추가시간에만 3골! 역대급 엘클라시코, 결국 바르셀로나가 웃었다...'하피냐 멀티골' 레알 마드리드에 3-2 승리 '통산 16번째 슈퍼컵 정상'

기사입력 2026-01-12 08:07


[스포츠조선 박찬준 기자]역대급 명승부였다.

시즌 첫 엘 클라시코에서 바르셀로나가 웃었다. 바르셀로나는 12일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티에서 열린 레알 마드리드와의 2025~2026시즌 스페인 슈퍼컵 결승에서 3대2로 승리했다. 이날 승리로 바르셀로나는 슈퍼컵 통산 16번째 우승에 성공했다. 바르셀로나는 최다 우승 기록을 스스로 늘렸다.

바르셀로나는 지난 시즌 스페인 프리메라리가 1위이자 코파 델 레이 우승팀 자격으로 출전했다. 레알 마드리드는 리그 2위, 코파 델 레이 준우승팀으로 이번 대회에 나섰다. 바르셀로나는 준결승에서 아틀레틱 클루브를, 레알 마드리드는 '더비 라이벌' 아틀레티코 마드리드를 꺾고 결승에 올랐다. 결승에서 난타전 끝에 바르셀로나가 트로피의 주인공이 됐다.

바르셀로나는 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 로베르트 레반도프스키가 원톱에 포진했고, 하피냐-페르민 로페스-라민 야말이 공격 2선에 자리했다. 페드리-프렝키 더 용이 중원을 꾸렸고, 알레한드로 발데-에릭 가르시아-파우 쿠바르시-쥘 쿤데가 포백을 구성했다. 골문은 주안 가르시아가 지켰다.


레알 마드리드는 4-4-2 전형으로 맞섰다. 곤살로 가르시아-비니시우스 주니오르가 투톱을 이뤘다. 호드리구-에두아르 카마빙가-주드 벨링엄-페데리코 발베르데가 미드필드를 구성했다. 알바로 카레라스-딘 하위선-오렐리엥 추아메니-라울 아센시오가 포백을 이뤘고, 티보 쿠르투아가 골키퍼 장갑을 꼈다.

전반부터 뜨거웠다. 초반 바르셀로나가 강한 전방 압박으로 주도권을 잡았다. 레알 마드리드는 수비 숫자를 늘리며 맞섰다. 레알 마드리드는 전반 14분 역습 상황에서 비니시우스가 왼쪽을 파고들며 슈팅을 날렸다. 가르시아 골키퍼의 선방에 막혔다. 바르셀로나도 27분 하피냐의 중거리 슈팅으로 응수했다. 볼은 쿠르투아 정면으로 향했다.

32분에는 곤살로가 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았지만, 슈팅은 또 다시 가르시아에 막혔고, 33분에는 페드리의 컷백을 로페스가 빠른 슈팅으로 가져갔지만 떴다.

일진일퇴의 팽팽한 흐름 속 먼저 균형을 깬 것은 바르셀로나였다. 35분 페드리의 절묘한 스루패스를 받은 하피냐가 왼발 슈팅으로 선제골을 넣었다.


AFP연합뉴스

추가시간 경기가 요동쳤다. 비니시우스가 하프라인 부근 부처 단독 볼파로 페널티지역까지 파고 들었다. 정확한 슈팅으로 동점골을 뽑았다. 49분 바르셀로나가 다시 앞서나갔다. 이번에도 페드리가 날카로운 스루패스를 찔렀다. 레반도프스키가 쿠르투아를 넘는 감각적인 로빙 슈팅을 성공시켰다. 2분 뒤 레알 마드리드가 또 다시 득점에 성공했다. 코너킥 상황에서 하위선의 헤더가 골대를 맞고 나오자, 가르시아가 이를 밀어넣으며 다시 동점을 만들었다.

추가시간에만 세 골이 터지며, 전반은 2-2로 마무리됐다.

후반전도 뜨거웠다. 레알 마드리드가 압박의 강도를 올리며 맞붙을 놨다. 후반 12분 아센시오와 페드리가 충돌하며, 양 팀 선수들의 신경전은 극에 달했다. 아센시오, 발베르데, 에릭 가르시아가 경고를 받았다. 18분 레알 마드리드가 아쉬운 찬스를 놓쳤다. 호드리구의 슈팅이 가르시아의 선방에 막혔다.

바르셀로나는 레반도프스키와 로페스를 빼고 페란 토레스와 다니 올모를, 레알 마드리드는 발베르데 대신 아르다 귈러를 넣는 변화를 택했다. 바르셀로나의 공세가 이어졌다. 26분 야말의 슈팅은 쿠르투아 골키퍼에 막혔다.


AFP연합뉴스

AFP연합뉴스
28분 결승골이 나왔다. 하피냐였다. 하피냐의 슈팅은 수비 맞고 굴절되며 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔다. 하피냐는 멀티골로 이날 승리의 주역이 됐다.

당황한 레알 마드리드는 킬리안 음바페와 다비드 알라바까지 투입하며 총공세에 나섰다. 다니 세바요스와 프랑코 마스탄투오노까지 투입했다. 하지만 더이상 골은 나오지 않았다. 추가시간 더 용이 음바페에게 태클을 하다 퇴장 당하는 변수까지 발생했지만, 바르셀로나는 가르시아의 선방쇼 속 리드를 지켰다.

결국 바르셀로나가 3대2로 승리하며, 슈퍼컵 정상에 올랐다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

