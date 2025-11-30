'강등전쟁 와중에 낭만 사랑꾼'이정효 광주 감독"아내에게 고맙다는 말 한…

'강등전쟁 와중에 낭만 사랑꾼'이정효 광주 감독"아내에게 고맙다는 말 한번도 못했다...꼭 써달라"[K리그1 현장 일문일답 전문]

최종수정 2025-11-30 14:20

[수원=스포츠조선 전영지 기자]"내 모난 성격까지도 다 맞춰주는 아내에게 고맙다고 이 자리를 빌어 말하고 싶다."

이정효 광주FC감독이 수원FC와의 리그 마지막 경기를 앞두고 '그라운드 사랑꾼'의 면모를 내비쳤다.

광주FC는 30일 오후 2시 수원종합운동장에서 펼쳐질 하나은행 K리그1 최종 38라운드에서 위기의 수원FC와 맞붙는다. 시즌 막판 피말리는 강등 전쟁 속 강등의 캐스팅보트를 광주가 쥐고 있다 해도 과언이 아니다. 광주는 직전 경기에서 갈 길 급한 울산HD를 2대0으로 꺾으며 발목을 잡았다.

이날 광주의 마지막 한 경기를 남겨두고 수원FC의 현재 순위는 리그 10위, 승점 42점이다. 9위 울산(승점 44)과의 승점 차는 불과 2점. 자력 9위는 불가능하지만 경우의 수가 남아 있다. 울산은 이날 11위 제주(승점 36)와 맞붙는다. 울산, 수원 양팀 모두 승리하거나 모두 비기거나 패할 경우엔 울산이 9위에 잔류한다. 그러나 수원이 이날 광주에 승리한 후 울산이 비기거나 지면 골득실에서 앞선 수원이 '기적 9위'로 잔류를 확정 짓게 된다. '자력 잔류'가 불가한 수원 입장에선 무조건 광주를 꺾은 후 울산의 결과를 지켜봐야 한다. K리그 승강 플레이오프는 K리그1 11위와 K리그2 2위, K리그2 4-5위전(준PO)의 승자가 3위와 PO를 치른 후 그 승자가 K리그1 10위와 승강 PO2를 치르는 방식이다. 이날 오후 2시 열리는 K리그2 부천-성남의 PO 승자가 K리그1 11위와 격돌, 내달 4일, 7일 홈앤드어웨이 방식으로 맞붙어 1-2차전 합산 스코어로 승격, 강등 여부를 가리게 된다.

이정효 감독의 광주는 6일 오후 1시30분 서울월드컵경기장에서 '리그 우승팀' 전북 현대와의 코리아컵 결승전을 앞두고 있는 상황, 직전 울산전과 비교해 조성권, 진시우, 안혁주 등 3명을 제외한 선발 라인업 8명이 바뀌었다. 골키퍼 노희동이 선발로 나섰고 권성윤 등 2000년대생 영건들을 대거 선발로 내세웠다. 헤이스, 프리드욘슨 등 외국인 공격수들도 벤치에 앉혔다. 광주는 스플릿리그 개시 후 4경기에서 3승1패, 승점 9점을 따내며 아랫물 6팀 중 가장 좋은 성적을 이어가고 있다. 아시아챔피언스리그 티켓이 걸린 전북과의 결승전을 앞두고 상승세, 연승 흐름을 이어가는 것 역시 매우 중요하다.

치열한 승부를 앞두고 이정효 감독은 정규리그 마지막 경기 소감을 묻는 질문에 뜻밖에 '아내 이야기'를 꺼냈다, "항상 저를 위해 헌신하는 제 아내한테 이야기해주고 싶다. 시즌동안 제 건강 관리, 코디, 저의 피부에 대해서 상당히 신경을 써준다. 모난 성격까지도 다 맞춰주는 아내에게 고맙다고 제가 한번 이자리를 빌어서 말하고 싶다. 제 아내에게 고맙다는 말을 한번도 못한 것같다. 이 기사를 꼭 써달라"고 말했다. 아래는 이정효 감독의 경기전 일문일답 전문이다.
수원=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

-6일 전북과의 코리아컵 결승전 앞두고 오늘 경기는 어떻게 준비하셨는지.

모든 경기가 다 중요하다. 평소와 똑같이 준비했다. 똑같이 훈련했다. 우리가 잘하는 부분, 상대가 잘하는 부분에 어떻게 대응할지 평소와 똑같이 준비했다.


-코리아컵을 앞두고 라인업 변화가 많은데 어떤 동기부여를 해주셨는지.

동기부여는 선수들이 아마 본인들이 잘 준비할 것이다. 오늘 또 노희동, 권성윤 등이 오랜만에 참가한다. 팀적으로 다른 경기와 마찬가지로 최선을 다할 것이다.

-정규리그 마지막 경기, 소감은

항상 저를 위해 헌신하는 제 아내한테 이야기해주고 싶다. 시즌동안 제 건강 관리, 코디, 저의 피부에 대해서 상당히 신경을 써준다. 모난 성격까지도 다 맞춰주는 아내에게 고맙다고 제가 한번 이자리를 빌어서 말하고 싶다. 제 아내에게 고맙다는 말을 한번도 못한 것같다. 이 기사를 꼭 써달라. 다사다난한 한해였다. 정말로 좋은 일도 있었고 나쁜 일도 있었다. 그런 환경속에서 그걸 극복하고 이겨낸 선수들을 칭차하고 싶다. 우리 선수들 자랑스럽다. 날씨가 추운날 더운 날 비가오고 날씨 안좋을 때도 원정, 홈경기 와서 응원해주시는 팬들께도 감사하다고 전해드리고 싶다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.