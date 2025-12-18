참담한 표정! "이강인 장기 결장 가능성" 프랑스도 걱정 크다…"LEE …

[스포츠조선 강우진 기자]프랑스 다수 매체가 이강인의 부상에 대해서 집중 조명했다. 이강인이 이번 시즌 최고의 활약을 보이면서 그의 몸 상태에 대한 관심이 커지고 있다.
프랑스 톱메르카토는 18일(한국시각) "인터콘티넨털컵 일정으로 브라질의 플라멩구와 맞붙은 파리생제르망(PSG)은 경기 초반 이강인을 부상으로 잃었다"라며 "2025~2026시즌 들어 PSG에게는 악재의 연속이다"라고 보도했다.
다행히도 이날 PSG는 플라멩구를 승부차기 끝에 잡아내면서 FIFA 인터콘티넨털컵에서 우승했다. 이강인은 브래들리 바르콜라를 제치고 가짜 9번으로 선발 출장했지만, 상대 선수와 충돌로 인해 왼쪽 허벅지에 부상을 당하며 경기장을 빠져나왔다.
매체는 "이강인의 이번 부상으로 상승세에 제동이 걸렸다"라며 "이는 이번 시즌 개막 이후 부상 악재에 시달리고 있는 PSG 스쿼드에 또 하나의 부상 사례"라고 전했다. 이강인처럼 데지레 두에와 우스만 뎀벨레 역시 이번 시즌 부상으로 고전했다. 이 때문에 PSG 공격진이 크게 악화됐다는 평가를 받는다.
또 매체는 "데지레 두에와 우스만 뎀벨레는 조만간 정상 컨디션을 되찾을 것으로 보이지만, 교체 당시의 모습으로 미뤄볼 때 이강인은 비교적 긴 결장 기간을 걱정해야 할 수도 있다"라고 주장했다.
이강인은 결승전에서 항상 불운했다. 그는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승, FIFA 클럽 월드컵 결승 등 PSG의 굵직한 결승전에서 대부분 벤치 신세였다. 이번에 결승전에서 결정적인 활약을 펼칠 기회를 얻었지만, 또다시 다음으로 미뤄지게 됐다.
프랑스 RMC 스포츠도 이강인의 부상을 비중 있게 다뤘다.
매체는 "이강인은 햄스트링 부상을 당한 것으로 보였다"라며 "더 이상 경기를 이어갈 수 없었던 이강인은 결국 세니 마율루에게 자리를 내줬다"라고 전했다.
프랑스 레퀴프 역시 "이번 시즌 PSG에서 안타까운 장면이 반복되고 있다"라며 "왼쪽 허벅지를 다친 이강인은 더 이상 경기를 이어갈 수 없다는 신호로 잔디 위에 주저앉았다"라고 했다. 이어 "그는 PSG 의료진의 부축을 받으며 경기장을 빠져나갔다"라고 덧붙였다.
이 밖에도 프랑스 트리뷰나, 풋01 등 다수의 매체가 이강인의 부상 상황에 대해 우려를 표했다. 이강인은 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 21경기에 출전해 2골 3도움을 올리고 있다. 2025~2026시즌 PSG의 거의 모든 경기에 출전했다고 볼 수 있다. 주요 공격진이 부상으로 빠져 있을 때 백업 역할을 톡톡히 했다. 이 활약으로 주전 공격진이 부상에서 복귀한 뒤에도 꾸준히 선발 출전 기회를 얻고 있다. PSG는 내년 1월 초까지 짧은 휴식기를 갖는다. 이강인이 부상을 이른 시일 내에 털어내고 성공적으로 돌아올 수 있을지 관심이 집중되고 있다.