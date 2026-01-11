[오피셜]세계 유일무이 감독! '신태용 경질-클루이베르트 실패' 기억 완전히 지운다...드디어 첫 행보, 인도네시아 입성 "공식 기자회견 예정"

인도네시아의 CNN인도네시아는 11일(한국시각) '존 허드먼의 인도네시아 대표팀 감독 취임 일정'이라며 허드먼의 감독 취임 공식 일정을 보도했다.
CNN인도네시아는 '허드먼 감독이 수카르노 하타 국제공항을 통해 도착했다. 그는 아내와 두 자녀와 함께 왔다. 허드먼은 12일 자카르타 한 호텔에서 인도네시아 축구협회(PSSI) 주최로 공식 기자회견을 할 예정이다. 팬들을 위해 이를 유튜브를 통해 생중계할 것이다'고 밝혔다.
PSSI는 최근 새 감독을 선임 소식을 전했다. 공식 홈페이지를 통해 '월드컵 수준의 전략가 존 허드먼을 새 지도자로 임명한다'고 발표했다. 파격적인 선택이다. PSSI는 '허드먼은 단순한 코치가 아니다. 그는 팀을 월드컵으로 이끈 경험이 풍부한 지도자다. PSSI는 그를 열렬히 환영한다. 그의 다채로운 경력이 이번 선임의 주된 이유다'라고 전했다.
세계에서 유일무이한 경력을 보유한 인물이다. 선수 시절에는 프로 경력이 없는 허드먼은 선덜랜드에서 코치로서 지도자의 길을 걷기 시작했다. 그는 이후 뉴질랜드 여자 축구 대표팀을 거쳐 캐나다 여자 축구 대표팀에 부임했다. 캐나다 사상 첫 올림픽 동메달이라는 성과와 더불어 2015년 캐나다 여자 월드컵에도 출전해 8강에 올랐다. 이후 캐나다 남자 축구 대표팀으로 자리를 옮긴 허드먼은 2022년 카타르 월드컵에서 캐나다를 이끌고 본선행에 성공하며, 전세계에서 유일하게 한 국가의 남녀 대표팀을 모두 월드컵 본선에 진출시킨 감독으로 이름을 올리게 됐다. 캐나다의 FIFA 랭킹을 33위까지 상승시킨 지도력을 보여주기도 했다.
그간 유럽과 오세아니아, 북중미에서 활약했던 허드먼은 자신의 첫 동남아 지도자 경험으로 인도네시아 대표팀을 맡게 됐다. 인도네시아는 연장 옵션이 포함된 2년 계약으로 2027년 사우디아라비아 아시안컵에서의 성과가 향후 2030년 월드컵까지의 연장을 고려할 것으로 보인다.
인도네시아는 그간 감독 선임과 교체 과정에서 여러 잡음이 있었다. 시작은 지난해 1월이었다. PSSI는 신태용 감독 경질 소식을 전했다. PSSI는 '이번 결정은 대표팀 성과와 대표팀이 앞으로 달성할 장기적인 목표에 대해 오랫동안 신중하게 고려하고 평가한 결과 내려진 것이다'라고 밝혔다. 당시 인도네시아 대표팀을 이끌고 2026년 북중미월드컵 아시아 3차 예선에서 1승 3무 2패로 3위까지 올라서며 본선 진출 가능성을 높였던 신 감독을 경질하고 파트리크 클루위베르트를 새롭게 선임했다.
파격적인 결단의 결과는 탈락이었다. 클루이베르트도 인도네시아를 사상 첫 월드컵 무대로 이끌지는 못했다. 4차 예선에 진출한 인도네시아는 이라크와 사우디에 무너지며 결국 월드컵 앞에서 다시 좌절했다. 인도네시아는 결과를 내지 못한 클루이베르트를 곧장 경질했다. 이후 선택된 감독이 허드먼이다. 인도네시아에 입국한 그는 곧 공식 기자회견을 통해 인도네시아 감독으로서의 첫 행보를 시작할 예정이다.
허드먼은 앞서 캐나다 매체들과의 인터뷰에서 인도네시아 감독 부임에 대해 "핵심은 팬들의 열정과 강렬함을 느낄 수 있는, 나에게 맞는 프로젝트를 찾는 것이었다"며 "내가 보기에 (인도네시아 대표팀에는)재능 있는 선수들이 매우 많다. 분위기도 캐나다와 비슷하다. 큰 나라이고, 선수들의 잠재력도 크다. 여러 이중 국적 선수들을 영입할 수 있는 능력도 있다"고 밝혔다.
한편 허드먼은 인도네시아 감독으로 공식 부임하게 되면 인도네시아에서 생활하며 적응할 예정이다. 인도네시아의 Inilah는 'PSSI는 허드먼 감독에게 고용 계약상 절대적인 조건으로 인도네시아 거주를 명시했다. 허드먼은 임기 동안 인도네시아에 거주해야 한다. 이는 그가 국내 리그와 연령별 선수들을 꾸준히 관찰하고, 나아가 인도네시아 축구 문화를 심층적으로 이해하도록 하기 위함이다'고 설명했다.