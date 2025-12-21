'신민하+유럽파 김용학-김태원 추가합류' 이민성호, 내년 1월 사우디 U-23 아시안컵 최종 엔트리 공개

기사입력 2025-12-21 09:17


[스포츠조선 박찬준 기자]이민성 감독이 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에 참가하는 U-23 대표팀의 최종 명단 23명을 공개했다.

U-23 대표팀은 지난 15일부터 19일까지 천안 코리아풋볼파크에서 마지막 국내 소집 훈련을 진행한 뒤 대회에 나설 최종 엔트리를 추렸다. 23명의 최종 명단에는 국내 소집 훈련에 합류하지 않았던 김용학, 김태원(이상 포르티모넨세), 신민하(강원FC)가 포함됐다. 연령별로는 2003년생 11명, 2004년생이 6명이며 이중 5명(문현호 김용학 강상윤 이찬욱 강성진)이 2023년 U-20 월드컵 4강 멤버다. 여기에 더해 올해 10월 칠레에서 열린 U-20 월드컵에 출전했던 2005년생 4명(김태원 배현서 신민하 이건희)과 2006년생 2명(백가온 홍성민)이 합류했다. 유럽 무대에서 활약 중인 선수는 김용학과 김태원 2명이다.

이번 U-23 아시안컵은 1월 6일부터 사우디아라비아 제다와 리야드에서 개최된다. 총 16개 팀이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1,2위가 8강 토너먼트에 진출한다. 올림픽이 열리는 해에 치러지는 대회가 아니어서 올림픽 출전권이 걸려있는 대회는 아니다. 다만 내년 9월 열릴 아이치·나고야 아시안게임의 전초전이 될 전망이다. 또한 이번 대회를 끝으로 U-23 아시안컵은 향후 올림픽이 열리는 해에만 올림픽 예선을 겸해 개최될 예정이다.

이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀은 지난 6월 출범 이후 호주와 국내 친선경기를 가졌고, 9월 인도네시아에서 열린 예선에서 3전 전승으로 본선 진출을 확정했다. 이어 10월 사우디아라비아 전지훈련과 11월 중국 판다컵 우승으로 국제 경기 경험을 쌓아왔다.

U-23 대표팀은 22일 카타르로 출국해 사전 캠프 훈련을 진행한 뒤, 2일 본선 조별리그가 열리는 사우디아라비아 리야드로 이동한다. 한국은 C조에 편성돼 7일 이란, 10일 레바논, 13일 우즈베키스탄과 차례로 맞붙는다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

◇AFC U-23 아시안컵 참가 명단(23명)

GK=문현호(김천 상무) 홍성민(포항 스틸러스) 황재윤(수원FC)


DF=강민준(포항 스틸러스) 김도현 신민하 조현태(이상 강원FC) 박성훈 배현서(이상 FC서울) 이건희 장석환(이상 수원 삼성) 이현용(수원FC)

MF=김용학(포르티모넨세·포르투갈) 강상윤(전북 현대) 김동진(포항 스틸러스) 김한서(용인FC) 이찬욱(김천 상무)

FW=김태원(포르티모넨세·포르투갈) 강성진(수원 삼성) 백가온(부산 아이파크) 정승배(수원FC) 정재상(대구FC) 정지훈(광주FC)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.