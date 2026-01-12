[공식발표]제주SK, '리투아니아 조규성' 기티스 영입..."유리 조나탄 공백 메울것"

기사입력 2026-01-12 10:52


사진제공=제주 SK

사진제공=제주 SK

[스포츠조선 전영지 기자]제주SK FC(이하 제주SK)가 리투아니아 국가대표 공격수 기티스 파울라스카스(26)를 영입했다.

기티스는 2017년 리투아니아 명문 클럽 FK 잘기리스 B팀에서 프로 무대에 데뷔한 후 리투아니아 리그 FC 빌뉴스 비티스(2017~2020년), FK 리테리아이(2020~2023년), 알바니아 리그 KF 에그나티아 (2023~2024년)를 거쳐 2024년 우크라이나 FC 콜로스 코발리우카에서 뛰었다. 2025~2026시즌에는 슬로바키아 MFK 젬플린 미할로우체에서 총 18경기 5골 3도움의 활약을 펼쳤다.리투아니아 국가대표 공격수로서 A매치 29경기에 나섰고, 유로파리그 및 유럽컨퍼런스리그 예선 등에서 경험을 쌓았다.

제주SK는 "기티스는 유리 조나탄(브라질)의 공백을 메울 적임자"라면서 " K리그1의 터프한 수비수들을 상대할 수 있는 1m96의 압도적인 제공권뿐 아니라 득점 지역에서 골 결정력이 탁월한 타깃형 공격수다. 무엇보다 경기에 임하는 자세와 태도가 좋다"고 평가했다.


사진제공=제주 SK

사진제공=제주 SK
세르지우 코스타 신임 감독과의 궁합도 기대를 모은다. 2022년 카타르월드컵 '타깃형 스트라이커' 조규성(FC 미트윌란)을 잘 활용한 '벤투호' 수석코치 출신 코스타 감독의 기티스 활용법이 관심이다.

기티스는 "아시아 무대 경험은 처음이지만 제주SK와 함께 새로운 도전을 시작할 수 있어서 마음이 든든하다"면서 "내게 거는 기대감이 크다는 걸 잘 알고 있다. 나의 가장 큰 장점은 기록지에서 보이지 않는 경기에 임하는 자세다. 언제나 팀을 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 경기장에서 제주SK 팬들의 많은 응원을 기다리겠다"는 입단 소감을 전했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

