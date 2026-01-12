골골골골골! '1:0→1:2→2:2→3:2' 리그 복수 제대로 한 바르셀로나, 슈퍼컵 정상 등극...'엘클라시코' 레알 상대 3-2 승리

[스포츠조선 이현석 기자]바르셀로나가 레알 마드리드를 꺾고, 슈퍼컵 정상에 올랐다.

바르셀로나는 12일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티에서 열린 2025~2026시즌 스페인 슈퍼컵 결승에서 레알을 꺾고 3대2로 승리했다. 바르셀로나는 이번 승리로 슈퍼컵 통산 16회 우승을 차지했다. 지난해 10월 리그 첫 맞대결에서 1대2로 패했던 바르셀로나는 레알을 잡아내며 복수에 성공했다.

바르셀로나는 지난해 리그 우승팀, 레알 마드리드는 라리가 2위팀으로서 이번 대회에 참가했다. 바르셀로나는 준결승에서 아틀레틱 클루브를 꺾었고, 레알은 아틀레티코 마드리드와의 마드리드 더비 끝에 승리해 결승에 올랐다.


바르셀로나는 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 로베르트 레반도프스키, 2선에 라민 야말, 페르민 로페스, 하피냐, 3선에는 프랭키 더용, 페드리가 호흡을 맞췄다. 포백은 쥘 쿤데, 파우 쿠바르시, 에릭 가르시아, 알레한드로 발데가 자리했다. 골키퍼 장갑은 조안 가르시가가 꼈다.

레알은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 투톱에 곤살로 가르시아와 비니시우스 주니오르, 중원은 호드리구, 에두아르도 카마빙가, 주드 벨링엄, 페데리코 발베르데가 위치했다. 수비진은 알바로 카레라스, 딘 후이선, 오렐리앙 추아메니, 라울 아센시오가 구성했다. 골문은 티보 쿠르투아가 지켰다.


전반부터 난타전이 펼쳐졌다. 전반 36분 페드리의 패스가 레알 수비를 흔들었고, 공을 받은 하피냐의 왼발 슈팅이 골문 구석을 찔렀다. 쿠르투아조차 막을 수 없었다.

전반 추가시간에 3골이 터지는 난전이 발생했다. 레알은 전반 추가시간 2분 비니시우스가 하프라인부터 박스까지 이어진 놀라운 드리블 돌파 후 직접 슈팅으로 마무리하며 경기 균형을 원점으로 돌렸다. 하지만 바르셀로나도 가만히 있지 않았다. 2분 후에 페드리의 패스가 레반도프스키에게 닿았다. 레반도프스키의 슈팅은 쿠르투아를 감각적으로 넘기며 골망을 흔들었다. 다시 레알이 반격했다. 후반 추가시간 6분 코너킥 상황, 후이선의 헤더가 골대를 강타하자, 이를 곤살로가 재차 밀어넣으며 균형을 맞췄다.


후반은 두 팀의 마음가짐이 돋보였다. 레알은 상대를 강하게 압박했고, 바르셀로나는 레알의 압박 틈을 노렸다. 후반 12분에는 아센시오, 발베르데, 가르시아가 한데 겹쳐 신경전을 벌이며, 카드가 쏟아져 나오기도 했다.


균형을 다시 흔든 쪽은 바르셀로나였다. 바르셀로나는 후반 28분 하피냐가 중거리 슛을 시도했다. 공은 아센시오를 맞고 굴절되어 막을 수 없는 코스로 굴러갔다. 골망을 흔들며 바르셀로나에 웃어줬다.

리드를 허용한 레알은 추격을 위해 힘썼다. 킬리안 음바페, 프랑코 마스탄투오노 등 공격 자원을 투입하며 득점을 노렸다. 하지만 반전은 없었다. 바르셀로나가 끝까지 한 골의 격차를 지키며 3대2로 승리했다. 바르셀로나는 2022~2023시즌에 이어 두 시즌 만에 다시 슈퍼컵 트로피를 들어올렸다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

