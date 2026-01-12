"아스널에게 코너킥은 자유투다" 세트피스FC, '마르티넬리 해트트릭' 포츠머스 4-1 대파→FA컵 32강 진출

기사입력 2026-01-12 10:43


"아스널에게 코너킥은 자유투다" 세트피스FC, '마르티넬리 해트트릭' 포…
로이터연합뉴스

"아스널에게 코너킥은 자유투다" 세트피스FC, '마르티넬리 해트트릭' 포…
AP연합뉴스

"아스널에게 코너킥은 자유투다" 세트피스FC, '마르티넬리 해트트릭' 포…
AP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]'세트피스FC'로 불리는 잉글랜드 명문 아스널이 하루에 세트피스 20~22호골을 한꺼번에 작성했다.

아스널은 12일(한국시각) 영국 포츠머스의 프라톤 파크에서 열린 2025~2026시즌 잉글랜드 FA컵 3라운드(64강) 원정경기에서 4대1 대승을 따내며 무난하게 32강 티켓을 거머쥐었다.

유럽 최고 수준의 세트피스 전략을 구사해온 아스널의 세트피스 능력이 빛을 발했다. 이날 4골 중 무려 3골을 코너킥 상황에서 빚어내는 기염을 토했다. 올 시즌 아스널이 단일경기에서 코너킥으로 2골 이상을 넣은 건 이번이 세번째다. 지난 8월 리즈 유나이티드전, 9월 뉴캐슬 유나이티드전에서 각각 코너킥으로 2골씩 넣었다.


"아스널에게 코너킥은 자유투다" 세트피스FC, '마르티넬리 해트트릭' 포…
로이터연합뉴스
아스널은 가브리엘 제주스, 마르티넬리, 노니 마두에케, 이선 완예리, 미켈 메리노, 에베레치 에제, 마일스 루이스-스켈리, 크리스티안 뇌르고르, 벤 화이트, 케파 아리사발라가가 선발 투입했다.

전반 3분 콜비 비숍에게 선제실점한 아스널은 5분만에 동점골을 넣으며 경기를 원점으로 되돌렸다. 코너킥 상황에서 뇌르고르의 슛이 안드레 도젤에 맞고 자책골로 기록됐다.

25분, 노니 마두에케의 코너킥을 가브리엘 마르티넬리가 골문 앞에서 헤더로 밀어넣으며 경기를 뒤집었다. 후반 6분 가브리엘 제주스의 크로스를 추가골로 연결한 마르티넬리는 후반 27분 코너킥 상황에서 다시 헤더로 해트트릭을 작성했다. 아스널 입단 후 첫 해트트릭이다.

미켈 아르테타 아스널 감독은 지난 경기와 비교해 선발 라인업을 10명이나 교체하는 변화 속 4대1, 3골차 승리를 따냈다. 개막전에서 무릎을 다친 공격수 카이 하베르츠의 복귀전, 16세 신성 수비수 마를리 살몬의 데뷔 등 긍정적인 요소도 챙겼다.


"아스널에게 코너킥은 자유투다" 세트피스FC, '마르티넬리 해트트릭' 포…
출처=아스널 SNS
아스널은 포츠머스전 포함 올 시즌 31경기에서 페널티킥을 제외하고 세트피스로만 22골을 넣었고, 그중 17골을 코너킥에서 만들었다. '세트피스 전문' 니콜라스 조버 코치의 역량이 십분 발휘되고 있다.


잉글랜드 프리미어리그(EPL) 단독 선두를 달리며 2004년 이후 22년만의 우승에 점점 가까워지고 있는 아스널은 경기력에 더 완벽을 기하기위해 '스로인 전문'으로 알려진 안드레아스 게오르크손 코치도 영입했다.

아스널은 15일 첼시와의 EFL컵 준결승 1차전 원정경기를 펼친다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


"아스널에게 코너킥은 자유투다" 세트피스FC, '마르티넬리 해트트릭' 포…
출처=아스널 SNS



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

2.

“감탄만 나와” 구성환 집 옥상, 누수 지옥 끝…꽃분이 그려진 ‘핑크 옥상’으로 대변신

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

5.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 또또또 초비상 공식발표 나온다, '손흥민 그리워 죽겠네'...핵심 벤탄쿠르 햄스트링 파열 '3~4개월 결장'

2.

송성문이 C급인데 → 2555억 브레그먼, C+급 대충격 평가! 이유 살펴보니

3.

2554억원 초대박! 잡은 팀도 놓친 팀도 모두 바빠진다…"트레이드 가능성"

4.

3강 3중 4약. 이미 6강은 결정됐다? PO 우승판도 열쇠, 왜 DB와 KCC가 쥐고 있을까?

5.

"고우석 내일 당장 경기 뛰어도 된다" 완벽한 준비, 올해는 다르다[사이판 리포트]

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 또또또 초비상 공식발표 나온다, '손흥민 그리워 죽겠네'...핵심 벤탄쿠르 햄스트링 파열 '3~4개월 결장'

2.

송성문이 C급인데 → 2555억 브레그먼, C+급 대충격 평가! 이유 살펴보니

3.

2554억원 초대박! 잡은 팀도 놓친 팀도 모두 바빠진다…"트레이드 가능성"

4.

3강 3중 4약. 이미 6강은 결정됐다? PO 우승판도 열쇠, 왜 DB와 KCC가 쥐고 있을까?

5.

"고우석 내일 당장 경기 뛰어도 된다" 완벽한 준비, 올해는 다르다[사이판 리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.