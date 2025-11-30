한일 드림 플레이어즈 게임에서 뭉친 '절친' 이대호-김태균 "작년 패배 설욕", "대호 왔으니까 기대한다"

기사입력 2025-11-30 14:16


한일 드림 플레이어즈 게임에서 뭉친 '절친' 이대호-김태균 "작년 패배 …
'한일 드림 플레이어즈 게임'에 참가한 한국대표 김태균이 배팅 훈련을 하고 있다. 사진=공동취재단

한일 드림 플레이어즈 게임에서 뭉친 '절친' 이대호-김태균 "작년 패배 …
'한일 드림 플레이어즈 게임에 참가한 한국 선수들이 일본 홋카이도 에스콘필드에서 훈련하고 있다. 사진=공동취재단

한일 드림 플레이어즈 게임에서 뭉친 '절친' 이대호-김태균 "작년 패배 …
'한일 드림 플레이어즈 게임'에 참가한 한국 대표 이종범이 유격수 수비 훈련을 하고 있다. 사진제공=공동취재단

[스포츠조선 권인하 기자]김인식 감독이 이끄는 한국 프로야구 레전드들이 30일 일본 홋카이도 기타히로시마의 에스콘필드 홋카이도에서 '한일 드림 플레이어즈 게임 2025'을 갖는다.

지난해에 이어 2번째 대결이다. 일본은 하라 다쓰노리 전 요미우리 자이언츠 감독이 사령탑을 맡고 우에하라 고지, 이와쿠마 히사시 등 스타 출신 선수들이 대거 출전한다.

한국은 지난해 일본에 6대10으로 역전패를 당했다. 2번 연속 질 수는 없다. 지난해에 이어 올해도 출전하는 김태균은 29일 에스콘필드 홋카이도에서 훈련하며 "작년에는 우리가 중반까지 이기고 있었는데, 막판에 일본 대표팀의 뒷심에 좀 무너졌다. 올해는 작년보다 선수들이 보강이 됐다. 대호도 작년에 없었는데, 대호도 오고 했으니까 작년 패배를 설욕하지 않을까 기대하고 있다"고 말했다.

이어 "최강야구 하면서 다리쪽이 조금 안 좋아 걱정이긴 한데, 선배님들과 힘 합쳐서 꼭 이겨야 되지 않을까 생각한다"고 덧붙였다.

올해 처음 드림 플레이어즈 게임에 출전하는 이대호는 소프트뱅크에서 뛸 때 2016년 삿포로돔에서 만루 홈런을 때린 추억도 있다.

이대호는 "맞다. 그런데 여기는 다른 야구장인데"라고 손사래를 치며 "팬들을 위한 이벤트이고 즐겁게 할 생각이지만, 또 잘하고 싶은 욕심은 있다. 경기를 하기 때문에 좀 진지하게 임할 생각이다"고 말했다.


한일 드림 플레이어즈 게임에서 뭉친 '절친' 이대호-김태균 "작년 패배 …
'한일 드림 플레이어즈 게임'에 참가한 한국 대표 오승환이 인터뷰를 하고 있다. 사진=공동취재단

한일 드림 플레이어즈 게임에서 뭉친 '절친' 이대호-김태균 "작년 패배 …
'한일 드림 플레이어즈 게임'에 참가한 한국 대표 이종범이 인터뷰를 하고 있다. 사진=공동취재단

한일 드림 플레이어즈 게임에서 뭉친 '절친' 이대호-김태균 "작년 패배 …
'한일 드림 플레이어즈 게임'에 참가한 한국 대표 이대호가 인터뷰를 하고 있다. 사진=공동취재단
이대호는 불꽃야구를 하면서 경기 감각을 유지하고 있어 기대가 된다. 이대호는 "일주일에 한 번씩 감을 유지하고, 2주일에 한 번씩 경기를 했기 때문에 선배님들보다 경기 감각이 있을 것 같다"며 "근우, 택근이 형, 용택이 형, 태균이 등 간간이 경기를 했던 친구들이 좋은 모습을 보여야 팀이 이길 수 있다"고 말했다.

