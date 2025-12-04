"확실한 '1승 제물' 필요" 손흥민·김민재·이강인, '황금 세대' 라스…

14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 프리킥 선제골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
2026 북중미 월드컵 조 추첨 참석을 위해 미국에 입국한 홍명보 감독 (워싱턴=연합뉴스) 박성민 특파원 = 홍명보 축구대표팀 감독(사진 가운데)이 2026 북중미 월드컵 조 추첨식 참석을 위해 3일(현지시간) 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 입국했다. 2025.12.4
[스포츠조선 김성원 기자]1승1무1패, 2006년 독일, 2010년 남아공, 2022 카타르월드컵의 한국 축구 조별리그 전적이다. 독일을 빼고 남아공과 카타르에서 16강 진출에 성공했다.
2026년 북중미월드컵은 32개국이 아닌 48개국이 참가하는 첫 대회다. 조별리그에선 12개조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀도 토너먼트의 새로운 시작인 32강에 오른다.
1승1무1패로 3위를 차지하면 조별리그를 통과할 확률은 90%를 넘는다. 1승2패, 3위로도 가능성이 있다. 북중미에서 16강 이상의 목표를 내건 홍명보호에 확실한 '1승 제물'이 필요하다. '포트4'의 퀴라소(82위), 아이티(84위), 뉴질랜드(86위) 등과 만난다면 그야말로 '무난한 조편성'이다.
운명의 시간이 임박했다. 북중미월드컵 조추첨식이 6일 오전 2시(이하 한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열린다. 본선 진출이 확정된 42개국 사령탑이 총 출동한다. 홍명보 축구 A대표팀 감독도 4일 현지에 입성했다. 그는 "월드컵에 진출할 수 있는 것 자체가 개인적으로도 큰 영광이다. 조추첨 결과가 나온 다음부터 월드컵이 본격적으로 시작된다"고 밝혔다.
국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위인 홍명보호는 한국 축구 사상 첫 '2번 포트'를 확정했다. FIFA는 11월 FIFA 랭킹을 반영해 지난달 조추첨의 1~4번 포트를 공개했다.
18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 이강인이 가나 골키퍼를 향해 달려들고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.18/
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 조규성이 후반 팀의 두번째 골을 터뜨리고 김민재와 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
'포트1'에는 톱시드를 받은 공동 개최국 미국(14위), 멕시코(15위), 캐나다(27위)를 비롯해 FIFA 랭킹 1~9위인 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일이 포진했다. 멕시코는 A조, 캐나다는 B조, 미국은 D조에 사전 배정됐다.
'포트2'에는 크로아티아(10위), 모로코(11위), 콜롬비아(13위), 우루과이(16위), 스위스(17위), 일본(18위), 세네갈(19위), 이란(20위), 대한민국, 에콰도르(23위), 오스트리아(24위), 호주(26위)가 이름을 올렸다.