"일본 12번째 프리미어리거 득점자 탄생" 다나카, 첼시 상대로 EPL …

일본인 프리미어리거와 한국인 프리미어리거 득점원은 12대8로 더 벌어졌다. 일본은 최근 4~5년간 미나미노, 엔도, 도미야스, 스가와라, 미토마, 다나카 등 새로운 얼굴이 EPL 무대에 올라 골맛을 봤지만, 한국은 같은 기간에 손흥민(LA FC)과 황희찬(울버햄튼) 외에 득점자를 배출하지 못했다.
손흥민이 10년만에 토트넘을 떠난 이후인 올 시즌엔 황희찬이 홀로 EPL에서 활약하고 있다. 황희찬은 팀이 0대1로 패한 4일 노팅엄 포레스트전 교체 출전을 포함해 총 9경기에 출전해 1골을 넣었다. 토트넘의 양민혁(포츠머스), 브렌트포드의 김지수(카이저슐라우테른)은 임대를 떠났고, 박승수는 뉴캐슬 연령별팀에서 경험을 쌓고 있다.
반면 일본은 다나카를 비롯해 미토마, 엔도, 가마다 다이치(크리스탈 팰리스) 등 4명이 EPL 경기에 출전했고, 다나카와 미토마가 각각 1골씩 넣었다. 올해 토트넘에 입단한 수비수 다카이 고타까지 포함하면 5명이다. 지난 2024~2025시즌에 이어 두 시즌 연속 일본인 프리미어리거를 5명 보유했다. 다카이는 프리시즌 중 장기 부상을 당해 아직 EPL에 데뷔하지 못했다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com