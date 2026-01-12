골골골골골! '1:0→1:2→2:2→3:2' 리그 복수 제대로 한 바르셀로나, 슈퍼컵 정상 등극...'엘클라시코' 레알 상대 3-2 승리

전반부터 난타전이 펼쳐졌다. 전반 36분 페드리의 패스가 레알 수비를 흔들었고, 공을 받은 하피냐의 왼발 슈팅이 골문 구석을 찔렀다. 쿠르투아조차 막을 수 없었다.
전반 추가시간에 3골이 터지는 난전이 발생했다. 레알은 전반 추가시간 2분 비니시우스가 하프라인부터 박스까지 이어진 놀라운 드리블 돌파 후 직접 슈팅으로 마무리하며 경기 균형을 원점으로 돌렸다. 하지만 바르셀로나도 가만히 있지 않았다. 2분 후에 페드리의 패스가 레반도프스키에게 닿았다. 레반도프스키의 슈팅은 쿠르투아를 감각적으로 넘기며 골망을 흔들었다. 다시 레알이 반격했다. 후반 추가시간 6분 코너킥 상황, 후이선의 헤더가 골대를 강타하자, 이를 곤살로가 재차 밀어넣으며 균형을 맞췄다.
AFP연합뉴스
후반은 두 팀의 마음가짐이 돋보였다. 레알은 상대를 강하게 압박했고, 바르셀로나는 레알의 압박 틈을 노렸다. 후반 12분에는 아센시오, 발베르데, 가르시아가 한데 겹쳐 신경전을 벌이며, 카드가 쏟아져 나오기도 했다.
균형을 다시 흔든 쪽은 바르셀로나였다. 바르셀로나는 후반 28분 하피냐가 중거리 슛을 시도했다. 공은 아센시오를 맞고 굴절되어 막을 수 없는 코스로 굴러갔다. 골망을 흔들며 바르셀로나에 웃어줬다.
리드를 허용한 레알은 추격을 위해 힘썼다. 킬리안 음바페, 프랑코 마스탄투오노 등 공격 자원을 투입하며 득점을 노렸다. 하지만 반전은 없었다. 바르셀로나가 끝까지 한 골의 격차를 지키며 3대2로 승리했다. 바르셀로나는 2022~2023시즌에 이어 두 시즌 만에 다시 슈퍼컵 트로피를 들어올렸다.