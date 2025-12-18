손흥민 진짜 이렇게까지 하다니, 처음 밝히는 고백 "토트넘 때문에 EPL…

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 토트넘을 적으로 만날 수 없었다. 그래서 프리미어리그(EPL)를 떠났다.
토트넘은 17일(이하 한국시각) 공식 유튜브 채널을 통해 손흥민의 토트넘 마지막 생활을 담은 다큐멘터리를 공개했다. 영상의 제목은 '손흥민과 토트넘, 그 마지막 이야기'였다.
영상 속에 등장한 손흥민은 LAFC 소속 손흥민이었다. 지난 10일 토트넘 현지 팬들을 위해서 영국 런던을 다시 방문한 손흥민부터 영상이 시작됐다. 손흥민은 스페인 빌바오에서 유로파리그(UEL) 우승했던 순간을 회상하며 "마침내 마지막 조각을 찾았다. 제 인생에서 가장 아름다운 순간 중 하나였다. 우리는 아무 생각도 안했다. 아마 내 인생에서 처음 있는 일일 것이다. 난 항상 축구 생각을 하는 사람이다. 축구 선수로 사는 걸 사랑하기 때문이다. 그런데 그때는 동료들과 함께 온전히 내려놓을 수 있었다. 정말 좋은 시간이었다"고 말했다.
그토록 갈망했던 트로피였기에, 무려 10년을 기다렸던 우승이었기에 손흥민은 이별하기에 딱 좋은 시기라고 생각했다. "저는 편안한 자리에서 오래 머무는 게 잘 맞지 않다. 그래서 새로운 도전이 필요하다고 생각했다. 모두가 제 결정을 지지해줬다. 결승전 후 구단에 제 뜻을 전했다. 타이밍이 완벽했다. 토트넘 커리어를 마무리하기에 가장 좋은 때라고 느꼈다"며 왜 토트넘을 떠나기로 했는지를 고백했다.
장면은 손흥민이 한국 땅에서 토트넘을 떠나겠다는 결정을 세상에 알렸던 그 날로 이어졌다. 손흥민은 그 순간으로 되돌아간 뒤 "클럽을 떠나기로 결정하는 건 정말 어려운 일이었다. 이 클럽을 사랑하고, 또 사랑했다. 내가 남는다면 구단에도, 나에게도 모두 좋지 않을 것이라고 생각했다. 힘들고 어려웠지만 올바른 결정이었다고 생각한다"고 말했다.
토트넘에서의 마지막 훈련을 진행하는 손흥민의 모습 후 토트넘에서의 마지막 날을 보내는 손흥민이 등장했다. 손흥민은 처음으로 이적에 대해서 털어놓았다. "선택지는 정말 많았다. 하지만 다른 프리미어리그(EPL) 팀으로 갈 생각은 없었다. 그만큼 토트넘을 존중하고, 다른 유니폼을 입고 상대하고 싶지 않았다. 토트넘을 위해서만 뛸 것이다. 토트넘 상대로 뛰고 싶지 않다"며 토트넘을 적으로 만나고 싶지 않았기 때문에 영국을 떠나기로 결정했다고 고백했다.
말도 안되는 충성심이다. 손흥민은 토트넘을 좋아했지만 또한 EPL에서 뛰는 걸 정말로 즐기는 선수였다. 사우디아라비아에서 엄청난 돈다발을 들고 찾아왔을 때도 EPL에서 뛰기 위해 돈을 거절했다. 토트넘을 위해서 EPL에서 뛰는 걸 포기하기로 결정했다는 건 손흥민이 정말 일반 대중이 생각하는 것보다 토트넘을 사랑하고 있다는 걸 보여준다.
그렇게 사랑했던 토트넘을 떠나는 날 손흥민은 펑펑 울었다. "그렇게 많이 울 줄 몰랐다. 지난 10년을 떠올리니까 미안함과 감사함이 동시에 느껴졌다. 모든 감정이 한꺼번에 몰려왔다. 눈물이 멈추지 않았다. 내 진짜 감정이었다"고 말했다.
손흥민은 라커룸에서 토트넘 동료들에게 마지막 인사를 한 뒤에 동료들을 영국으로 떠나보냈다.