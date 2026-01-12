부산 아이파크, 신임 김홍섭 단장 선임…공개모집 통해 대구FC 경험 쌓은 40대 젊은 수장 발탁
|김홍섭 단장. 사진제공=부산 아이파크
[스포츠조선 최만식 기자] K리그2 부산 아이파크가 구단 사무국을 이끌어 갈 수장으로 김홍섭 신임 단장(42)을 선임했다.
부산 구단은 지난 2025년 12월 구단 운영·마케팅·전략 기획 역량을 갖춘 인재를 대상으로 단장 공개 채용을 실시했다.
구단은 "최근 최종 면접 등을 통해 구단의 혁신과 성장을 이끌 적임자로 김홍섭 단장을 최종 낙점했다"고 밝혔다.
신임 김 단장은 대한축구협회 인턴, 한국프로축구연맹 홍보마케팅팀 사원을 거쳐 2017년부터 최근까지 대구FC에서 홍보마케팅팀, 유소년축구센터, 미래기획실, 전력강화TF팀 등 여러 부서에서 역량을 발휘한 축구 행정가다.
대구 구단 재직 당시 전용구장 조성과 함께 구단 브랜드 정비 및 팬 경험 중심의 운영을 추진하며 구단의 체질 개선 과정에 참여했다. 특히 전용구장 브랜딩을 기반으로 구단의 정체성과 팬 문화를 체계적으로 구축해 온 경험이 강점으로 꼽힌다.
또한 제15회 대한민국 스포츠산업대상 '우수 프로스포츠단(문화체육관광부 장관상)' 수상, 한국프로축구연맹 '팬 프렌들리 클럽상' 2년 연속(2019, 2020년) 수상 등 마케팅 분야에서 뛰어난 성과를 거둔 이력이 있다는 게 부산 구단의 설명이다.
김 단장은 다양한 경험을 바탕으로 향후 선수단과 마케팅 등 구단 운영을 전반적으로 아우르며, 조직 운영 혁신과 중장기 발전 전략 수립에 핵심 역할을 수행할 예정이다.
구단은 이번 신임 단장 공채를 계기로, 부산 아이파크가 이름과 상징에 담아온 '혁신(Innovation)'의 방향성을 구단 운영 전반으로 확장해 나갈 계획이다.
구단은 "이번 공개 채용을 통해 1984년생의 젊은 단장을 선임함으로써, 구단 조직의 혁신과 성장을 추구하는 방향성 또한 엿볼 수 있다"고 설명했다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com
