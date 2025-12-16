손흥민도 '실패 감독' 새 스승으로 찍었다, LAFC 수석코치→감독 승진…

[스포츠조선 김대식 기자]마르크 도스 산토스 LAFC 신임 감독은 선수들이 지지를 보낸 사령탑이다.
LAFC는 6일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '구단 역사상 세 번째 감독으로 마르크 도스 산토스를 임명했다. 산토스 감독은 지난 네 시즌 동안 수석코치로 일하며 2022 MLS컵, 2022 서포터스 실드, 2024 US 오픈컵 등 세 개의 주요 트로피를 들어올리는 데 도움을 줬다'며 산토스 수석코치를 감독에 임명했다고 발표했다.
LAFC 공동 대표인 존 소링턴은 "우리는 LAFC 역사상 세 번째 감독으로 산토스를 발표하게 되어 매우 기쁘다. LAFC의 최고 모습이 무엇인지 그 누구보다 잘 이해하고 있다. 야망, 열정, 협력적인 문화에 기반한 공격적이고 볼 점유를 주도하는 스타일이다. 그의 인간관계, 명확한 아이디어, 그리고 LAFC에 대한 열정은 우리가 이미 잘하고 있는 것들을 더 발전시키고 우리의 잠재력을 최대치로 끌어올릴 수 있는 독보적인 자질이다. 우리는 산토스 감독의 리더십 아래 다음 단계를 열게 되어 매우 기대하고 있다"며 많은 기대감을 드러냈다.
사진=LAFC
다만 산토스 감독의 실력에 대해서는 의문이 남는 결정이었다. 산토스 감독이 지난 4년 동안 수석코치로서 LAFC 성공 시대를 이끈 인물이었지만 수석코치와 감독의 무게는 차원이 다르다. 또한 LAFC로 부임하기 전에 벤쿠버 화이트캡스에서 성공하지 못했다는 점이 팬들에게는 크게 다가왔다.
감독으로서 대단한 성공을 거둔 인물이 아닌데 도대체 왜 LAFC는 산토스 수석코치를 감독으로 결정했을까. 존 소링턴 LAFC 공동대표는 16일 진행된 산토스 감독 부임 기자회견에서 직접 이유를 밝혔다. 그는 "산토스 감독은 LAFC에서 보낸 시간 동안 라커룸의 신뢰를 얻었습니다. 성장 중인 젊은 선수들부터 가장 경험 많은 베테랑들까지, 산토스 감독에 대한 믿음은 분명하며, 이러한 공감대는 우리의 미래 성공에 결정적인 요소"라며 라커룸의 지지가 산토스를 감독으로 선택한 가장 큰 이유라고 설명했다.
사진=LAFC
계속해서 소링턴 대표는 "코치에서 감독으로 전환될 때는 항상 의문이 따르기 마련이기 때문에, 선수들이 이 결정에 전폭적인 지지를 보냈다는 점을 듣는 것은 저와 구단주, 경영진에게 매우 중요했다"고 덧붙였다.
소링턴 대표는 산토스 감독 부임 오피셜 발표에서도 "산토스 감독은 모든 선수들의 신뢰와 믿음을 얻었다. 팀의 젊은 유망주부터 가장 경험 많은 스타 선수들까지 모두가 그의 임명을 지지했다"고 언급한 바 있다.
산토스 감독 역시 LAFC에서 성공하고자 하는 마음이 가득했다. 그는 "더 편하고 압박이 덜한 다른 클럽을 선택할 수도 있었다. 하지만 소링턴 대표가 면접 기회의 문을 열어줬을 때, 저는 가진 모든 걸 쏟아부었다"고 말했다.
사진=LAFC
자신의 부족한 커리어에 대해선 "제가 단장이라면, 오직 이기기만 한 감독은 절대 영입하지 않을 것이다. 넘어졌을 때 다시 일어설 수 있는지를 보고 싶거든요. 그게 인성과 성격을 보여준다. 한 클럽에서 일이 잘 안 됐다고 해서 바닥에 눕지 않는다. 다시 일어나서 맞서 싸워야한다. 제가 하고 싶은 게 바로 그것"이라며 부족한 점을 오히려 장점이라고 주장했다.