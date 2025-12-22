'안풀린다 안풀려!' 살라 문제 겨우 해결한 리버풀, 이제는 부활 앞둔 …

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역대 최고 이적료를 경신하며 데려온 스트라이커 알렉산더 이삭이 큰 부상을 당했다. 시즌 아웃까지 거론되고 있다. 22일(이하 한국시각) 디어슬레틱의 데이비드 온스테인은 '리버풀이 이삭의 다리 부상에 대해 크게 우려하고 있다'며 '아직 정밀 진단 결과는 나오지 않았지만, 하퇴부 손상 정도가 상당할 것으로 내다보고 있다'고 전했다.
이삭은 21일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과의 2025~2026시즌 EPL 17라운드에서 후반 교체투입돼, 골맛을 봤다. 후반 11분 플로리안 비르츠의 패스를 받아 시즌 3호골을 폭발시켰다. 5경기만에 터진 득점이었다. 최근 화해하기는 했지만, '주포' 모하메드 살라가 아르네 슬롯 감독과 불편한 관계를 빚은데다 아프리카 네이션스컵 출전까지 나선만큼, 이삭의 부활포는 반가웠다. 리버풀에 새로운 희망을 안기는 듯 했다.
하지만 희망은 곧바로 절망으로 바뀌었다. 득점 후 이삭이 일어서지 못했다. 이삭은 슈팅 과정에서 토트넘 수비수 미키 판 더 펜의 태클에 왼발을 가격 당했다. 이삭은 세리머니도 하지 못한 채 고통스러워 했고, 결국 스태프의 부축을 받고서야 경기장을 떠났다. 리버풀은 2대1로 승리하고도 웃지 못했다.
경기 후 슬롯 감독은 "지켜봐야 한다. 다만 골을 넣고 곧바로 다쳐 돌아오지 못했다면, 보통 좋은 신호는 아니다"며 안타까워했다. 결국 우려대로 큰 부상으로 이어지는 모양새다.
이삭은 올 여름 뉴캐슬을 떠나 리버풀 유니폼을 입었다. 도르트문트, 레알 소시에다드 등을 거친 이삭은 2022~2023시즌 뉴캐슬로 이적하며 기량이 만개했다. 지난 시즌에는 무려 27골을 몰아넣으며 뉴캐슬에 리그컵 우승과 유럽챔피언스리그 티켓을 안겼다. 이삭을 향해 빅클럽들이 줄을 섰고, 그 중 리버풀이 가장 적극적이었다.
비르츠 등을 영입하며 새판짜기에 나선 리버풀은 최전방을 책임질 특급 스트라이커를 찾았고, 이삭을 원했다. 하지만 뉴캐슬의 반대는 거셌다. 이삭이 결국 이적을 원하며 태업에 나섰다. 리버풀은 승부수를 띄웠다. 1억2500만파운드(약 2479억원)라는 EPL 역사상 가장 큰 이적료를 던졌다. 결국 리버풀이 이삭 영입전의 승자가 됐다.
하지만 이삭은 초반 기대에 미치지 못했다. 프리시즌을 제대로 보내지 못한 여파가 컸다. 리버풀도 기대 이하의 성적을 내며 이삭을 기다려줄 여유가 없었다. 이삭은 부상과 부진을 반복했다. 하지만 최근 들어 조금씩 달라지는 모습이었다. 5경기에서 2골을 넣으며 살아나는 분위기였다. 하지만 이번 부상으로 부활에 대한 기대도 물거품이 되는 모습이다.
슬롯 감독은 살라가 자리를 비운 동안 위고 에키티케와 이삭의 공존을 테스트할 계획이었다. 하지만 이삭의 부상으로 계획이 틀어졌다. 설상가상으로 이렇다할 백업 공격수가 없는만큼, 최악의 경우에는 새로운 선수 영입에 나서야 하는 리버풀이다.