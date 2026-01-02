[공식발표]'손흥민 없으니 폭망!' 드니 부앙가의 가봉 축구대표팀, 3전…

AP 통신 등 주요 외신의 2일 보도에 따르면 심플리스데지레 맘불라 가봉 체육장관은 지난달 31일 대표팀 해체와 세계적 공격수 피에르에므리크 오바메양(마르세유) 출전 금지 징계 등 조처를 발표했다.
가봉은 2026년 아프리카 네이션스컵에서 3전 전패했다. 맘불라 장관은 가봉이 코트디부아르에 2대3으로 패한 뒤 "아프리카 네이션스컵에서 부끄러운 경기력을 보인 축구 대표팀 활동을 무기한 중단한다. 코치진을 해산하고 피에르 에메릭 오바메양과 브루노 만가를 대표팀에서 제외하기로 했다"고 말했다. 오바메양은 아스널(잉글랜드), FC바르셀로나(스페인) 등에서 뛰었던 세계적 공격수다. 가봉 A매치 역대 최다 득점자(40골)이기도 하다. 만가는 가봉 대표팀의 주전 센터백으로 A매치 118경기를 소화했다. 또한, 맘불라 장관은 부임 2년 차인 티에리 무유마 감독을 포함한 스태프 전원을 해고하겠다고도 했다.
가봉 축구대표팀은 최근 국제무대에서 이렇다 할 성적을 내지 못했다. 2026년 북중미월드컵 2차 예선에서 나이지리아에 패해 본선 진출 목표를 달성하지 못했다. 모로코에서 열리고 있는 아프리카 네이션스컵에서는 3전 전패로 조별리그 탈락했다. 한 수 아래로 여겨지던 모잠비크, 카메룬에 잇따라 패했다. 3차전에선 코트디부아르에 2-0으로 앞서다가 허무하게 역전패하고 말았다. 오바메양은 허벅지 부상을 이유로 마지막 경기에 나서지 않고, 소속팀 마르세유로 복귀했다. 가봉 정부는 이를 '국가대표로서의 책임감이 결여된 행동'이라고 판단해 징계한 것으로 보인다.
사진=AP 연합뉴스
정부가 직접 축구대표팀을 해체하고 경기인 징계에 나선 것은 매우 이례적인 일이다. 국제축구연맹(FIFA)이 국제대회 무기한 출전 정지의 중징계를 내릴 수도 있는 사안이다. 과거 아프리카에서는 이번처럼 정부가 축구 행정에 직접 관여하는 사례가 흔했다. FIFA가 정부 간섭에 강경한 입장을 취한 이후로는 사라지다시피 했다. 가봉 정부도 FIFA가 이번 사안을 들여다볼 가능성을 의식하는 것으로 보인다.
AP는 '가봉 텔레비전 소셜미디어 채널에 올라왔던 맘불라 장관의 발표 영상이 삭제됐다. 정부 웹사이트에는 이번 발표 관련 성명이 게시되지 않았다'고 전했다. 브리스 올리귀 응게마 가봉 대통령은 가봉 대표팀의 조별리그 3차전 경기를 앞두고 "스포츠에서의 애국심 훼손이 우려된다"고 말했다. 응게마 대통령은 2023년 군사 쿠데타로 권력을 잡았다.