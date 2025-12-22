[오피셜]"일본 축구 오열" 이강인 꺾은 日 에이스, 결국 십자인대 파열…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'월드컵 우승'을 선언한 일본 축구대표팀이 2026년 북중미월드컵 본선을 앞두고 초대형 악재와 마주했다.
미나미노는 오세르전에 선발출전해 1-1 팽팽하던 전반 36분 경기 중 공과 상관없이 쓰러졌다. 몇 분간 그라운드에 쓰러진 채 긴급 진료를 받은 미나미노는 양 손으로 얼굴을 덮은 채 그라운드를 떠났다. 마마두 쿨리발리가 급하게 교체투입했다.
미나미노는 10월 브라질과의 A매치 친선경기에서 1골을 넣으며 3대2 대역전승을 뒷받침했고, 11월 가나와의 경기에서도 골맛을 봤다. 최근 A매치 4경기에 공격형 미드필더로 선발출전해 2골을 넣었다. A매치 총 기록은 73경기 26골.
모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 대표팀 일원으로 내년 월드컵에서도 주전을 꿰찰 가능성이 컸다. 플레이메이커 구보 다케후사(레알 소시에다드)가 소속팀의 전반적인 부진 속 힘을 쓰지 못하고 있고, 윙어 미토마 가오루(브라이튼)가 부상과 복귀를 반복하며 컨디션 관리에 애를 먹고 있다.
여기에 공격형 미드필더 가마다 다이치(크리스탈 팰리스)마저 지난 14일 맨시티전에서 햄스트링 부상을 당해 8주가량 결장할 것이란 보도가 나왔다. 미나미노는 일본 2선의 희망으로 여겨졌다. 그런데 월드컵을 반년 남겨두고 미나미노에게 가장 큰 시련이 닥쳤다. 십자인대 부상은 회복까지 최소 6개월이 걸린다. 월드컵 출전이 사실상 불발됐다. 일본은 월드컵에서 네덜란드, 튀니지, 유럽 플레이오프 B그룹 승자와 F조에 속했다.
한국도 안심할 수 없다. 플레이메이커 이강인은 18일 카타르 알라이얀에서 열린 플라멩구와의 2025년 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 선발출전해 전반 35분만에 왼쪽 햄스트링 부상으로 교체됐다.
PSG 구단은 "허벅지 근육 부상으로 몇 주간 결장이 불가피하다"라고 밝혔다.
'괴물 센터백' 김민재(바이에른 뮌헨)은 22일 하이덴하임과의 분데스리가 원정경기에 결장했다. 구단은 김민재가 무릎 문제로 뛰지 못한다고 밝혔다.
홍명보 축구대표팀 감독은 내년 5월에 얼마나 좋은 컨디션을 유지하느냐가 중요하다라고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com