손흥민 카메라 세리머니. 벽화로 재탄생. 토트넘 하이로드에 전시된다

기사입력 2025-12-09 11:51


손흥민 카메라 세리머니. 벽화로 재탄생. 토트넘 하이로드에 전시된다
사진출처=더 스퍼스웹

[스포츠조선 류동혁 기자] 손흥민(LAFC)의 카메라 세리머니가 벽화로 탄생한다.

토트넘 전문매체 더 스퍼스 웹은 9일(한국시각) '토트넘 하이로드에 새로 그린 손흥민 벽화의 마지막 손질이 진행 중이며, 손흥민의 토트넘 은퇴 무대에 선보일 것을 보인다'고 했다.

손흥민은 지난해 토트넘에서 LAFC로 이적했다.

토트넘에서 10년간 뛰었던 손흥민은 그야말로 레전드였다. 해리 케인과 함께 강력한 손-케 듀오를 형성하며 EPL 역대 최고의 다이내믹 듀오로 토트넘의 공격을 이끌었다.

케인은 우승컵을 위해 바이에른 뮌헨으로 떠났지만, 손흥민은 묵묵히 토트넘을 지켰다. 에이스 리더로서 주득점원과 주장으로서 제 역할을 다했다.

그는 토트넘과의 재계약을 원했지만, 토트넘의 생각은 달랐다. 1년 연장 옵션만을 발동하면서 레전드의 재계약을 방치했다.

결국 손흥민은 LAFC행을 택했다.

그러나 마지막 가는 길은 레전드에 대한 예우가 부족했다. 은퇴 무대도, 은퇴 인사도 없었다.


결국 토트넘 팬과 손흥민의 은퇴 인사는 4개월 만에 이뤄졌다.

손흥민은 토트넘과 슬라비아 프라하와의 경기에서 특별 게스트로 방문한다. 손흥민은 옛 동료들과 함께 인사하고 토트넘에서 공식 작별 인사를 토트넘 팬에게 할 것으로 보인다.

토트넘은 손흥민의 은퇴를 기념하기 위해 토트넘 하이로드에 손흥민을 위한 벽화를 제작하고 있다.

이날 손흥민의 방문에 맞춰 공개할 예정.

이 매체는 '손흥민의 벽화는 그의 상징적 세리머니인 카메라 세리머니를 내용으로 하는 벽화가 될 것'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리도 박나래 주사에 당했다 "소주병으로 기절시킬까" 재조명

2.

하지원, 클럽에서 성추행 당했다 "들어가자마자 엉덩이 만져" ('짠한형')

3.

“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴사·정산 전말 [종합]

4.

[공식] '조폭 연루설' 조세호, 결국 '유퀴즈'·'1박 2일' 자진 하차…"깊은 책임감 느껴"(전문)

5.

전혜빈, 발리서 1500만원 도난 피해 당했다..경찰조사→"신용카드 절도범 검거"

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

"수준 이하" 손흥민은 '화려한 귀환'→"EPL 킹" 살라는 명단 제외...英 BBC도 경악! 완벽하게 엇갈린 1992년생 동갑내기

3.

미쳤다, 아름답다, 환상적...손흥민 벽화 유출 '태극기+트로피+찰칵 세리머니' 환상 3중주

4.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

5.

폰세-와이스 다 떠난 한화, 대만 평정한 MVP 놓쳤나 "2년 계약 확정"

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

"수준 이하" 손흥민은 '화려한 귀환'→"EPL 킹" 살라는 명단 제외...英 BBC도 경악! 완벽하게 엇갈린 1992년생 동갑내기

3.

미쳤다, 아름답다, 환상적...손흥민 벽화 유출 '태극기+트로피+찰칵 세리머니' 환상 3중주

4.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

5.

폰세-와이스 다 떠난 한화, 대만 평정한 MVP 놓쳤나 "2년 계약 확정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.