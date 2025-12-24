황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기…

황당 무계! 비르츠, 리버풀 버리고 돌연 레알 이적?…알론소와 재호흡 기대→EPL 적응 어려워
|
|
|사진=SNS
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 강우진 기자]이제 막 리버풀에 합류한 플로리안 비르츠가 또다시 이적설의 중심에 섰다. 행선지로는 레알 마드리드가 거론된다.
영국 커트오프사이드는 24일(한국시각) "리버풀 미드필더 플로리안 비르츠가 구단을 떠날 가능성과 함께 이적설의 중심에 섰다"라며 "레알 마드리드가 잠재적 행선지로 거론되고 있다"라고 보도했다.
앞서 스페인 피차헤스는 비르츠가 이미 이적을 염두에 두고 움직이고 있다고 주장했다. 사비 알론소 레알 마드리드 감독과의 재회가 그의 최우선 선택이라고 전해졌다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
비르츠는 프리미어리그 이적 이후 적지 않은 비판을 받아왔다. 이러한 상황 속에서 그는 알론소와 다시 한번 호흡을 맞추기 위해 레알 마드리드로 향하는 선택지를 고려 중이라고 한다.
매체는 "최근 몇 주 동안 경기력이 다소 개선된 모습을 보였음에도 불구하고, 비르츠는 향후 몇 달 안에 레알 마드리드로 이적하는 선택지에 여전히 열려 있다고 한다"라며 "리버풀이 가까운 시일 내 그의 이적을 허용할지는 지켜볼 일이다. 리버풀은 비르츠 영입에 상당한 이적료를 투자했으며, 그의 잠재력을 고려할 때 쉽게 포기하고 싶지 않을 것"이라고 전했다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
비르츠는 월드클래스의 잠재력을 가진 선수로 향후 핵심 선수로 성장할 잠재력이 있다는 평가를 받는다. 리버풀은 그를 영입한 지 얼마 되지 않았기에 이른 시일 내에 포기할 가능성은 매우 작다. 구단은 비르츠의 성장을 인내심 있게 지켜볼 것으로 보인다. 장기적으로는 팀의 핵심 선수가 될 것으로 확신하고 있다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 "앞으로 이 상황이 어떻게 전개될지는 흥미로운 관전 포인트다. 현재 리버풀은 다소 어려운 시기를 보내고 있다"라며 "여러 선수의 경기력이 기대에 미치지 못하고 있고, 비르츠는 시즌이 진행될수록 상당한 발전을 보여줄 가능성이 크다"라고 했다.
비르츠는 여전히 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 적응 중이다. 자신의 정상적인 리듬을 찾는 데 상당 시간이 소요될 것으로 보인다.
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
비르츠가 당장 레알 마드리드로 떠날 확률은 사실상 희박하다고 볼 수 있다.
매체는 "비르츠의 이적에는 막대한 자금이 필요하며, 레알 마드리드는 당분간 다른 포지션 보강에 집중할 가능성이 크다"라며 "그런 점을 고려하면 이번 이적이 단기간 내 성사될 가능성은 매우 작아 보인다"라고 주장했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.