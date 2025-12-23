토트넘 수비수 태클에 "다리 골절" 구단 '오피셜' 공식 인정, 2400…

[스포츠조선 이현석 기자]리버풀 공격수 알렉산더 이삭이 장기 결장한다. 토트넘 수비수 태클 한 번에 올 시즌 복귀까지 알 수 없게 됐다.
리버풀은 23일(한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 '이삭은 지난 토요일 당한 부상에 대해 수술을 오늘 성공적으로 마쳤다'고 발표했다.
리버풀은 '이삭은 토트넘전 선제골 당시 충돌로 부상을 당해 교체됐다. 진단 이후 비골 골정을 포함한 발목 부상이 확인됐고, 수술이 오늘 완료됐다. 이제 이삭의 재활 훈련이 트레이닝 센터에서 계속될 예정이며, 그의 복귀 시기는 아직 정해지지 않았다'고 전했다.
AFP연합뉴스
이삭은 지난여름 이적시장을 달군 화제의 사나이였다. 이적료만 1억2500만 파운드(약 24000억원)로, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사상 가장 비싼 사나이로 이름을 올렸다. 리버풀로 향하기 위해 태업과 공식적인 항명까지도 불사했다. 개인 SNS를 통해 '구단은 오랫동안 내 입장을 알고 있었다. 지금 와서 이런 문제들이 이제 막 드러나는 것처럼 행동하는 것은 오해의 소지가 있다. 약속이 깨지고 신뢰가 사라지면 관계는 지속될 수 없다. 지금 내가 그런 상황이다. 변화가 나뿐만 아니라 모두에게 최선의 이익이 되는 이유다'라며 이적을 요청하기도 했다.
태업 끝에 이삭은 리버풀 유니폼을 입었다. 뉴캐슬은 리그 역사상 최고 이적료로 판매한 것에 만족해야 했다. 다만 리버풀에서 이삭의 활약은 만족스럽지 않았다. 리그 10경기에서 2골에 그쳤다. 활약을 하려고 하는 시점에 부상까지 겹쳤다. 불운했다. 지난 21일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 토트넘과의 EPL 17라운드 경기에서 교체로 출전한 이삭은 10분 만에 득점을 터트렸다. 하지만 득점 과정에서 토트넘 수비수 미키 판더펜의 거친 태클에 쓰러졌다. 이삭은 이후 부축을 받아 경기장을 떠나야 했다.
AFP연합뉴스
우려가 컸다. 아르네 슬롯 감독은 경기 후 "상태를 봐야 한다"며 "선수가 골을 넣고 곧바로 다치고, 경기에 돌아오지 못한 것은 부정적인 신호다"라고 지적했다.
우려는 현실이 됐다. 진단 결과는 비골 골절이었다. 수술까지 성공적으로 마쳤지만, 수개월 결장은 불가피하다. 역대 최고 이적료의 선수를 올 시즌 제대로 활용하지 못할 가능성이 크다. 리버풀로서는 큰 악재다.
공격진에 대한 고민이 커질 수 있는 슬롯 감독이다. 리버풀은 현재 모하메드 살라가 아프리카 네이션스컵 참가를 위해 이탈했다. 코디 학포 또한 부상으로 빠져있는 상황에서 추가 이탈자가 발생했다. 도미니크 소보슬러이, 위고 에키티케 등의 자원이 있지만, 언제 또 추가 부상자가 나올지 알 수 없다.
AFP연합뉴스
한편 리버풀은 이삭의 장기 이탈로 겨울 이적시장 또한 바빠질 전망이다. 디애슬레틱은 '리버풀의 가장 확실한 해결책은 1월 이적시장에서 선수를 보강하는 것'이라며 '다재다능한 공격 옵션이 필요하다는 주장은 이제 더욱 설득력을 얻게 됐다. 가장 유력한 후보는 앙투안 세메뇨다. 다만 맨체스터 시티, 맨체스터 유나이티드와 더불어 다른 팀들도 관심을 보이기에 영입이 쉽지 않을 것이다'고 했다.