김민재 전 소속팀 나폴리. 안토니오 콩테 지휘 아래 네레스 멀티골. 이탈…

[스포츠조선 류동혁 기자] 김민재의 전 소속팀 나폴리가 11년 만에 통산 3번째 이탈리아 슈퍼컵(수페르코파 이탈리아노) 우승을 차지했다.

나폴리는 23일(한국시각) 사우디아라비아 리야드 킹사우드 유니버시티 스타디움에서 열린 볼로냐와의 2025~2026시즌 이탈리아 슈퍼컵 결승에서 다비드 네레스의 맹활약으로 2대0으로 승리했다.

나폴리는 이탈리아 슈퍼컵에서 통산 3번째(1990, 2014, 2025년) 우승을 차지했다.

지난해 6월 나폴리 지휘봉을 잡은 안토니오 콩테 감독은 2024-2025시즌 시즌 세리에A 우승에 이어 이탈리아 슈퍼컵 정상에 오르며 두 번째 트로피를 들어 올렸다.

올해 이탈리아 슈퍼컵에는 2024-2025시즌 세리에A 1, 2위를 차지한 나폴리와 인터 밀란, 2024-2025 이탈리아컵(코파 이탈리아) 1, 2위에 오른 볼로냐와 AC밀란 등 4개 팀이 출전했다.

준결승에서 나폴리가 AC밀란을 2대0으로 꺾었고, 볼로냐는 인터 밀란과 1대1로 비긴 뒤 승부차기에서 3-2로 제압했다. .

나폴리는 전반 39분 네레스가 페널티지역 오른쪽 앞에서 기막힌 왼발 감아차기로 볼로냐 골대 왼쪽 상단에 볼을 꽂으며 기선 제압에 성공했다. 네레스는 후반 12분 추가골을 터뜨렸다.

나폴리는 2년 전 김민재와 크바라츠헬리아, 오시멘 등 공수 핵심 자원을 앞세워 세리에 A리그 우승을 차지했다. 지난 시즌 약간 부진했던 나폴리는 올 시즌 또 다시 슈퍼컵에서 우승하면서 정상에 올랐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

