[오피셜]기적의 승격 이룬 부천, 2025년 K리그 베스트11 윙백 '신…

[오피셜]기적의 승격 이룬 부천, 2025년 K리그 베스트11 윙백 '신태용 아들' 신재원 전격 영입
|
|
신태용 전 울산 감독의 아들로도 유명한 신재원은 16세 이하(U-16) 대표팀을 거치며 일찍이 주목받은 유망주다. 이후 고려대에 진학해 2017년 대학 왕중왕전 우승을 이끌었고, 2018년에는 U-리그 12경기에 출전해 10골을 기록하는 등 활약을 이어갔다.
|
새 시즌 잔류 이상의 성적을 노리는 이영민 감독은 측면 보강을 최우선으로 찍고, 바이아웃을 지불해 신재원 영입에 성공했다. 이 감독은 "지난 시즌 리그에서 도움을 많이 기록하며 활약했다. 측면에서 좋은 기동력과 크로스 능력을 갖춘 선수로 팀에 큰 도움이 될 것"이라며 기대감을 드러냈다.
부천에 새롭게 합류한 신재원은 "부천에 오게 돼 정말 영광이다. K리그1 무대에 도전하게 됐는데 팀이 더 높은 곳으로 갈 수 있도록 노력하겠다"고 전했다. 이어 "상대로 만났던 부천은 좋은 조직력, 그리고 팬들의 열정적인 응원으로 늘 쉽지 않은 팀이었다. 이제는 부천의 선수로 뛰면서 응원을 받고 경기력으로 보답하겠다"고 덧붙였다.
신재원을 비롯해 윤빛가람 김종우 김상준 등을 영입하며 스쿼드에 무게감을 더한 부천은 6일 태국 치앙마이로 1차 동계 전지훈련을 떠나 새 시즌 준비에 돌입한다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com