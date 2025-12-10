가는 곳마다 신기원. 리오넬 메시 최초 2연속 MVP. SON과 내년 시즌 기대된다

기사입력 2025-12-10 15:46


가는 곳마다 신기원. 리오넬 메시 최초 2연속 MVP. SON과 내년 시…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

가는 곳마다 신기원. 리오넬 메시 최초 2연속 MVP. SON과 내년 시…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 가는 곳마다 신기원이다. 리오넬 메시(38·인터 마이애미)가 미국 메이저리그사커(MLS) 역대 최초 2연속 최우수선수로 뽑혔다.

MLS는 10일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 "인터 마이애미 에이스 공격수 메시가 '2025 랜던 도너번 MLS MVP'로 선정됐다. MLS 역사에서 2년 연속 MVP를 수상한 선수는 메시가 역대 처음"이라고 발표했다.

2년 연속 MVP라는 금자탑을 세운 메시는 프레키(1997년, 2003년)와 함께 역대 최다 MLS MVP(2회)를 수상한 선수로 이름을 올렸다.

미국 레전드 공격수 랜던 도너번의 이름을 딴 MLS MVP는 1996년부터 시상하고 있다. 선수, 구단 기술 스태프, 미디어를 대상으로 한 투표로 수상자를 선정한다.

메시는 MLS MVP 투표에서 70.43%의 몰표를 받았다. 앤더스 드레이어(샌디에이고·11.15%), 데니 부앙가(LAFC·7.27%), 에반데르(신시내티·4.78%), 샘 서리지(내슈빌·2.42%)를 크게 압도했다.

올 시즌 완벽한 메시의 해였다. 정규리그 28경기에서 29골-19도움을 작성했다. 48개의 공격포인트를 기록하며 득점왕에 올랐다. 플레이오프에서도 15개의 공격포인트(6골 9도움)를 기록했다. 지난 7일 챔피언결정전인 MLS컵에서도 2도움을 올려 'MLS컵' MVP에도 오르는 기쁨을 맛봤다.

올시즌 LAFC에서 '손세이셔널'을 일으킨 손흥민은 다음 시즌이 기대된다. 손흥민 역시 리그 최상급 선수다. MVP 레벨의 활약을 펼칠 수 있다. MVP에 도달하기 위해서는 메시의 벽을 넘어야 한다는 분석이 나오고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

새롭게 올라온 '의미심장' 사진…'조폭 연루설' 조세호 추가 폭로 없다고 했지만[SC이슈]

2.

'62세' 황신혜, 이혼 발표 '결정적 이유' 딸 때문이었다..."상처될까봐"

3.

[공식]정재형, 박나래 '주사이모' 의혹 선 그었다…"친분도, 일면식도 없어"

4.

조세호·이이경 떠나 보낸 유재석 "많이 아파, 같이 그만두고 싶을 때도" 심경 재조명

5.

조세호 폭로자, 부부 사진까지 공개 "불법도박 피해 알리기 위해, 금전 요구 NO" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 韓선수 없습니다' 찰칵 세리머니 벽화에 5만 관중의 기립 박수까지, 손흥민의 뜨거운 눈물 "난 언제나 스퍼스"...레전드 귀환에 EPL도 들썩→'영웅이 돌아왔다' 공식 발표

2.

"유럽의 '큰 밤', 손흥민은 운명이었다" 'BBC'가 인정한 완벽한 '복귀' 타이밍…위기의 토트넘, 'SONNY 효과' 톡톡

3.

'이젠 무서울 지경이다' 악의 제국 다저스, 월드시리즈 3연패 전력구축. 최강 마무리 디아즈 1015억원에 영입

4.

1060억 마무리 사서 망했어? 그럼 1015억 또 쓰면 되지 뭐...다저스는 야구가 참 쉽네

5.

충북청주 후원사 간담회 개최, 후원사 감사패·U-15 최정한 감독 표창 전달…"내년 환골탈태 약속"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 韓선수 없습니다' 찰칵 세리머니 벽화에 5만 관중의 기립 박수까지, 손흥민의 뜨거운 눈물 "난 언제나 스퍼스"...레전드 귀환에 EPL도 들썩→'영웅이 돌아왔다' 공식 발표

2.

"유럽의 '큰 밤', 손흥민은 운명이었다" 'BBC'가 인정한 완벽한 '복귀' 타이밍…위기의 토트넘, 'SONNY 효과' 톡톡

3.

'이젠 무서울 지경이다' 악의 제국 다저스, 월드시리즈 3연패 전력구축. 최강 마무리 디아즈 1015억원에 영입

4.

1060억 마무리 사서 망했어? 그럼 1015억 또 쓰면 되지 뭐...다저스는 야구가 참 쉽네

5.

충북청주 후원사 간담회 개최, 후원사 감사패·U-15 최정한 감독 표창 전달…"내년 환골탈태 약속"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.