이어 "작년에 졌다. 그러면 올해는 또 이겨줘야 버릇이 안 된다. 지는 버릇은 계속 들면 안 되는 거고, 저는 항상 이기려고 노력했기 때문에 경기 들어가면 집중할 거고 이기려고 할 것이다"고 당찬 각오를 밝혔다.


일본에서 선수 생활을 한 이대호와 김태균은 아직도 일본 팬들이 알아보고 인기가 있다.

이대호는 "마음이 그런 기분이다. 올스타전 나온 기분. 일본 팬들도 제가 있을 때부터 응원을 했던 분들도 분명히 계실 것 같고, 제가 여기 온다고 해서 또 응원 오시는 분들도 계실 것 같은데, 좋은 모습 보여주는 것이 제가 보답하는 것이다. 좋은 모습 보일 수 있도록 좀 진지하게 해보겠다"라고 말했다.

김태균은 삿포로 치토세 공항에서 일본 팬들에 둘러싸여 사인 요청을 받았다.

김태균은 "지바롯데에 있을 때 팬들이 기억을 해 주시는 것 같은데 너무 감사하고, 내일 이벤트 경기에서도 응원을 해 주신다고 하니까 또 책임감도 생긴다. 그때 소중한 기억을 되살려서 정말 재미있는 경기를 해볼 수 있도록 하겠다"고 말했다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주영훈 “목사 부친에 마귀라고 반항”→눈물

2.

박보검 묵념→사자보이즈 취소…홍콩 대참사 속 웃음 사라진 '마마' 어땠나[SC이슈]

3.

이승기, 이삿날 이다인♥·딸 두고 골프장 놀러갔다 "아침에 나가 밥 먹고 귀가" ('데이앤나잇')

4.

모델 고소현, 치명적 매력 터졌다..사상 초유 5대1 데이트 '슈퍼 메기녀' 등극('누내여')

5.

풍자, 25kg 감량+5번째 코 성형 후..몰라보게 달라진 근황 ('이용진')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 쇼트트랙 '밀라노 적신호' 켜졌다! '괴력의 단풍국' 폭풍 질주...월드투어 4차 대회 메달 레이스 첫날 '빈손' 마감, 남자 500m 출전권 놓칠 위기

2.

지옥에서도 데려온다는 왼손 불펜이 아직 FA 시장에 있다. 남은 FA 11명+김재환 홍건희. 이제 후반전 시작

3.

도대체 얼마나 더 잘해야 해? '환상 기점 패스+안정된 수비에도' 김민재, 팀내 최저 평점...바이에른은 장크트파울리에 3-1 역전승

4.

다저스 감독 내년 구상에 김혜성 있다! "WBC 차출될 가능성 생각하고 있어"

5.

100구+1안타 완봉승! 데뷔 5년만, 26세 군필 투수 생애 최고의 날…"한번더 질풍 같은 용기를" 대만서 찾은 희망 [SC피플]

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 쇼트트랙 '밀라노 적신호' 켜졌다! '괴력의 단풍국' 폭풍 질주...월드투어 4차 대회 메달 레이스 첫날 '빈손' 마감, 남자 500m 출전권 놓칠 위기

2.

지옥에서도 데려온다는 왼손 불펜이 아직 FA 시장에 있다. 남은 FA 11명+김재환 홍건희. 이제 후반전 시작

3.

도대체 얼마나 더 잘해야 해? '환상 기점 패스+안정된 수비에도' 김민재, 팀내 최저 평점...바이에른은 장크트파울리에 3-1 역전승

4.

다저스 감독 내년 구상에 김혜성 있다! "WBC 차출될 가능성 생각하고 있어"

5.

100구+1안타 완봉승! 데뷔 5년만, 26세 군필 투수 생애 최고의 날…"한번더 질풍 같은 용기를" 대만서 찾은 희망 [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.