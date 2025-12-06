우승후보+이탈리아+노르웨이 피했고, 확실한 1승 제물 있고, 멕시코서만 …

한국축구의 2026년 북중미월드컵 조별리그 상대가 결정됐다. 멕시코, 남아공, 유럽 플레이오프(PO) D승자다. 북중미월드컵 조추첨식이 6일(한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열렸다. PO를 앞둔 6개국을 제외하고, 본선 진출이 확정된 42개국 사령탑이 총 출동했다. 홍명보 축구 A대표팀 감독도 4일 현지에 입성했다. 한국은 '개최국' 멕시코(FIFA랭킹 15위), 남아공(61위), 유럽 PO D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코가 속했다.
이번 월드컵은 32개국이 아닌 48개국이 참가하는 첫 대회다. 조별리그가 기존의 8개조에서 12개조로 확대됐다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀도 토너먼트의 새로운 시작인 32강에 오른다.
로이터연합뉴스
'포트1'부터 진행된 조추첨에서 한국은 멕시코를 만난데 이어, 포트 3에서는 남아공, 포트 4에서 유럽 PO D승자와 A조에 속하며 북중미월드컵 여정을 펼치게 됐다. 포트1에서는 일단 우승 후보들을 피한 것이 호재다. 우리 입장에서는 개최국이 해볼만한 상대였는데, 미국, 캐나다가 아닌 것은 아쉽지만 멕시코면 그래도 해볼만한 상대다. 멕시코는 월드컵에서 늘 좋은 모습을 보인 강호지만, 최근 들어 내리막을 타고 있다. 지난 9월 미국 원정 A매치를 포함해, 우리와 비교적 자주 만난 상대라는 점에서 심리적 자신감도 있다.
남아공은 우리 입장에서 최고의 선택 중 하나다. 일단 포트3에서 최강으로 불린 노르웨이를 피한데다, 남아공은 포트3에서 가장 FIFA랭킹이 낮다. 일단 조별리그 통과를 위해서는 최소 1승이 필요하다. 1승1무1패로 3위를 차지하면 조별리그를 통과할 확률은 90%를 넘는다. 1승2패, 3위로도 가능성이 있다. 1승 제물이 중요한데, 남아공이면 우리가 포트3에서 가장 승리를 노려볼 수 있는 팀이다.
무조건 한 팀 이상을 만나야 하는 유럽도 비교적 할만한 상대다. 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드 중 하나다. 유럽 PO 진출국 중 가장 까다로운 이탈리아, 스웨덴, 튀르키예 등을 모두 피한 것은 천운이다. FIFA랭킹 21위인 덴마크가 전력상으로 가장 앞서 있지만, 우리가 겁낼만한 슈퍼스타는 없다. 북마케도니아, 체코, 아일랜드가 이변을 일으킬 경우, 우리 입장에서는 더욱 좋은 조에 놓이게 된다. 체코는 FIFA랭킹 44위, 아일랜드는 59위, 북마케도니아는 65위다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
무엇보다 이동거리가 짧다는 것은 호재다. 이번 대회는 미국, 캐나다, 멕시코, 3개국에서 펼쳐진다. 미국만으로도 큰데, 캐나다, 멕시코까지 가세하며, 이동거리가 어마어마하다. 대회 조직위는 선수단 뿐만 아니라 관광객들의 편의를 위해 조별리그 경기 동선을 최대한 줄였다. 개최 도시를 서부(LA·샌프란시스코·시애틀·밴쿠버), 중부(댈러스·과달라하라·휴스턴·캔자스시티·멕시코시티·몬테레이), 동부(애틀랜타·보스턴·마이애미·뉴욕·필라델피아·토론토)로 나눠, 권역별로 경기를 진행한다. 하지만 권역을 옮겨 다니며 경기를 해야하는 조도 있다. 때문에 누구와 경기를 하는 것 만큼이나 어디서 경기를 해야 하는지도 중요했다.
한국은 멕시코와 한 조에 속하며, 멕시코에서만 경기를 치르게 됐다. 한국은 11일 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 유럽 PO D 승자와 1차전을 치른다. 18일에는 멕시코와 같은 장소에서 2차전을 갖고, 24일 몬테레이의 에스타디오 BBVA에서 남아공과 최종전을 갖는다.
과달라하라와 몬테레이 경기장 사이의 거리는 600km 내외다. 한국은 조별리그 내내 긴 이동 없이 멕시코 내에서 경기 일정을 소화할 수 있게 됐다. 다만 변수는 고지대와 멕시코의 기후다. 과달라하라의 에스타디오 아크론은 해발 1500m가 넘는 곳에 위치해 있다. 멕시코 남부는 매우 더운 날씨를 자랑하며, 이미 이 기후에 적응한 멕시코와의 경기도 쉽지는 않을 전망이다.
14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 그라운드에 나선 홍명보 감독의 모습. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/
게다가 일찌감치 경기를 치르며, 토너먼트에 진출할 경우, 다음 라운드를 준비할 시간이 충분한 것도 우리에게는 괜찮은 이점이다. 멕시코의 홈어드밴티지 정도를 제외하면 여러모로 우리에게는 나쁘지 않은 조건이다.
북중미월드컵은 내년 6월11일 멕시코 멕시코시티 에스타디오 아즈테카에서 개막해 7월19일까지 미국(11개), 캐나다(2개), 멕시코(3개)의 16개 도시에서 펼쳐진다.