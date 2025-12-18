'삑~' 2025년 'K리그 추가시간'이 진행됩니다, 연말 특별행사 28일부터 8일간 진행

기사입력 2025-12-18 14:57


'삑~' 2025년 'K리그 추가시간'이 진행됩니다, 연말 특별행사 28…

[스포츠조선 윤진만 기자]한국프로축구연맹이 2025시즌을 마무리하며 연말 특별 행사 'K리그 추가시간(K LEAGUE ADDITIONAL TIME)'을 개최한다.

'K리그 추가시간'은 시즌 종료 이후에도 K리그의 이야기가 계속된다는 의미를 담은 연말 행사다. 크게 사진전과 팝업스토어로 구성돼, 올 시즌 K리그의 주요 순간을 기록한 사진 전시를 중심으로 팬들이 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보인다.

행사는 이달 28일부터 내년 1월 4일까지 총 8일간, 서울 영등포구에 위치한 현대백화점 더현대 서울 3층 전시관에서 열린다. 단 1월 1일 공휴일은 휴관이다.

사진전에는 2025시즌 K리그 주요 사진 70여 점이 전시된다. 이와 함께 올 시즌 K리그와 협업한 산리오캐릭터즈, 주토피아 테마 상품 앵콜 팝업스토어가 동시에 운영되며, 여기에서는 2025시즌 K리그 사진집, K리그 어시스트 재단과 풋볼컬쳐가 협업해 만든 K리그 일러스트레이션 캘린더도 판매될 예정이다.

행사 기간 동안에는 올 시즌 최고의 활약을 펼친 K리그 선수들이 참여하는 팬 사인회도 진행된다. 팬 사인회는 팝업스토어에서 3만원 이상 구매한 고객 중 선착순 60명에게 참가 기회가 제공되며, 참여 선수 및 세부 일정은 추후 안내된다.

또한 'K리그 추가시간'에서는 유튜브 채널 '이스타TV'와 협업한 토크쇼 '히든풋볼K'도 선보인다. '히든풋볼K'는 팬들이 직접 참여해 K리그와 관련된 다양한 이야기를 나누는 토크 콘텐츠로, 현장에서 색다른 즐거움을 제공하고자 한다.

이 밖에도 사진 전시 관람 및 팝업스토어 구매 고객 대상으로 한 다양한 이벤트가 마련된다. 팝업스토어에서 3만원 이상 구매 시 참여 가능한 뽑기 이벤트를 통해 사인 유니폼, 사인 공인구, 선수 사진 등 한정 경품이 증정되며, 사진전 방문 후 인증샷을 개인 SNS에 업로드한 관람객을 대상으로는 추첨을 통해 선수 사인 유니폼, 부루마블 K리그 에디션, 도블 K리그 등 다양한 경품을 증정할 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

