'토트넘 20년간 최악의 감독이 할 소리는 아닌 것 같은데' 토트넘, FA컵 탈락→'야유'에도 프랭크 감독은 탓탓탓..."가혹한 일정 때문"

[스포츠조선 박찬준 기자]토마스 프랭크 토트넘 감독의 운명이 점점 경질로 향하는 모습이다.
프랭크 감독이 또 다시 '야유의 밤'을 보냈다. 토트넘은 11일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 애스턴빌라와의 2025~2026시즌 잉글랜드 FA컵 3라운드(64강전)에서 1대2로 패했다. 전반 일찌감치 무너졌다. 토트넘은 전반 22분과 추가시간인 48분 에밀리아노 부엔디아와 모건 로저스에게 연속골을 허용했다. 후반 9분 윌손 오도베르가 만회골을 터트렸지만 승부를 뒤집지는 못했다.
토트넘은 지난해 10월 30일 뉴캐슬 유나이티드에 0대2로 패하며 리그컵에서 고배를 마셨다. FA컵도 조기에 문을 닫았다. 올 시즌을 앞두고 토트넘의 지휘봉을 잡은 프랭크 감독은 벼랑 끝에 몰린 모습이다.
팬들의 분노는 극에 달했다. 전반 종료 후 경기장이 떠나갈 듯 야유가 쏟아졌다. 애스턴 빌라 팬들의 조롱도 이어졌다. 프랭크 감독을 향해 "내일 아침에 해고될 거야"라는 구호로 환희를 즐겼다. 특히 프랭크 감독은 본머스전을 앞두고 아스널 앰블럼이 새겨진 컵으로 커피를 마시는 모습이 우연히 포착돼 논란이 됐다. 알려진대로 아스널은 토트넘의 북런던 더비 상대이자 철천지 원수다. 이날 "토마스 프랭크는 아스널 팬이다"라는 외침도 흘러나왔다.
경기 종료 후 볼썽사나운 난투극도 연출했다. 애스턴 빌라의 주앙 팔리냐가 올리 왓킨스의 도넘은 세리머니에 폭발했다. 이 과정에서 팔리냐와 로저스가 충돌했다. 양 팀 선수와 스태프가 뒤엉켜 몸싸움을 벌였다.
토트넘은 전력 누수도 있다. 히샬리송이 전반에 애스턴 빌라의 수비수 에즈리 콘사와 경합을 벌이다 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 부상했고, 31분 교체됐다. 토트넘은 모하메드 쿠두스, 루카스 베리발, 로드리고 벤탄쿠르 등이 근육 부상으로 전력에서 이탈해 있다. 히샬리송도 쉼표가 불가피해 보인다.
상황이 이런데 프랭크 감독은 탓으로 일관하고 있다. 경기 후 히샬리송의 부상에 대한 질문을 받은 프랭크 감독은 "현재 EPL 전반에 걸쳐 몇몇 부상자가 발생하고 있다"며 "축구 당국 역시 이 문제를 면밀히 검토해야 한다고 생각한다. 우리는 13일 동안 5경기를 치렀고, 그중 10일 동안 4경기를 소화한 몇 안 되는 팀 중 하나"라고 했다. 이어 "벌써 이번 시즌에만 세 번째 이런 상황이 발생했다. 이틀 간격으로 경기를 치르는 것이 가장 까다로운 부분이다. 우리는 경쟁력을 유지하기 위해 최선을 다하고 있지만, 이는 정말 가혹한 일정"이라고 했다.
틀린 얘기는 아니지만, 토트넘 몰락의 책임자가 할 말이 아니라는게 팬들의 생각이다. 프랭크 감독은 토트넘에 와서 치른 31경기에서 12승8무12패를 기록했다. 경기당 평균 승점이 1.32점으로 매우 낮은 수치이다. 이는 전임 감독들의 평균인 1.52점보다 13%나 떨어진다. 실제로 프랭크 감독의 평균 승점은 지난 20년 이상 동안 토트넘의 정식 사령탑 중 가장 낮은 기록이다.