홍명보호 대형 호재, 벌써 시즌 4호골 백승호 '韓 최초 역사 도전'...버밍엄 7위 등극 'EPL 승격 도전 가능성'
|
|
|사진=버밍엄
[스포츠조선 김대식 기자]백승호가 버밍엄 시티를 이끌고 한국 최초의 역사에 도전한다.
버밍엄은 2일(한국시간) 영국 버밍엄의 세인트 앤드류스 스타디움에서 열린 왓포드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 18라운드 경기에서 2대1로 승리했다. 이번 승리로 버밍엄은 리그 7위로 올라섰다.
승리의 파랑새는 백승호였다. 전반 7분부터 백승호의 득점 본능이 예사롭지 않았다. 코너킥에서 뒤로 크게 돌아 나간 백승호는 좋은 득점 기회를 잡았지만 슈팅을 제대로 시도하지 못하고 말았다.
전반 19분 백승호는 세컨드볼 경합 과정에서 무릎이 차이며 크게 부상을 당할 뻔했다. 큰 고통을 호소하며 쓰러진 백승호였지만 다행히 의료진의 조치를 받고 일어섰다.
백승호는 전반 31분에 날았다. 왓포드의 공을 직접 긁어낸 백승호는 곧바로 공격에 나섰다. 수비가 계속 뒤로 무르면서 슈팅 공간이 생기자 백승호는 과감한 슈팅으로 선제골을 터트렸다. 시즌 4호골이었다.
백승호의 선제골로 기세를 높인 버밍엄은 전반 43분 역습에서 추가골이 터졌다. 제이 스탠스필드가 센스 있게 내준 패스를 더마레이 그레이가 받았다. 그레이는 페널티박스 안으로 과감하게 들어간 뒤에 대포알 슈팅으로 골망을 갈랐다. 버밍엄은 후반 16분 오트만 마암마에게 만회골을 허용했지만 동점골까지는 내주지 않으면서 승점 3점을 챙겼다.
|
|
|사진=버밍엄
백승호는 시즌 초반에는 다소 아쉬운 경기력으로 영국 현지에서 비판을 받았지만 10월을 기점으로 완전히 깨어났다. 최근 자신이 출전한 홈 3경기에서 모두 득점포를 가동하고 있는 중이다. 기세가 좋은 상황에서 11월 초에 어깨 부상을 당해 걱정이 있었지만 빠르게 부상을 털고 돌아온 백승호는 상승세를 다시 이어가고 있다.
백승호의 맹활약으로 버밍엄은 최근 6경기에서 4승 1무 1패라는 호성적을 기록 중이다. 덕분에 리그에서 순위가 7위까지 올라섰다. 어느덧 버밍엄은 프리미어리그(EPL) 승격에 도전할 수 있는 6위 코앞까지 왔다. 현재 2위인 미들즈브러와 승점 차이가 5점밖에 나지 않고 있기 때문에 흐름을 이어간다면 다이렉트 승격이 가능한 순위까지도 노려볼 수 있다.
|
|
|사진=버밍엄
만약 백승호가 이번 시즌 버밍엄을 이끌고 EPL로 올라선다면 한국 최초의 기록을 세우게 된다. 잉글랜드 리그1(3부)에서 우승해 챔피언십으로 승격한 후 바로 1시즌 만에 EPL로 승격한 역사는 아직까지 한국에 없다. 버밍엄이 워낙 흐름이 좋기 때문에 새로운 역사가 생길 것이라는 기대감이 커지는 중이다.
부상을 제대로 털고 온 백승호의 소식은 홍명보호에도 호재다. 핵심 미드필더인 황인범이 2025년 내내 부상으로 고생하고 있는 상황에서 황인범의 역할을 대신할 수 있는 백승호이기 때문이다.
|
|
|사진=버밍엄
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.