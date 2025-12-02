또 도미노 해체? 中 슈퍼리그 구단 수 백억원대 세금 체납…현지 팬들은 "그냥 해체해"

기사입력 2025-12-02 10:50


또 도미노 해체? 中 슈퍼리그 구단 수 백억원대 세금 체납…현지 팬들은 …
◇스포츠조선DB

[스포츠조선 박상경 기자] 또 다시 도미노 해체 사태가 빚어지는 걸까.

중국 슈퍼리그 소속 구단 일부가 수 백억원대의 세금 체납으로 곤경에 빠진 것으로 알려졌다. 소후닷컴은 2일(한국시각) '현재 슈퍼리그 소속 여러 구단이 세급 체납 상태이며, 체납액은 수 억위안에 달한다'고 전했다. 이어 '구단의 리그 가입 관련 재무 감사는 주로 체불 임금이 대상이지만, 세급 체납은 각 구단에 매우 큰 부담을 주고 있다'고 덧붙였다.

슈퍼리그 소속 구단들의 재정 문제는 어제 오늘의 일이 아니다. 2019년 부동산 거품이 꺼지면서 기업들이 몰락했고, 슈퍼리그 팀들의 줄도산으로 이어졌다. 엎친데 덮친 격으로 2020년 코로나 시대로 무관중 경기가 계속되면서 재정 부담은 더욱 커졌고, 결국 상당수 구단들이 선수들의 임금을 제때 지급하지 못하는 지경에 이르렀다. 보다 못한 중국축구협회가 리그 가입 심사를 통해 부적격 구단들을 걸러내기 시작했지만, 재정 문제는 쉽게 해소되지 못하고 있다. 올 시즌을 앞두고도 재정 건전 요건을 통과하지 못한 몇몇 구단들이 재심을 받은 바 있다. 이럼에도 시즌 내내 일부 구단에서 선수 임금을 제때 지급하지 못하고 있다는 설이 이어진 바 있다.

세금 체납 문제는 임금 체불보다 훨씬 파장이 클 수밖에 없다. 스폰서십이나 기업 후원금, 입장 수익 등으로 해결할 수 있는 임금 문제와 달리 세금 체납은 이런 수익 발생이 이뤄지지 않으면서 연쇄적으로 부담이 커지고 있음을 알리는 부분이기 때문. 이런 재정상 어려움은 결국 구단 파산으로 이어질 수밖에 없다는 우려가 커질 만하다. 소후닷컴은 '중국축구협회나 지방 정부, 투자자, 각 구단 모두 세금 체납 문제에 대한 실질적 해결책을 마련해야 한다. 지분 구조 개편이나 재정 건전성 강화가 해답이 될 수 있을 것'이라고 지적했다.

하지만 팬들의 반응은 싸늘하다. 소후닷컴 기사 댓글란에는 '그냥 해체하자', '임금 체불, 세금 체납, 승부조작, 심판 부패 등 중국 구단들은 그저 웃음거리일 뿐'이라고 자조섞인 목소리를 내고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

5.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

3.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

4.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

5.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

3.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

4.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

5.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.