[대구현장]'안양 초반 러시'에 싱거웠던 순위 경쟁. 대구 뒤늦은 동점 의미 없었다

기사입력 2025-11-30 16:11


30일 대구IM뱅크파크에서 열린 K리그1 대구FC와 FC안양의 경기. 후반전 추격하는 골을 성공시킨 대구 지오바니. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.30/

[대구=이건 스포츠조선닷컴 기자]이변은 없었다. 짜릿함도 없었다. K리그1 마지막날 하위 스플릿은 밋밋하게 끝났다.

축구 기자에게는 한 시즌에 단 한 번 쓸 수 있는 기사가 있다. 마지막 라운드. 같은 시간 킥오프. 경기 상황에 따라 요동치는 잔류 경쟁. 실시간 순위 분석 기사. 올 시즌 K리그도 이 시간이 찾아왔다. 모든 축구 기자라면 치열하 경쟁을 통해 풍성한 기사가 되길 원한다.

2025년 K리그1. 기자들의 바람은 물거품이 되고 말았다. 안양의 폭풍 질주 그리고 막판 제주의 골. 그걸로 모든 것이 결정됐다.

K리그1 12위는 다이렉트 강등이다. 11위는 K리그2 2위인 수원 삼성과 플레이오프를 치른다. 10위 역시 K리그2 플레이오프 (부천 vs 성남) 승자와 경기를 치른다.

관심의 초점은 두 구장. 대구iM뱅크PARK와 울산 문수 월드컵 경기장으로 모였다. 12위 대구와 8위 안양이 붙었다. 9위 울산은 11위 제주와 맞붙었다. 대구는 안양을 잡은 후 제주가 지기를 바라야했다. 제주는 비기기만 해도 다이렉트 강등은 피할 수 있었다. 울산 역시 이겨야 했다. 비기거나 진다면 상황에 따라 플레이오프로 향할 수 있기 때문이었다.

10위를 달리고 있는 수원FC도 승리가 필요한 상황이었다. 광주를 잡는다면 울산의 결과에 따라 플레이오프행이 아닌 잔류가 확정될 수 있었다.


30일 대구IM뱅크파크에서 열린 K리그1 대구FC와 FC안양의 경기. 전반전 선취골을 작렬한 안양 마테우스. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.30/
오후 2시 하위 스플릿 3경기가 열리는 3개 구장이 동시에 킥오프 했다. 시작하자마자 안양이 선제골을 만들었다. 대구 구장은 순식간에 조용해졌다. 안양은 여기서 멈추지 않았다. 전반 6분 다시 추가골을 넣었다. 대구의 잔류 꿈은 점차 퇴색되어갔다.

이후 대구는 안양을 몰아쳤다. 그 사이 광주의 골이 나왔다. 대세에 아무런 영향을 주는 골이 아니었다. 그렇게 지루하게 3곳의 경기가 흘러갔다.


후반 44분 제주가 선제골을 넣었다. 그 시간 대구는 추가시간 11분을 얻었다. 대구는 추가시간 동점골을 넣었다. 너무 늦었다. 울산의 경기가 끝났다. 제주가 승리했다.

대구는 추가 시간 한 골을 더 넣는 듯 했다. 그러나 핸드볼로 골은 취소됐다. 결국 대구는 기적을 일궈내지 못했다.

12위 대구 FC는 자동 강등. 11위 제주와 10위 수원 FC는 플레이오프로 향하게 됐다. 울산은 9위로 잔류를 확정했다.

◇하나은행 K리그1 하위 스플릿 잔류 경쟁 실시간 순위

오후 2시 나란히 킥오프

대구 vs 안양

울산 vs 제주

수원 FC vs 광주

9위 울산 승점 44

10위 수원FC 승점 42

11위 제주 승점 36

12위 대구FC 승점 33



전반 1분 안양 득점

대구 0-1 안양

울산 0-0 제주

수원FC 0-0 광주

9위 울산 승점 45

10위 수원FC 승점 43

11위 제주 승점 37

12위 대구FC 승점 33

전반 4분 안양 추가골

대구 0-2 안양

울산 0-0 제주

수원FC 0-0 광주

9위 울산 승점 45

10위 수원FC 승점 43

11위 제주 승점 37

12위 대구FC 승점 33

전반 종료

대구 0-2 안양

울산 0-0 제주

수원FC 0-0 광주

9위 울산 승점 45

10위 수원FC 승점 43

11위 제주 승점 37

12위 대구FC 승점 33



후반 5분 광주 선제골

대구 0-2 안양

울산 0-0 제주

수원FC 0-1 광주

9위 울산 승점 45

10위 수원FC 승점 42

11위 제주 승점 37

12위 대구FC 승점 33

후반 14분 대구 만회골

대구 1-2 안양

울산 0-0 제주

수원FC 0-1 광주

9위 울산 승점 45

10위 수원FC 승점 42

11위 제주 승점 37

12위 대구FC 승점 33

후반 44분 제주 선제골

대구 1-2 안양

울산 0-1 제주

수원FC 0-1 광주

9위 울산 승점 44

10위 수원FC 승점 42

11위 제주 승점 39

12위 대구FC 승점 33

후반 추가시간 대구 동점골

대구 2-2 안양

울산 0-1 제주

수원FC 0-1 광주

9위 울산 승점 44

10위 수원FC 승점 42

11위 제주 승점 39

12위 대구FC 승점 34

K리그1 하위권 4팀 최종 순위

9위 울산 승점 44

10위 수원FC 승점 42(승강 플레이오프)

11위 제주 승점 39(승강 플레이오프)

12위 대구FC 승점 34(강등)

