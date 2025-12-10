가는 곳마다 신기원. 리오넬 메시 최초 2연속 MVP. SON과 내년 시…

가는 곳마다 신기원. 리오넬 메시 최초 2연속 MVP. SON과 내년 시즌 기대된다
[스포츠조선 류동혁 기자] 가는 곳마다 신기원이다. 리오넬 메시(38·인터 마이애미)가 미국 메이저리그사커(MLS) 역대 최초 2연속 최우수선수로 뽑혔다.
MLS는 10일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 "인터 마이애미 에이스 공격수 메시가 '2025 랜던 도너번 MLS MVP'로 선정됐다. MLS 역사에서 2년 연속 MVP를 수상한 선수는 메시가 역대 처음"이라고 발표했다.
2년 연속 MVP라는 금자탑을 세운 메시는 프레키(1997년, 2003년)와 함께 역대 최다 MLS MVP(2회)를 수상한 선수로 이름을 올렸다.
미국 레전드 공격수 랜던 도너번의 이름을 딴 MLS MVP는 1996년부터 시상하고 있다. 선수, 구단 기술 스태프, 미디어를 대상으로 한 투표로 수상자를 선정한다.
메시는 MLS MVP 투표에서 70.43%의 몰표를 받았다. 앤더스 드레이어(샌디에이고·11.15%), 데니 부앙가(LAFC·7.27%), 에반데르(신시내티·4.78%), 샘 서리지(내슈빌·2.42%)를 크게 압도했다.
올 시즌 완벽한 메시의 해였다. 정규리그 28경기에서 29골-19도움을 작성했다. 48개의 공격포인트를 기록하며 득점왕에 올랐다. 플레이오프에서도 15개의 공격포인트(6골 9도움)를 기록했다. 지난 7일 챔피언결정전인 MLS컵에서도 2도움을 올려 'MLS컵' MVP에도 오르는 기쁨을 맛봤다.
올시즌 LAFC에서 '손세이셔널'을 일으킨 손흥민은 다음 시즌이 기대된다. 손흥민 역시 리그 최상급 선수다. MVP 레벨의 활약을 펼칠 수 있다. MVP에 도달하기 위해서는 메시의 벽을 넘어야 한다는 분석이 나오고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
