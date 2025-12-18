'GOOD BYE' 살라! "크리스마스 지나면 사라질 것"…리버풀 '바이아웃 1270억' 후계자 확정

기사입력 2025-12-18 05:32


'GOOD BYE' 살라! "크리스마스 지나면 사라질 것"…리버풀 '바이…
사진=파브리지오 로마노 SNS

'GOOD BYE' 살라! "크리스마스 지나면 사라질 것"…리버풀 '바이…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]모하메드 살라의 후계자로는 앙투안 세메뇨가 주목받고 있다. 살라의 빈자리를 충분히 채울 수 있는 선수로 평가받는다.

영국 미러는 17일(한국시각) "앙투안 세메뇨는 현재 여러 프리미어리그 구단들의 관심을 받고 있다"라며 "리버풀의 레전드 그레이엄 수네스는 세메뇨가 리버풀에게 있어 생각할 필요도 없는 선택이라고 믿고 있다"라고 보도했다.


'GOOD BYE' 살라! "크리스마스 지나면 사라질 것"…리버풀 '바이…
사진=SNS
본머스의 핵심 자원인 세메뇨는 최근 환상적인 활약으로 프리미어리그 구단들 사이에서 치열한 경쟁을 야기하고 있다. 맨체스터 유나이티드와 맨체스터 시티 모두 세메뇨에게 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 리버풀 역시 세메뇨를 장기간 주시해 온 구단이다. 세메뇨의 6500만 파운드(약 1270억원)의 바이아웃은 내년 1월부터 발동된다. 해당 금액을 지불하는 구단이 세메뇨를 영입할 수 있다는 이야기다.


'GOOD BYE' 살라! "크리스마스 지나면 사라질 것"…리버풀 '바이…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
수네스는 살라가 가까운 미래에 팀을 떠난다면 세메뇨가 이상적인 보강이라고 강조했다.

그는 "본머스 팬이라면 지금 이 순간을 최대한 즐겨야 할 것이다. 크리스마스 이후에도 그를 볼 수 있을지 모른다"라며 "이런 흐름이 계속된다면, 다음 이적시장에서 그는 떠날 가능성이 크다"라고 주장했다.

수네스는 "살라가 떠난다면 세메뇨는 리버풀에 가장 잘 어울리는 선수다"라며 "스타일은 다르지만, 리버풀 맞춤형 선수라고 말하고 싶다"라고 전했다. 이어 "팬들은 그를 사랑할 것"이라며 "그는 상대를 밀어내며 돌파하고, 상대를 넘어서는 유형의 선수"라고 덧붙였다.


'GOOD BYE' 살라! "크리스마스 지나면 사라질 것"…리버풀 '바이…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
세메뇨는 지난 시즌 본머스에서 모든 대회를 통틀어 13골 7도움을 기록하며 환상적인 시즌을 보냈다. 이번 시즌에도 프리미어리그에서 7골을 터뜨리며 상승세를 이어가고 있다.

세메뇨는 지난 여름 본머스와 새 계약을 체결했으며 안도니 이라올라 본머스 감독은 현재로서는 그의 이적 가능성을 전혀 염두에 두고 있지 않다.


최근 이라올라 감독은 "세메뇨는 윙어이지만 많은 골과 어시스트를 만들어내고, 꾸준히 기회를 창출한다"라며 "(이적설이) 그에게 큰 영향을 미친다고는 느끼지 않는다"라고 주장했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

3.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

4.

'故김새론 녹취' 국과수도 결론 못 냈다...김수현 측 "두루뭉술한 결론" 반발

5.

유재석, "조세호가 '유퀴즈' 떠났다" 하차 심경 밝혔다...첫 단독 진행에 '착잡'

스포츠 많이본뉴스
1.

3할 쳐본 적 없는데, 5년 140억 거절 실화냐...'희귀 매물' 거포 3루수, 도대체 얼마 원하나

2.

"초대박!" 韓 캡틴 손흥민 위상 미쳤다…해리 케인→음바페와 동급 "북중미월드컵 조별리그 최고 선수"

3.

'썩 괜찮은 계약이다. 단, 건강해야 해' 美 ESPN의 냉정한 평가, 애틀랜타의 김하성 1년 계약이 A가 아닌 이유. 건강 물음표 또 붙었다

4.

소신 발언! "양민혁 레알 가면 망합니다"→베일-모드리치 따를까…"호드리구도 못 뛰는 곳인데"

5.

'감독 무시' 충격! 프랭크 옆에 두고, 포스텍 전술 칭찬→이유 있는 논란이었다…"지금도 전 감독 시스템을 믿는다"

스포츠 많이본뉴스
1.

3할 쳐본 적 없는데, 5년 140억 거절 실화냐...'희귀 매물' 거포 3루수, 도대체 얼마 원하나

2.

"초대박!" 韓 캡틴 손흥민 위상 미쳤다…해리 케인→음바페와 동급 "북중미월드컵 조별리그 최고 선수"

3.

'썩 괜찮은 계약이다. 단, 건강해야 해' 美 ESPN의 냉정한 평가, 애틀랜타의 김하성 1년 계약이 A가 아닌 이유. 건강 물음표 또 붙었다

4.

소신 발언! "양민혁 레알 가면 망합니다"→베일-모드리치 따를까…"호드리구도 못 뛰는 곳인데"

5.

'감독 무시' 충격! 프랭크 옆에 두고, 포스텍 전술 칭찬→이유 있는 논란이었다…"지금도 전 감독 시스템을 믿는다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.