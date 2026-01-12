[오피셜]英 BBC 맨유 불명예 기록, 111년 만의 최소 경기→44년 만의 컵대회 동시 탈락 '팬 분노 폭발'

기사입력 2026-01-12 11:47


[오피셜]英 BBC 맨유 불명예 기록, 111년 만의 최소 경기→44년 …
사진=AFP 연합뉴스

[오피셜]英 BBC 맨유 불명예 기록, 111년 만의 최소 경기→44년 …
사진=AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]맨유의 상황이 심상치 않다.

대런 플레처 감독 대행이 이끄는 맨유는 12일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 브라이턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드축구협회(FA)컵 3라운드(64강전)에서 1대2로 패했다. 이로써 맨유는 올 시즌 두 개의 국내 컵대회에서 모두 첫판에 짐을 쌌다. 맨유는 지난해 8월 잉글랜드 리그컵(카라바오컵) 첫 경기에서 4부 리그 그림즈비 타운에 승부차기 끝에 덜미를 잡혀 고개를 숙였다.

충격이다. 영국 언론 BBC에 따르면 맨유가 두 개의 국내 컵대회에서 모두 첫 경기 탈락한 것은 1981~1982시즌 이후 무려 44년 만이다. 맨유는 컵대회 조기 탈락 여파로 정규리그 38경기를 합쳐 올 시즌을 공식전 단 40경기로 마감하게 됐다. 1914~1915시즌 이후 111년 만의 한 시즌 최소 경기 기록이다.

상황이 심상치 않다. 맨유는 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서도 개막 21경기에서 8승8무5패(승점 32)를 기록하는 데 그쳤다. 20개 팀 중 7위에 랭크돼 있다. 맨유는 결단을 내렸다. 지난 14개월간 팀을 이끌어 온 루벤 아모림 감독을 경질했다. 18세 이하(U-18) 팀을 이끌던 플레처 코치가 감독 대행을 맡고 있다.


[오피셜]英 BBC 맨유 불명예 기록, 111년 만의 최소 경기→44년 …
사진=AP 연합뉴스

[오피셜]英 BBC 맨유 불명예 기록, 111년 만의 최소 경기→44년 …
사진=REUTERS 연합뉴스
BBC는 '맨유는 1981~1982시즌 이후 처음으로 두 개의 국내 컵대회에서 탈락했고, 1914~1915시즌 이후 가장 적은 40경기로 시즌을 치러야 한다. 맨유에는 현재 자신감을 보일 선수가 없다. 최근 7경기에서 단 1승에 멈춰있다. EPL 7위가 불명예스러운 성적은 아니다. 하지만 맨시티-아스널과의 경기 결과에 따라 팬들은 대규모 시위를 할 수 있다. 맨유가 올바른 길을 가고 있다는 느낌은 없다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 플레처 감독 대행은 "시즌을 낭비해선 안 된다. 내가 설정한 도전 과제가 될 것이다. 지금 좋은 순간은 아니다. 하지만 아직 유럽챔피언스리그(UCL) 티켓을 위해 싸워야 할 자리가 남아있다. 달성할 수 있다고 생각한다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'엄태웅♥' 윤혜진, 발레리나의 비키니 자태..170cm 47kg 늘씬

2.

“감탄만 나와” 구성환 집 옥상, 누수 지옥 끝…꽃분이 그려진 ‘핑크 옥상’으로 대변신

3.

[속보] '케데헌' 美골든글로브 주제가상 이어 애니메이션상까지 2관왕 '쾌거'

4.

故안성기, 뒤늦게 알려진 이야기 먹먹 "子 생일까지 버티고 다음날 떠나"

5.

'오열 통화' 박나래 前 매니저 "5억 요구 NO, 헤어 원장도 거짓" 반박…여론 뒤집을까

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 또또또 초비상 공식발표 나온다, '손흥민 그리워 죽겠네'...핵심 벤탄쿠르 햄스트링 파열 '3~4개월 결장'

2.

송성문이 C급인데 → 2555억 브레그먼, C+급 대충격 평가! 이유 살펴보니

3.

2554억원 초대박! 잡은 팀도 놓친 팀도 모두 바빠진다…"트레이드 가능성"

4.

3강 3중 4약. 이미 6강은 결정됐다? PO 우승판도 열쇠, 왜 DB와 KCC가 쥐고 있을까?

5.

"고우석 내일 당장 경기 뛰어도 된다" 완벽한 준비, 올해는 다르다[사이판 리포트]

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 또또또 초비상 공식발표 나온다, '손흥민 그리워 죽겠네'...핵심 벤탄쿠르 햄스트링 파열 '3~4개월 결장'

2.

송성문이 C급인데 → 2555억 브레그먼, C+급 대충격 평가! 이유 살펴보니

3.

2554억원 초대박! 잡은 팀도 놓친 팀도 모두 바빠진다…"트레이드 가능성"

4.

3강 3중 4약. 이미 6강은 결정됐다? PO 우승판도 열쇠, 왜 DB와 KCC가 쥐고 있을까?

5.

"고우석 내일 당장 경기 뛰어도 된다" 완벽한 준비, 올해는 다르다[사이판 리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.