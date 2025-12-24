SONNY 한판 붙자! '1400억 맨유 MF' MLS로 떠난다…전성기 …

[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 미드필더 카세미루가 손흥민과 미국 메이저리그사커(MLS)에서 맞붙는 모습을 볼 수 있을까.
영국 더하드태클은 24일(한국시각) "맨체스터 유나이티드 미드필더 카세미루는 최근 몇 달 동안 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽을 떠날 가능성과 함께 이적설에 휩싸여 있다"라고 보도했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
카세미루는 하락세에 접어든 선수다. 선수 생활 마지막을 보낼 팀을 고민해야 하는 시기에 있다. 앞서 영국 팀토크는 MLS 소속 구단들이 그의 영입을 적극적으로 추진 중이라고 전한 바 있다. 카세미루와 맨유의 계약이 조만간 만료될 예정이며, 구단으로부터 재계약 제안을 받을 수 있을지 불확실한 상황이다. 카세미루가 MLS에 합류한다면 한국 국가대표팀 주장 손흥민과 대결을 기대할 수 있다. 손흥민은 지난 여름 토트넘을 떠나 MLS의 LAFC(로스앤젤레스 FC)로 이적했다. 지난 시즌 실패를 딛고, 다가오는 시즌 MLS컵 우승에 도전한다.
맨유는 카세미루 영입에 7000만 파운드(약 1400억원)를 투자했다. 최근 기량 하락이 뚜렷한 점을 고려하면 MLS로의 이적은 카세미루에게 이상적인 선택이 될 수 있다.
매체는 "33세인 카세미루는 과거 레알 마드리드 등 유럽 클럽들에서 자신의 가치를 충분히 증명해 왔다"라며 "이제는 새로운 도전에 나설 적기일 수도 있다. 사우디아라비아 클럽들과 연결되기도 했다"라고 전했다.
맨유는 카세미루를 대체할 수준급 선수 영입이 필요한 상황이다. 수준 높은 수비형 미드필더 영입은 팀에 큰 변화를 불러올 수 있다. 구단은 이미 마누엘 우가르테에게 투자했지만, 기대에 미치지 못하는 모습을 보이고 있다. 카세미루의 장기적인 대체자로 평가됐지만, 그 정도의 능력을 보이지 못하고 있다.
맨유가 카세미루의 자리를 성공적으로 메울 수 있을지 기대를 모은다. 맨유는 애덤 워튼(크리스탈 팰리스), 카를로스 발레바(브라이튼) 같은 선수들과도 연결돼 왔다.
매체는 "맨체스터 유나이티드는 최상급 선수들을 영입할 재정적 여력을 갖추고 있으며, 결국 어떤 선택을 하게 될지도 관심사다"라며 "카세미루는 적정 수준의 경쟁력을 지닌 리그에서 꾸준한 출전 기회를 통해 자신의 커리어를 다시 정상 궤도에 올리고자 할 것"이라고 주장했다. 이어 "MLS 이적은 그에게 흥미로운 선택지가 될 수 있다"라고 덧붙였다.