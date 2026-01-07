'축구 첫사랑, 영월에서' 2026 달달영월 전국 여성 축구 페스티벌 참가팀 모집

기사입력 2026-01-07 16:34


사진제공=SH스포츠에이전시

사진제공=SH스포츠에이전시

순수 아마추어 여성 축구인을 위한 전국 규모 축제형 대회가 강원특별자치도 영월군에서 열린다.

SH스포츠에이전시는 2026년 2월21일부터 22일까지 강원특별자치도 영월군 영월스포츠파크 인조잔디구장에서 2026 달달영월 전국 여성 축구 페스티벌을 개최한다.

이번 여성 축구 축제는 '축구 첫사랑, 영월에서'라는 슬로건 아래, 엘리트 선수 경력이 없는 순수 아마추어 여성 축구팀만을 대상으로 한 전국 대회로, 총 32개 팀이 선착순으로 참가할 수 있다. 예선부터 본선까지, 모두를 위한 두 개의 토너먼트로 대회 첫날인 2월21일에는 4팀씩 8개조, 총 32개 팀이 조별 풀리그 방식의 예선 경기를 치른다.

이어 2월22일 본선에서는 조별리그 성적에 따라 1,2위 팀이 참가하는 클래식 그룹 토너먼트, 3,4위 팀이 참가하는 챌린지 그룹 토너먼트로 나뉘어 각각 16강 토너먼트 방식으로 우승팀을 가린다.

경기는 6대6 방식, 통합 20분 경기로 진행되며, 모든 참가팀은 최소 4경기 이상 출전이 보장돼 승패와 관계없이 충분한 경기 경험과 축제의 즐거움을 누릴 수 있도록 구성됐다.

상금,트로피,개인상까지 참가 자체가 축제다. 시상은 클래식 그룹과 챌린지 그룹으로 나뉘어 진행된다. 클래식 그룹 우승 100만원, 준우승 50만원, 3위 25만원, 챌린지 그룹 우승 20만원, 준우승 15만원, 3위 10만원, 상금은 영월지역사랑상품권으로 지급되며, 팀 트로피와 메달을 비롯해 최우수선수, 우수선수, 최우수지도자, 우수지도자 등 개인 시상도 함께 수여될 예정이다.

여성 생활체육과 지역 상생을 잇는 스포츠 축제 이번 달달 영월 여성 축구 페스티벌은 영월군, 영월군체육회, 영월군축구협회, KBS스포츠예술과학원, 풋볼리스트, HIGHSOL, AIRDOME SH 등의 후원을 통해 여성 생활체육 활성화와 지역 스포츠 관광 콘텐츠 확대를 목표로 추진된다.

주최 주관사 SH스포츠에이전시 문성환 대표는 "이번 대회는 실력 중심의 경쟁을 넘어 여성 축구인들이 다시 축구를 좋아하게 되는 계기를 만드는 데 의미가 있다"며 "영월이 여성 축구인들에게 오래 기억될 '첫사랑 같은 무대'가 되길 바란다"고 밝혔다.


참가 신청은 6일부터 23일 오후 5시까지 진행되며, 선착순 접수로 조기 마감이 예상된다. 참가를 희망하는 팀은 전화 문의 후 참가신청서를 이메일로 접수하면 된다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.