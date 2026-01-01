맨유 레전드 소신 발언 "맨유 아래서부터 완전히 썩었다...퍼거슨 데려와…

맨유 레전드 소신 발언 "맨유 아래서부터 완전히 썩었다...퍼거슨 데려와도 달라지지 않아"

기사입력 2026-01-01 13:26


[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드 레전드인 니키 버트가 구단을 향해 강한 비판을 건넸다.

버트는 지난달 31일(한국시각) 축구 전문 매체인 포포투와의 인터뷰에서 구단의 시스템을 맹렬하게 비판했다.

버트는 "근본적으로 지금 이 클럽은 아래에서부터 완전히 썩어 있다. 전성기 시절의 알렉스 퍼거슨을 다시 데려온다 해도, 즉각적으로 상황을 바꾸지는 못할 것이다. 그래도 시간이 필요하다. 펩 과르디올라를 데려오든, 위르겐 클롭을 데려오든 마찬가지로 잘 되지 않을 것"이라며 감독만 바꿔서는 암흑기에서 벗어나지 못한다고 주장했다.

일리가 있는 말이다. 맨유는 퍼거슨 감독이 떠난 후에 사령탑을 계속해서 바꿨다. 데이비드 모예스 감독을 시작으로 루이스 반 할, 조세 무리뉴, 올레 군나르 솔샤르, 에릭 텐 하흐 그리고 지금의 후벵 아모림까지. 명장들을 수없이 거쳤지만 단 1명도 맨유를 구해내지 못했다. 아모림 감독을 내쫓고 다른 수장을 데려온다고 해도 성공할 수 있을지가 의심스럽다.
포포투 역시 '버트의 전망은 암울하지만, 근거가 없는 것은 아니다. 맨유는 퍼거슨 감독 은퇴 이후에도 유로파리그와 FA컵 우승을 차지했지만, 잉글랜드 프리미어리그 우승 트로피는 이후 여러 감독 체제 아래에서도 끝내 되찾지 못했다. 무리뉴와 솔샤르 체제에서 리그 2위를 기록한 적은 있지만, 텐 하흐, 그리고 그 뒤를 이은 아모림 체제에서 클럽이 긍정적인 진전을 이뤘다고 보기는 어렵다'고 평가했다.

그래도 나름 맨유는 변화를 시도 중이다. 기존 맨유 구단주인 글레이저 일가는 짐 랫클리프가 이끄는 INEOS에 지분을 일부분을 매각했다. 현 맨유 수뇌부는 랫클리프가 선임한 인사들이다. 아직까지 변화의 효과가 뚜렷하게 느껴지지는 않지만 시도 자체는 긍정적이다.
다만 문제는 맨유의 떨어진 위상이다. 버트는 맨유가 암흑기에서 탈출하지 못하면서 선수 영입에도 차질이 생길 것이라고 지적했다. 그는 "결국 문제는 우리가 영입하고 있는 선수들, 그리고 영입할 수 있는 선수들의 수준이 과거와 같지 않다는 점이다. 프리미어리그 우승 경쟁을 할 수 있는 수준으로 클럽을 되돌리는 데에는 5년에서 8년은 걸릴 수밖에 없다는 현실을 받아들여야 한다. 완전히 엉망진창"이라고 걱정했다.

암흑기를 거치는 동안에도 맨유는 월드 클래스 선수들을 잘 영입했다. 폴 포그바, 즐라탄 이브라히모비치, 앙헬 디 마리아, 알렉시스 산체스 등 수많은 슈퍼스타를 영입했다. 크리스티아누 호날두도 돌아왔다. 모두 실패했다. 그 사이 맨체스터 시티, 리버풀, 아스널 같은 구단들이 리그 우승을 두고 경쟁했다. 이제 맨유는 이적시장에서 선수들이 가장 선호하는 선택지가 아니다.
당장 이번 겨울 이적시장에서도 나타나는 현상이다. 맨유가 영입하려고 했던 앙투완 세메뇨는 맨시티로 이적할 예정이다. 맨유는 더 이상 선수 설득에도 이름값을 내세우기가 힘들어지고 있다.

