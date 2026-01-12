[오피셜] 이정효 떠나도 원클럽맨은 남는다...주장 이민기, 광주와 2027년까지 재계약

기사입력 2026-01-12 12:00


[오피셜] 이정효 떠나도 원클럽맨은 남는다...주장 이민기, 광주와 20…
사진=광주

[스포츠조선 김대식 기자]프로축구 광주FC가 '원클럽맨' 이민기(32)와 재계약을 체결했다.

광주는 지난 시즌 주장을 맡아 팀을 이끈 베테랑 풀백 이민기와 재계약을 맺고 2027년까지 동행을 이어가기로 했다.

이민기는 2016년 광주에서 프로 데뷔한 이후 군복무 기간을 제외하고 줄곧 광주 유니폼만을 입고 활약해 온 대표적인 원클럽맨이다. 현재까지 리그 통산 172경기에 출전하며 구단 역대 최다 출장 3위에 이름을 올리고 있다.

꾸준한 출전과 안정적인 경기 운영 능력을 바탕으로 팀의 핵심 전력으로 자리매김한 이민기는 2022년 K리그2 최다 승점 및 최다 승 기록 달성에 기여했으며, 2023년에는 구단 K리그1 역대 최고 성적인 3위 달성의 주역으로 활약했다. 해당 시즌에는 K리그1 베스트11 좌측 풀백 부문 후보에 오르며 기량을 인정받았다.

2024년에는 부주장으로 선임돼 선수단 내 중심 역할을 수행했으며, 2025년에는 주장 완장을 차고 팀을 이끌며 시도민구단 최초 ACLE 8강 진출이라는 의미 있는 성과를 이뤄냈다. 현재 이민기는 K리그1 통산 135경기 출전으로 구단 K리그1 최다 출장 기록을 보유하고 있으며, 상주 상무 시절을 포함해 리그 189경기에 출전해 올해 통산 200경기 달성을 눈앞에 두고 있다.

이민기는 "프로 데뷔부터 지금까지 한 팀에서만 뛰어왔다는 점이 제게는 큰 자부심"이라며"항상 믿고 응원해주신 팬분들께 보답할 수 있도록 경기장 안팎에서 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

한편, 이민기를 포함한 선수단은 전원 연봉 협상을 마무리한 뒤 동계 전지훈련지인 태국 후아힌으로 이동해 본격적인 시즌 준비에 전념하고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.