'쏘니, 나도 나갈까?' 손흥민 '토트넘 최애 절친'마저 떠난다...프랑스 니스서 러브콜

최종수정 2025-12-31 17:22

'쏘니, 나도 나갈까?' 손흥민 '토트넘 최애 절친'마저 떠난다...프랑…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'쏘니, 나도 나갈까?' 손흥민 '토트넘 최애 절친'마저 떠난다...프랑…

[스포츠조선 박찬준 기자]토트넘을 지배했던 '손흥민 시대'가 완전히 막을 내리는 모습이다.

손흥민의 절친, 벤 데이비스마저 팀을 떠날 가능성이 높아지고 있다. 30일(한국시각) 프랑스 '레퀴프'는 '니스가 수비진 보강을 위해 1월이적시장에서 데이비스의 영입을 고려하고 있다'고 보도했다.

니스는 최근 수비진이 붕괴됐다. 단테가 무릎 부상에 시달리고 있고, 유수프 은다이시미예와 모하메드 압델모넴도 지난 시즌 막판 입은 전방 십자인대 부상에서 자유롭지 못하다. 설상가상으로 '유망주' 모이세스 봄비토마저 다리 골절로 쓰러졌다. 내년 2월이나 3월에서야 경기에 나설 수 있다.

니스가 데이비스 영입전에 뛰어든 배경이다. 당초 니스는 멕시코를 떠나 유럽 복귀를 원하는 세르히오 라모스와도 연결됐지만, 레퀴프에 따르면 지난 몇주 동안 니스는 데이비스 영입에 조금 더 공을 들이는 모습이다. 데이비스는 왼쪽 뿐만 아니라 중앙 수비도 가능한 다재다능함을 갖고 있다. 과거 보다 스피드는 떨어졌지만, 안정적인 수비력 만큼은 여전히 경쟁력이 있다는 평가다.

스완지시티에서 데뷔해, 2014년 여름 토트넘 유니폼을 입은 데이비스는 10년 넘게 토트넘을 지키고 있다. 국내 팬들에게는 손흥민 절친으로 잘 알려져 있다. 손흥민은 데이비스 아들의 대부다. 손흥민이 토트넘을 떠나기로 결정하고 가장 먼저 이 사실을 전한 이가 데이비스다. 왼쪽 날개로 주로 뛴 손흥민은 데이비스가 왼쪽 풀백으로 호흡을 맞출때 가장 편안하다는 말을 하기도 했다.

데이비스는 이후 중앙 수비수로 변신해, 토트넘 수비진에 문제가 생길때마다 그 공백을 충실히 메웠다. 하지만 데이비스는 토마스 프랭크 감독 부임 후 입지가 눈에 띄게 줄어들었다. 올 시즌 단 55분 출전에 그쳤다. 데이비스 입장에서도 새로운 도전을 노릴 법 하다.

하지만 데이비스가 니스 입장에서는 부담이 될 수 밖에 없는 연봉을 토트넘에서 받고 있는데다, 장기 계약까지 원하고 있다. 여기에 클로드 퓌엘 감독이 새롭게 부임했다는 점도 변수가 될 수 있다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] “가발 씨운 지석진 왜 무관?” SBS 이상민 대상에 여론 싸늘…홀대 논란 재점화

2.

'심정지 이송' 안성기, 위급 고비 넘겼다?.."차도 언급할 단계 아냐" [공식]

3.

이지혜, 결국 '인중축소술' 이슈에 씁쓸함 토로 "너무 뭐라하지 마시라"

4.

어도어, '뉴진스 前멤버' 다니엘→'前 대표' 민희진에 431억 청구…복귀 무산 책임 묻는다[SC이슈]

5.

안재현, 동성애 코드 연기하더니...게이설 터졌다 "모델로 감사한 일" ('보석함')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이번에 나온다, 걔가 해야 한다" 단장이 제대로 찍었다! LG 한풀이 드디어 이뤄질까

2.

'김연경과 어깨 나란히' 레오 두 표 차에 웃었다…'전승 행진' 김다인, 생애 두 번째 MVP [공식발표]

3.

김민재 RETURN! '우리가 데려갈게'→바이아웃 1100억, 친정팀 이적…'전성기 끝' 뮌헨은 매각 적기

4.

'쏘니급 포워드' 맨시티 이적 초임박! 'BBC 비피셜' 1200억 바이아웃 충족…"한 명이 아니라 세 명을 잃는 것"

5.

[공식발표]'정정용 감독 떠난' 김천상무, 새 사령탑에 주승진 감독 선임

스포츠 많이본뉴스
1.

"이번에 나온다, 걔가 해야 한다" 단장이 제대로 찍었다! LG 한풀이 드디어 이뤄질까

2.

'김연경과 어깨 나란히' 레오 두 표 차에 웃었다…'전승 행진' 김다인, 생애 두 번째 MVP [공식발표]

3.

김민재 RETURN! '우리가 데려갈게'→바이아웃 1100억, 친정팀 이적…'전성기 끝' 뮌헨은 매각 적기

4.

'쏘니급 포워드' 맨시티 이적 초임박! 'BBC 비피셜' 1200억 바이아웃 충족…"한 명이 아니라 세 명을 잃는 것"

5.

[공식발표]'정정용 감독 떠난' 김천상무, 새 사령탑에 주승진 감독 선임

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.