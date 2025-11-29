'9년 동안 기다렸던 무대' 부천FC1995, 성남 상대 구단 최초 승강플레이오프 진출 도전!

기사입력 2025-11-29 16:12


'9년 동안 기다렸던 무대' 부천FC1995, 성남 상대 구단 최초 승강…
사진제공=부천FC1995

부천FC1995(구단주 조용익 부천시장, 이하 부천)가 11월 30일 오후 2시 부천종합운동장에서 성남FC(이하 성남)를 불러들여 하나은행 K리그2 2025 플레이오프에 나선다. 9년 만에 오른 플레이오프 무대가 이틀 앞으로 다가온 만큼 경기장 안팎으로 열기가 높아지고 있다.

부천은 성남을 상대로 통산 17전 7승 4무 6패를 기록했고, 올 시즌 역시 리그 1승 1무 1패로 팽팽한 흐름을 이어왔다. 성남은 최근 6연승으로 상승세이지만, 부천 역시 지난 10월부터 8경기 무패 (5승 3무)로 안정적으로 좋은 경기력을 유지하고 있다. 특히 이영민 감독이 지휘했던 2023시즌부터는 성남 상대로 단 1패(9전 5승 3무 1패)를 기록하는 등 강한 면모를 보여, 플레이오프 경기에 대한 기대가 모이고 있다.

한편 이번 플레이오프 경기에서 가장 눈에 띄는 선수는 단연 바사니다. 바사니는 지난 2024시즌부터 성남을 상대로 통산 6경기에 출전해 4득점 1도움을 기록하며 가장 강한 모습을 보였다. 이영민 감독 역시 "플레이오프라고 해서 큰 변수를 주지 않고, 올 시즌 우리가 보여주고 잘해온 공격적인 축구를 이어간다면 좋은 결과를 기대할 수 있을 것"이라고 언급하며 바사니에 대한 기대를 드러내기도 했다.

중요한 경기를 앞두고 있지만 선수단은 정규리그를 마친 후 평소와 다름없이 하루 휴식 후 훈련을 이어가고 있다. 이럴 때일수록 들뜨지 않고 더욱 차분하고 겸손하게 준비에 임해야 한다는 게 선수단의 분위기다.

한편 팬들의 반응도 뜨겁다. 이번 경기의 예매 속도는 올 시즌 중 가장 빠르게 오르고 있어, 경기 당일 부천종합운동장은 팬들의 함성과 열기로 추위를 잊게 만들 전망이다.

이영민 감독은 "성남과의 경기는 항상 팽팽했다. 그래서 더욱 집중력 있게, 간절한 마음으로 준비하고 경기를 치르겠다"고 승리에 대한 굳은 각오를 전했다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

혼주 한복 입은 신애라♥차인표, 子 결혼식 현장..'금수저 며느리' 맞이

2.

‘앞트임 복원’ 강예원, 못 알아볼 정도로 달라진 미모 “관리 중독자라” 해명

3.

‘시그널’·‘헬로고스트’ 이문수, 폐암 투병 중 별세..향년 76세

4.

심현섭♥정영림, 결혼 7개월 만에 결단 내렸다 "큰 희망은 없어"

5.

지드래곤, 홍콩 화재 참사에 1억 9천 기부 "복구 힘쓰는 소방관·자원봉사자 응원" [공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

'28살 송재은 늦깎이 데뷔→김민지 데뷔골' 女신상우호, 유럽 원정서 웨일스와 1-1 무승부

2.

'팀은 엉망이지만 이 선수는 최고' 맨시티, '영건' 앤더슨 영입 노린다…실바 이탈 대안으로 이적료 1556억 책정

3.

"역사에 남을 기록" 신영철 감독의 300승 달성, 구단도 제대로 축하해준다

4.

"성남 오셨는가" PO 선착 부천FC 이영민 감독 "간절함과 열정으로 반드시 승강 PO 진출하겠다"

5.

'월클 된 슛돌이' 이강인 연봉 220억은 받아라! 적정 연봉은 김덕배보다 높은 '세계 38위'(CIES)

스포츠 많이본뉴스
1.

'28살 송재은 늦깎이 데뷔→김민지 데뷔골' 女신상우호, 유럽 원정서 웨일스와 1-1 무승부

2.

'팀은 엉망이지만 이 선수는 최고' 맨시티, '영건' 앤더슨 영입 노린다…실바 이탈 대안으로 이적료 1556억 책정

3.

"역사에 남을 기록" 신영철 감독의 300승 달성, 구단도 제대로 축하해준다

4.

"성남 오셨는가" PO 선착 부천FC 이영민 감독 "간절함과 열정으로 반드시 승강 PO 진출하겠다"

5.

'월클 된 슛돌이' 이강인 연봉 220억은 받아라! 적정 연봉은 김덕배보다 높은 '세계 38위'(CIES)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.