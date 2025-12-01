K리그2 최고의 수문장은 민성준..."큰 자리에 서 영광, 팬들 덕분이다"[K리그 대상]

기사입력 2025-12-01 16:02


K리그2 최고의 수문장은 민성준..."큰 자리에 서 영광, 팬들 덕분이다…
하나은행 K리그 2025대상 시상식이 1일 오후 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔에서 열렸다. K리그2 베스트11 GK에 뽑힌 인천 민성준이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.12.1/

[스포츠조선 박찬준 기자]K리그2 최고의 수문장은 민성준(인천)이었다.

1일 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 '하나은행 K리그 2025 대상 시상식'이 열렸다. 2025년 동안 K리그를 빛낸 26개 구단 감독, 선수들이 한자리에 모였다.

K리그2 베스트11, GK 부문 수상자는 민성준이었다. 민성준은 감독 9표, 주장 9표, 미디어 87표를 득표, 총 67.33점을 얻어 성남의 양한빈(21.45%), 수원의 양형모(11.22%)를 따돌리고 수상의 영예를 안았다. 민성준은 개인 통산 첫 베스트11에 선정됐다.

민성준은 올 시즌 리그 31경기에 출전해 25실점을 기록하며 경기당 0.8골만 허용, 인천의 K리그2 최소 실점에 크게 기여했다. 민성준은 리그 최다 클린시트 15회를 기록하며 인천의 K리그2 우승과 승격을 이끌었다.

민성준은 "큰 자리에 서게 돼서 영광이다. 감독님 비롯한 코칭스태프에 감사하다. 올 시즌 동안 응원해주신 팬들에게 감사하다. 덕분에 승격할 수 있었다. 감사드린다"고 소감을 전했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

2.

주영훈♥이윤미, 시작부터 '금지된 사랑'…"'연애 금지' 어겼다고 16억 소송"

3.

신부보다 화려한 드레스?..민경아, 민폐하객 논란에 "박진주가 직접 골라, 오해 금지"

4.

온주완♥방민아, 발리 해변 결혼식 현장..블랙 드레스도 '청순'

5.

납치·폭행 당한 유튜버 수탉, 직접 전말 밝힌다 "오늘(1일) 밤 라이브 방송"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이대호는 당장 은퇴를 철회하라" 홈런 폭발, 한국보다 일본에서 더 난리

2.

'박찬호→최형우 이탈 후폭풍' 양현종, KIA 언급 아꼈다…선수들에게 "사고만 치지 마" 당부

3.

'손흥민 OUT' 미치도록 후회!→'프랭크 감독 경질' 초임박 "문제 해결 못할시 떠난다"…'지옥의 일정'까지 대기 중

4.

'SS 귀족' 김하성, 3년 연속 타격왕+20홈런 포수까지 제쳤다! → 美매체 FA 최상위 랭크

5.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"이대호는 당장 은퇴를 철회하라" 홈런 폭발, 한국보다 일본에서 더 난리

2.

'박찬호→최형우 이탈 후폭풍' 양현종, KIA 언급 아꼈다…선수들에게 "사고만 치지 마" 당부

3.

'손흥민 OUT' 미치도록 후회!→'프랭크 감독 경질' 초임박 "문제 해결 못할시 떠난다"…'지옥의 일정'까지 대기 중

4.

'SS 귀족' 김하성, 3년 연속 타격왕+20홈런 포수까지 제쳤다! → 美매체 FA 최상위 랭크

5.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.