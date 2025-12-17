[오피셜]'강인아, 형 또 받았어!' 뎀벨레, '발롱도르'에 이어 'FI…

[스포츠조선 박찬준 기자]우스만 뎀벨레(파리생제르맹·프랑스)가 명실상부 세계 최고의 선수로 우뚝 섰다. 발롱도르에 이어 국제축구연맹(FIFA) 올해의 남자 선수상까지 품었다.
뎀벨레는 17일(이하 한국시각) 카타르 도하에서 열린 '더 베스트 FIFA 풋볼 어워즈'에서 킬리안 음바페(레알 마드리드·프랑스), 라민 야말(FC바르셀로나·스페인)을 제치고 올해의 남자 선수상을 수상했다. 지난 9월 발롱도르를 받은 뎀벨레는 FIFA가 주는 최고 권위 상까지 수상하며 세계 최고 축구선수로 입지를 굳혔다.
이번 시상식에선 지난해 8월부터 올해 8월까지 활약을 기준으로 후보들을 평가해 수상자를 정했다. 1991년 올해의 선수상을 제정한 FIFA는 2010년부터 프랑스 축구 전문지 '프랑스풋볼'이 선정하는 발롱도르와 통합해 'FIFA 발롱도르'라는 이름으로 시상하다가 2016년부터는 발롱도르와 분리해 더 베스트 FIFA 풋볼 어워즈라는 이름으로 시상식을 열고 있다. 올해의 선수 선정은 FIFA 가맹 221개국 감독과 주장, 기자단, 팬 투표를 합산하는 방식으로 이뤄졌다. 순위를 매겨 후보 3명을 지목해 투표하면 1위 5점, 2위 3점, 3위 1점으로 점수를 매겨 수상자를 가렸다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
1위는 뎀벨레였다. 뎀벨레는 2024~2025시즌 커리어 하이를 썼다. 공식전 60경기에 출전해 37골-15도움을 기록했다. 리그에서 21골을 터뜨리며 메이슨 그린우드(마르세유)와 함께 득점왕을 차지했다. 뎀벨레의 활약 속 PSG는 그토록 원하던 유럽챔피언스리그 우승을 포함해, 리그1, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵), 트로페 데 샹피옹(슈퍼컵)까지 '쿼드러플(4관왕)'에 성공했다.
2014년 스타드 렌에서 데뷔해 두각을 나타낸 뎀벨레는 리그1 '올해의 영플레이어'로 뽑혔고 독일 명문 도르트문트로 이적, 맹활약을 하며 전세계가 주목하는 영건으로 도약했다. 2017년 여름에는 무려 1억4500만유로(약 2430억원)에 PSG로 떠난 네이마르의 대체자로 FC바르셀로나 유니폼을 입었다. 하지만 바르셀로나행은 그에게 악몽이 됐다. 잦은 부상에 시달렸다. 플레이의 기복도 심했고, 잦은 지각과 불성실한 태도로 바르셀로나에서 가장 많은 벌금을 내는 '금쪽'이로 전락했다. '역대 최악의 먹튀'라는 불명예 꼬리표는 그의 수식어가 됐다. 2023년 여름, PSG로 떠난 뎀벨레의 선택은 '신의 한수'가 됐다. 루이스 엔리케 감독(PSG)은 측면에서 뛰던 뎀벨레를 최전방 공격수로 바꿨다. 뎀벨레는 전혀 다른 선수가 됐다. 스피드, 마무리, 연계는 물론 수비까지 되는 공격수로 거듭났다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
결국 뎀벨레는 PSG의 전성시대를 열며 발롱도르를 품은데 이어 FIFA 올해의 남자 선수상까지 들어올렸다. 카타르 알라이얀에서 벌어지는 PSG와 플라멩구(브라질)의 FIFA 인터컨티넷탈컵 결승전을 하루 앞두고 열린 시상식에 참석한 뎀벨레는 "팀 동료들과 나에게 투표한 모든 이들에게 감사하다"면서 "모든 목표를 이뤄낸 2025년은 PSG 역사에서 최고의 해였다. 어렵겠지만, 올 시즌에도 그렇게 해내겠다"고 다짐했다.
FIFA가 공개한 투표 내역을 보면 주장 손흥민(LA FC)와 홍명보 A대표팀 감독 모두 1순위로 뎀벨레를 꼽았다. 손흥민은 2순위로 '절친' 해리 케인(바이에른 뮌헨)을, 3순위로 라민 야말을 꼽았다. 홍 감독은 2순위로 야말, 3순위로 비티냐(PSG·포르투갈)를 선정했다.
올해의 감독상은 PSG의 전성시대를 이끈 루이스 엔리케 감독이 아르네 슬롯 리버풀 감독, 한지 플리크 바르셀로나 감독을 제치고 수상의 영예를 안았다. PSG 우승 주역이었던 잔루이지 돈나룸마가 올해의 골키퍼로 선정됐다. 돈나룸마는 지난 9월 맨시티로 이적했다.
Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele reacts during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and OGC Nice at the Parc des Princes stadium in Paris on November 1, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
올해의 남자 베스트11에는 PSG에서 2024~2025시즌을 보낸 선수가 6명이나 포함됐다. 뎀벨레와 돈나룸마를 비롯해 아치라프 하키미, 윌리안 파초, 누노 멘데스, 비티냐 등이 이름을 올렸다. 비 PSG 선수들 중에는 버질 반 다이크(리버풀·네덜란드), 콜 팔머(첼시) 주드 벨링엄(레알 마드리드·이상 잉글랜드) 페드리, 야말(이상 바르셀로나·스페인)이 선정됐다.
올해의 여자 선수상은 3년 연속 발롱도르 수상에 빛나는 아이타나 본마티(바르셀로나·스페인)가 받으며 3년 연속 수상에 성공했다.