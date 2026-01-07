'초대박' 벤투의 EPL 입성? 웨스트햄이 노린다→제노아와 경쟁…호날두 곁 떠날까?

최종수정 2026-01-07 01:34

'초대박' 벤투의 EPL 입성? 웨스트햄이 노린다→제노아와 경쟁…호날두 …
사진=365스코어

[스포츠조선 강우진 기자]웨스트햄 유나이티드가 크리스티아누 호날두가 뛰고 있는 알 나스르의 골키퍼 벤투 영입을 노린다.

영국 더하드태클은 7일(한국시각) '웨스트햄 유나이티드는 이번 겨울 이적시장에서 알 나스르(사우디아라비아) 소속의 26세 브라질 국가대표 골키퍼 벤투 마테우스 크렙스키 영입을 추진할 것으로 전해졌다'라고 보도했다.

이탈리아 축구 전문가 잔루카 디 마르지오에 따르면 벤투는 웨스트햄 유나이티드의 관심을 받고 있다. 웨스트햄은 골키퍼 보강을 통해 1군 전력을 강화하길 원하고 있다고 한다.

다만 웨스트햄은 벤투 영입 경쟁에서 제노아(이탈리아)에 뒤처진 상황이다. 제노아는 이미 알 나스르에 벤투 영입을 제안했고, 답변을 기다리고 있다.

벤투는 지난 2024년 7월 알 나스르에 합류한 이후 사우디 프로리그 최고의 골키퍼 중 한 명으로 자리매김했다. 당시 이적은 다소 충격적인 결정으로 여겨졌다. 여러 프리미어리그 빅클럽들이 그의 영입을 노리고 있었기 때문이다.


'초대박' 벤투의 EPL 입성? 웨스트햄이 노린다→제노아와 경쟁…호날두 …
사진=파브리지오 로마노 SNS
벤투는 알 나스르에서 탁월한 활약을 펼치고 있다. 지난 시즌 주전으로 활약한 벤투는 현재까지 알 나스르 소속으로 59경기에 출전해 61실점을 했다. 20번의 클린 시트를 기록했다.

이러한 활약은 자연스럽게 여러 유명 클럽들의 관심을 끌었다. 웨스트햄 유나이티드는 이번 겨울 이적시장에서 그의 영입을 노리는 후보 중 하나다. 웨스트햄이 벤투에게 관심을 보이는 것은 충분히 이해할 수 있다. 매즈 헤르만센이 팀을 떠날 가능성이 있다. 헤르만센은 지난해 여름 이적시장에서 팀에 합류한 이후 기대만큼의 활약을 보여주지 못하고 있다.

이에 따라 웨스트햄은 겨울 이적시장에서 헤르만센과의 결별도 고려하고 있다고 한다. 여러 골키퍼 후보들을 영입 리스트에 올려놓은 상태다. 웨스트햄은 이적을 성사시키기 위해서 제노아보다 적극적으로 나설 필요가 있다.


매체는 '제노아가 먼저 움직이면서, 웨스트햄은 벤투 영입을 위해 공식 제안이 필요한 상황'이라며 '웨스트햄이 이 경쟁에서 제노아를 제치고 벤투 영입에 성공할 수 있을지, 관심이 쏠린다'라고 전했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.