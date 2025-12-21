"매직은 없다, 끝이 아닌 시작!" 김상식 베트남 감독, 박항서도 못한 …

[스포츠조선 박찬준 기자]"끝이 아닌 시작"을 외친 김상식 베트남 대표팀 감독의 시선은 벌써 다음 도전을 향해 있다.
김 감독은 새로운 역사를 썼다. 김 감독이 이끄는 베트남 U-23 대표팀은 18일(한국시각) 태국 방콕의 라자망갈라 스타디움에서 열린 태국과의 2025년 동남아시안(SEA) 게임 남자 축구 결승전에서 연장 혈투 끝에 3대2 대역전승을 거뒀다. 홈 관중의 열광적인 응원을 등에 업은 태국을 맞아 전반에만 두 골을 내주는 등 고전하던 베트남은 후반 2분과 15분 연속골을 터뜨리며 승부를 연장으로 끌고 갔고, 연장 전반 5분 터진 응우옌 탄 난의 기적같은 역전 결승골로 짜릿한 우승의 기쁨을 맛봤다.
베트남은 이번 우승으로 2021년 대회 이후 4년만에 정상을 되찾았다. 특히 올해 1월 열린 2024년 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵), 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십에서 연이어 정상에 오른 베트남은 메이저 대회 3회 연속 우승이라는 놀라운 성과를 거뒀다. 지난해 5월 베트남 지휘봉을 잡은 김 감독은 세 대회에서 모두 우승을 차지한 최초의 사령탑으로 이름을 올렸다. 베트남 축구 영웅으로 불린 '쌀딩크' 박항서 전 감독도 하지 못한 일이다.
로이터 연합뉴스
사진제공=디제이매니지먼트
전북 현대에서의 실패를 거울 삼아 절치부심한 김 감독은 베트남에서 지도력을 폭발시키고 있다. 이번 태국전에서도 선수들의 기운을 완전히 바꿔버린 라커룸 토크와 절묘한 교체술까지, 김 감독의 역량이 빛났다. 김 감독은 "미쓰비시컵에서는 결과의 압박을 이겨내야 했고, AFF U-23 챔피언십에서는 미래를 준비해야 했다. SEA 게임은 단 한 경기, 하나의 선택이 모든 것을 바꾸는 무대였다"며 "각 대회가 요구하는 것은 달랐지만, 선수들을 믿고 기다리는 원칙만은 한 번도 바꾼 적이 없다"고 말했다.
김 감독은 공을 선수들에게 돌렸다. 그는 "매직은 없다"며 "결국 축구는 사람이 하는 것이다. 이번 우승 또한 감독의 무엇이 아니라, 선수단이 흘린 시간과 노력의 결과다. 선수들이 얼마나 준비했고, 서로를 믿고 뛰었는지를 보여준 것"이라고 했다. 이어 "감독으로 한 나라의 축구 역사에 의미 있는 기록을 남길 수 있는 것은 큰 영광이다. 이 성과에 머무르기 보다는 더 높은 기준을 만들어갈 것"이라고 했다.
쉴틈은 없다. 김 감독은 곧바로 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 U-23 아시안컵 준비에 돌입했다. 무실점 3전승으로 본선 진출에 성공한 베트남은 사우디, 요르단, 키르기스스탄과 함께 A조에 속했다. 김 감독은 내친 김에 '박항서 신화'의 시작이었던 2018년 대회 준우승 이상의 성적을 노리고 있다. U-23 대표팀 선수들이 꾸준히 발을 맞춘데다, 결과까지 만들며 기세까지 타고 있는만큼, 사고를 칠 가능성은 충분하다. 김 감독은 "이번 SEA 게임 우승이 끝이 아닌 시작이 되길 바란다"고 한 이유도 바로 여기에 있다.