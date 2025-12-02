'홍명보호 중원, 제가 책임집니다' 英 BBC도 깜짝! 'EPL행 준비 …

버밍엄시티는 2일(한국시각) 영국 버밍엄의 세인트 앤드류스 스타디움에서 열린 왓포드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 18라운드 경기에서 2대1로 승리했다.
버밍엄은 이번 승리와 함께 리그 7위로 올라섰다. 승격을 꿈꿀 수 있는 6위권과의 격차는 승점 단 1점, 다이렉트 승격을 보장받는 2위와의 격차도 5점에 불과하다. 백승호와 버밍엄이 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격에 성공한다면 한국 선수로서는 최초로 잉글랜드 리그1에서 챔피언십, 그리고 EPL까지 '백투백투백' 승격에 성공하게 된다. 이룬 적 없는 역사에 이름을 올릴 수 있다.
사진=백승호 SNS 캡처
백승호는 이날 경기 초반부터 활약을 선보였다. 전반 7분 코너킥 상황에서 득점 기회를 맞이했지만, 제대로 마무리하지 못하며 아쉬움을 삼켰다. 하지만 두 번째 기회는 놓치지 않았다. 전반 31분 압박을 통해 공을 직접 뺏어낸 백승호는 직접 역습을 전개했다. 슈팅 공간이 생기자 망설임 없이 골문을 노렸고, 공은 골망을 흔들었다. 시즌 4호골이었다.
버밍엄의 기세는 멈추지 않았다. 전반 43분 제이 스탠스필드의 패스를 받은 더마레 그레이의 슈팅이 골문을 가르며 격차를 벌렸다. 후반 16분 오트난 마암마에게 실점했지만, 더 이상의 추격은 허용하지 않았다. 리그 6경기 4승1무1패를 기록하며 상승세를 유지했다.
사진=백승호 SNS 캡처
백승호를 향한 칭찬도 등장했다. 영국의 버밍엄라이브는 '백승호와 토미 도일은 왓포드전에서도 조합이 빛났다. 백승호는 올 시즌 챔피언십에서 이미 18경기 만에 4골을 넣었다'고 호평했다.
영국의 BBC도 '버밍엄은 백승호가 선제골을 터트렸고, 그레이가 슈팅으로 상대 골문 상단을 공략해 전반을 완벽하게 주도했다. 버밍엄은 4연속 홈 승리를 질주했다'고 했다.
사진=백승호 SNS 캡처
크리스 데이비스 버밍엄 감독 또한 "정말 큰 승리다. 전반에 우리는 더 나은 팀이었다. 세 번째 골까지 넣었다면 상황이 달라졌을 것이다. 상대가 골을 넣었기에 더 강하게 밀어붙였어야 했다"고 칭찬했다. 백승호에 대해서도 "백승호의 능력에 대해 분명히 언급했었다. 나는 백승호가 왼발, 오른발이 모두 훌륭한 선수라고 말했었다. 도일과 백승호가 상대를 압도했다"고 칭찬했다.