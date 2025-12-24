황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기대→EPL 적응 어려워

기사입력 2025-12-24 11:55


황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기…
사진=SNS

황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]이제 막 리버풀에 합류한 플로리안 비르츠가 또다시 이적설의 중심에 섰다. 행선지로는 레알 마드리드가 거론된다.

영국 커트오프사이드는 24일(한국시각) "리버풀 미드필더 플로리안 비르츠가 구단을 떠날 가능성과 함께 이적설의 중심에 섰다"라며 "레알 마드리드가 잠재적 행선지로 거론되고 있다"라고 보도했다.


황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
앞서 스페인 피차헤스는 비르츠가 이미 이적을 염두에 두고 움직이고 있다고 주장했다. 사비 알론소 레알 마드리드 감독과의 재회가 그의 최우선 선택이라고 전해졌다.

비르츠는 프리미어리그 이적 이후 적지 않은 비판을 받아왔다. 이러한 상황 속에서 그는 알론소와 다시 한번 호흡을 맞추기 위해 레알 마드리드로 향하는 선택지를 고려 중이라고 한다.


황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 "최근 몇 주 동안 경기력이 다소 개선된 모습을 보였음에도 불구하고, 비르츠는 향후 몇 달 안에 레알 마드리드로 이적하는 선택지에 여전히 열려 있다고 한다"라며 "리버풀이 가까운 시일 내 그의 이적을 허용할지는 지켜볼 일이다. 리버풀은 비르츠 영입에 상당한 이적료를 투자했으며, 그의 잠재력을 고려할 때 쉽게 포기하고 싶지 않을 것"이라고 전했다.


황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
비르츠는 월드클래스의 잠재력을 가진 선수로 향후 핵심 선수로 성장할 잠재력이 있다는 평가를 받는다. 리버풀은 그를 영입한 지 얼마 되지 않았기에 이른 시일 내에 포기할 가능성은 매우 작다. 구단은 비르츠의 성장을 인내심 있게 지켜볼 것으로 보인다. 장기적으로는 팀의 핵심 선수가 될 것으로 확신하고 있다.

매체는 "앞으로 이 상황이 어떻게 전개될지는 흥미로운 관전 포인트다. 현재 리버풀은 다소 어려운 시기를 보내고 있다"라며 "여러 선수의 경기력이 기대에 미치지 못하고 있고, 비르츠는 시즌이 진행될수록 상당한 발전을 보여줄 가능성이 크다"라고 했다.

비르츠는 여전히 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 적응 중이다. 자신의 정상적인 리듬을 찾는 데 상당 시간이 소요될 것으로 보인다.


황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

비르츠가 당장 레알 마드리드로 떠날 확률은 사실상 희박하다고 볼 수 있다.

매체는 "비르츠의 이적에는 막대한 자금이 필요하며, 레알 마드리드는 당분간 다른 포지션 보강에 집중할 가능성이 크다"라며 "그런 점을 고려하면 이번 이적이 단기간 내 성사될 가능성은 매우 작아 보인다"라고 주장했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혼전임신' 곽튜브 "♥아내와 따로 산다" 폭탄 고백...신혼에 무슨 일 ('전현무계획3')

2.

전현무, 의혹은 커졌고 대응은 더 셌다…9년 전 진료부까지 공개

3.

종영 '돌싱포맨' 탁재훈 결국 분노…"이상민·김준호는 사랑, 난 직장 잃었다"

4.

유재석, 이이경 저격 속 빛난 의리…'놀뭐 하차' 박진주 결혼식 사회 맡았다

5.

케이트 윈슬렛 “뚱뚱한 역만 하라고 막말..약물로 살 안 뺄것” 소신 발언

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

3.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

4.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

5.

마이너 거부권은 무조건 좋다? 잘못 넣었다간 바보 된다...송성문은 왜 거들떠도 안봤을까

스포츠 많이본뉴스
1.

6명 보내고 700억, 빅리거 만드는 전문 학원 수준..."자부심 느낀다. KBO 위상도 확인"

2.

"나도 힘들어 죽겠는데 선수들은..." 6게임 中 5번이 5세트. 이틀 쉬고 또 경기. 그래도 이기니 1위다

3.

그러면 그렇지! 토트넘 '포스트 쏘니' 영입 또또또 물거품…"맨시티 이적 원한다"→공식 매각가 1300억

4.

2연패는 없다. 5명이 10점이상 이게 1위팀. 한국도로공사, GS칼텍스에 0:2→3:2 크리스마스 역전승[장충 리뷰]

5.

마이너 거부권은 무조건 좋다? 잘못 넣었다간 바보 된다...송성문은 왜 거들떠도 안봤을까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.