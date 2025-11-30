[대구현장]'안양 초반 러시'에 싱거웠던 순위 경쟁. 대구 뒤늦은 동점 …

|
[대구=이건 스포츠조선닷컴 기자]이변은 없었다. 짜릿함도 없었다. K리그1 마지막날 하위 스플릿은 밋밋하게 끝났다.
K리그1 12위는 다이렉트 강등이다. 11위는 K리그2 2위인 수원 삼성과 플레이오프를 치른다. 10위 역시 K리그2 플레이오프 (부천 vs 성남) 승자와 경기를 치른다.
이후 대구는 안양을 몰아쳤다. 그 사이 광주의 골이 나왔다. 대세에 아무런 영향을 주는 골이 아니었다. 그렇게 지루하게 3곳의 경기가 흘러갔다.
후반 44분 제주가 선제골을 넣었다. 그 시간 대구는 추가시간 11분을 얻었다. 대구는 추가시간 동점골을 넣었다. 너무 늦었다. 울산의 경기가 끝났다. 제주가 승리했다.
대구는 추가 시간 한 골을 더 넣는 듯 했다. 그러나 핸드볼로 골은 취소됐다. 결국 대구는 기적을 일궈내지 못했다.
12위 대구 FC는 자동 강등. 11위 제주와 10위 수원 FC는 플레이오프로 향하게 됐다. 울산은 9위로 잔류를 확정했다.
◇하나은행 K리그1 하위 스플릿 잔류 경쟁 실시간 순위
오후 2시 나란히 킥오프
대구 vs 안양
울산 vs 제주
수원 FC vs 광주
9위 울산 승점 44
10위 수원FC 승점 42
11위 제주 승점 36
12위 대구FC 승점 33
전반 1분 안양 득점
대구 0-1 안양
울산 0-0 제주
수원FC 0-0 광주
9위 울산 승점 45
10위 수원FC 승점 43
11위 제주 승점 37
12위 대구FC 승점 33
전반 4분 안양 추가골
대구 0-2 안양
울산 0-0 제주
수원FC 0-0 광주
9위 울산 승점 45
10위 수원FC 승점 43
11위 제주 승점 37
12위 대구FC 승점 33
전반 종료
대구 0-2 안양
울산 0-0 제주
수원FC 0-0 광주
9위 울산 승점 45
10위 수원FC 승점 43
11위 제주 승점 37
12위 대구FC 승점 33
후반 5분 광주 선제골
대구 0-2 안양
울산 0-0 제주
수원FC 0-1 광주
9위 울산 승점 45
10위 수원FC 승점 42
11위 제주 승점 37
12위 대구FC 승점 33
후반 14분 대구 만회골
대구 1-2 안양
울산 0-0 제주
수원FC 0-1 광주
9위 울산 승점 45
10위 수원FC 승점 42
11위 제주 승점 37
12위 대구FC 승점 33
후반 44분 제주 선제골
대구 1-2 안양
울산 0-1 제주
수원FC 0-1 광주
9위 울산 승점 44
10위 수원FC 승점 42
11위 제주 승점 39
12위 대구FC 승점 33
후반 추가시간 대구 동점골
대구 2-2 안양
울산 0-1 제주
수원FC 0-1 광주
9위 울산 승점 44
10위 수원FC 승점 42
11위 제주 승점 39
12위 대구FC 승점 34
K리그1 하위권 4팀 최종 순위
9위 울산 승점 44
10위 수원FC 승점 42(승강 플레이오프)
11위 제주 승점 39(승강 플레이오프)
12위 대구FC 승점 34(강등)