강원FC의 ACLE 리그스테이지 5차전 FC 마치다 젤비아와 홈경기 예매는 NOL티켓에서 가능하다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'43세' 김영희, 10살 연하 남편에게 '새 차' 선물했다..."젊은이는 역시 달라"

2.

백종원, 방송 중단 선언 영상 '조용히 삭제'…방송 재개와 맞물려 '관심 집중'[SC이슈]

3.

'9세 때 모친상' 구성환, 이주승 母에 '엄마' 호칭 "진짜 고마워요"(나혼산)

4.

박명수, '47세' 채연 미모에 깜짝 "10년 전 '무도' 때 얼굴 그대로"(하와수)

5.

'217㎝' 최홍만, '이삿짐급 거대 가방' 메고 등장…공항패션 레전드 갱신

스포츠 많이본뉴스
1.

소신 발언! '케인은 최악'→"토트넘 프리킥 손흥민이 찼어야"…심상치 않은 성공률→속쓰린 英팬들

2.

'칼을 빼들긴 했는데' 6243억 쓰고 PS 실패한 메츠, 프랜차이즈 스타 외야수 버리고 GG 2루수 영입

3.

장종훈→구대성→류현진→폰세. 한화 외국인 최초. 19년만에 MVP 탄생. 4관왕 폰세가 3관왕 디아즈 제쳤다[KBO시상식]

4.

역대급 '손절' 트레이드 발발 → 심장을 파냈다! '영결급' 10년 원클럽맨 가차없이 내치다니

5.

"러시아의 미친 계획" '월드컵 탈락' 중국 불러 2026년 '유사 월드컵' 개최 프로젝트…실현 가능성은 '희박'

스포츠 많이본뉴스
1.

소신 발언! '케인은 최악'→"토트넘 프리킥 손흥민이 찼어야"…심상치 않은 성공률→속쓰린 英팬들

2.

'칼을 빼들긴 했는데' 6243억 쓰고 PS 실패한 메츠, 프랜차이즈 스타 외야수 버리고 GG 2루수 영입

3.

장종훈→구대성→류현진→폰세. 한화 외국인 최초. 19년만에 MVP 탄생. 4관왕 폰세가 3관왕 디아즈 제쳤다[KBO시상식]

4.

역대급 '손절' 트레이드 발발 → 심장을 파냈다! '영결급' 10년 원클럽맨 가차없이 내치다니

5.

"러시아의 미친 계획" '월드컵 탈락' 중국 불러 2026년 '유사 월드컵' 개최 프로젝트…실현 가능성은 '희박'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.