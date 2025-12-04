"내 골이 아니라고요?" 리버풀 '1억1600만 파운드 스타' 드디어 E…

"내 골이 아니라고요?" 리버풀 '1억1600만 파운드 스타' 드디어 EPL 첫 골→자책골 정정 '0골' 눈물 "아쉽다"

[스포츠조선 김가을 기자]플로리안 비르츠(리버풀)가 이번에도 '골 맛'을 보지 못했다.

영국 언론 데일리메일은 4일(이하 한국시각) '비르츠가 리버풀에서 어려운 시간을 보내고 있다. 그는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첫 골을 잔인하게 거부당한 사실을 알았다'고 보도했다.

아르네 슬롯 감독이 이끄는 리버풀은 4일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 선덜랜드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 1대1로 비겼다. 리버풀은 7승1무6패(승점 22)를 기록하며 20개 팀 중 8위에 랭크됐다.

리버풀은 후반 22분 헴스디네 탈비에게 선제골을 내주며 0-1로 끌려갔다. 위기의 순간 비르츠가 발끝을 번뜩였다. 비르츠는 후반 36분 중앙에서 커티스 존스의 패스를 받아 상대 수비를 제치고 왼발슛을 성공했다. EPL 데뷔 13경기 만에 기록한 첫 득점이었다. 하지만 비르츠의 골은 노르디 무키엘레(선덜랜드)를 맞고 득점이 된 것으로 확인됐다. 비르츠의 골은 지워지고 무키엘레의 자책골로 정정됐다.


데일리메일은 '비르츠는 여름 이적 시장을 통해 리버풀에 합류했다. 리버풀은 비르츠 영입을 위해 1억1600만 파운드를 투자했다. 하지만 비르츠는 EPL에서 단 한 골도 기록하지 못하는 비참한 출발을 견뎌냈다. 비르츠는 선덜랜드와의 경기에서 리버풀을 구했다. 하지만 그의 동점골은 자책골로 정정됐다'고 했다. EPL 사무국은 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '골 인증 패널이 무키엘레의 자책골로 판정했다'고 전했다.

비르츠는 경기 뒤 "우리는 이기고 싶었다. 그게 중요한 점이다. 운이 없었다"고 말했다. 존스는 "비르츠는 골을 많이 원하는 선수다. 그는 너무 많이 달렸다. 자책골로 무너지는 것이 아쉽다"고 했다.

리버풀은 7일 리즈와 리그 원정 경기를 치른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

